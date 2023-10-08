智慧科技引領 遠洋捕魚「亮」起來

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/郭正元】

電視廣告詞：電腦碼ㄟ撿土豆（臺語），說明科技讓生產線變得更聰明，普遍應用在各產業鏈上。遠洋漁業撈捕漁獲使用的集魚燈，經由成大研究團隊創新設計出魷魚、秋刀魚兩用LED集魚燈，大大改良傳統集魚燈缺點，不但促進傳統漁業轉型升級，與國際綠色漁業接軌，也用科技照顧到漁友作業的安全。

金林號船長陳再福在海上作業時，得緊盯著聲納探測器，找到魚群位置後以集魚燈打出光線引誘魚群集中到船舷附近。(攝影/Carter)

LED集魚燈節能 照明亮度佳

集魚燈是利用魚群的趨光性提高漁獲，但也因此讓船身加重。停泊在前鎮漁港的「金林號」，過去全船搭載多達2千盞傳統燈泡，採用新型LED集魚燈後，減量到400多盞，船身變得輕盈，出船需要的燃料油也大幅減少。新、舊款集魚燈比一比，就看得出使用效果，傳統燈泡每盞500瓦，一支燈桿30顆燈泡、耗電量1萬5千瓦，LED燈每盞約1,200瓦，一支燈桿裝3顆、耗電量僅3千6百瓦，以肉眼實際感受亮度，差不多比傳統燈泡亮了3倍。

停泊在前鎮漁港的魷秋遠洋漁船「金林號」，從傳統集魚燈改用新型LED集魚燈。(攝影/Carter)

LED集魚燈 智慧環保更安全LED集魚燈 智慧環保更安全

魷魚與秋刀魚兩種魚類因趨光性不同，撈捕時得使用不同色溫的集魚燈泡。成大系統及船舶機電工程學系博士後研究員郭正元說明，新型LED集魚燈為兩用設計，其一利用藍光投射遠處吸引魷魚、近光使用雷射光激發假餌，提升集魚效果，達到「打遠捕近」，其二多色光設計，在同一燈具納入紅光（秋刀魚）、白光（魷釣與秋刀魚）、綠光（魷釣）三色，三色光擁有不同穿透性，能控制魚群在水中的深淺。

集魚燈紅、白、綠3色的穿透性及集魚效果不同，圖為船員們在紅色集魚燈下工作情形。(圖片提供/郭正元)

如何因應各種情況變換運用集魚燈的三色光，就得靠船長的經驗。金林號船長陳再福分享，「白燈與綠燈穿透力強，光線打得遠、進入水裡較深，用綠光引誘魚群靠近、白光將魚群聚集，最後用穿透性差的紅燈，讓魚群上游至距離海面40米以內，如此下網才能順利撈起。」

LED集魚燈為可用開關直接切換的兩用燈設計。(攝影/Carter)

LED集魚燈還有一項設計優點，是傳統集魚燈所沒有的，那就是可以直接用開關進行切換，不用像過去需要人力去一盞接一盞手動更換燈泡，耗時又費力。陳再福船長說，過去為更換不同顏色的集魚燈，船員得冒險爬上4米高的燈桿更換燈泡，若掉進海裡後果將不堪設想，不方便又危險，LED集魚燈從船艙即可開關切換。他另外補充說，傳統魷魚燈泡為強烈紫外線光，「被它照到比曬太陽還痛，也可能造成視網膜病變！」以前皮膚被曬到脫皮，至少得花個3至5天才能痊癒。

新型LED秋刀魚集魚燈設計分為紅、白、綠三色多色光，擁有不同穿透性，能控制魚群在水中深淺，因應各種情況變換顏色，增加捕撈效率。(攝影/Carter)

LED集魚燈友善環境 助力漁業轉型升級

談到傳統集魚燈缺點，陳再福再表示，「浪一打來，一整排燈泡就壞了！」傳統燈泡光衰速度快；且玻璃燈罩容易破碎，經常一趟遠洋回到臺灣，就得更新近一半燈泡，且燈泡如掉進海裡恐造成重金屬污染，相較之下LED燈可維修又耐用，改裝LED燈後的3年間，維修機率僅0.5％，因此對環境十分友善。

郭正元博士補充說，LED集魚燈僅初期架設成本較高，但投射效率、聚光性、透霧性及透水性等，都遠比散光型傳統集魚燈還好，而且還省用電量。金林號船東郭峰偉就表示，LED集魚燈定期保養維修的話，能為漁船節省約4分之1油電成本。

成大研究團隊將LED集魚燈研究技術推廣給民間廠商，共同為綠色漁業盡心力。圖為成大系統及船舶機電工程學系博士郭正元、亙順科技股份有限公司副總經理陳銘雄、魷秋漁船金林號船長陳再福（由右至左）。(攝影/Carter)

成大研究團隊目前已將LED集魚燈研究技術推廣給民間廠商，與台達電、亙順科技等共5家廠商合作，研究團隊未來將朝養殖和定置網漁業，繼續研發相關應用，加快漁業轉型升級的腳步。