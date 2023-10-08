自造舢舨舟啟航 打造港都海洋夢

【◎文/Naru ◎攝影/Naru ◎圖片提供/羅國棟】

想接近海洋，不妨從親手打造一艘「船」開始！以舊海軍技工宿舍改建的中山大學貨櫃創業基地，面臨高雄大港的旗津海岸，推廣自力造舟的「西灣海洋」團隊就選擇在這裡落腳，該團隊從師法傳統的7日造舟體驗為開端，研發出最短只要半日即可親手打造輕巧的木舟，讓每個人都能成為航海王！

羅國棟創辦「西灣海洋」藉由寓教於樂的自造木舟體驗，推廣海洋文化。(攝影/Naru)

平靜無風的明媚晴天，「西灣海洋」創辦人羅國棟與參加造舟體驗營的學員們，帶著以木材搭造的迷你小舟來到愛河灣進行下水啟航。輕巧船型骨架，外部覆蓋一層透明塑膠布，船底愛河水清澈可見，船身在眾人合力拉繩下入水，只見船體在水面上穩定地輕盈漂浮著，學員們輪流坐到船上，順著水流感受航行，每次「順利返航」都響起一陣歡呼聲，「沒想到自己造的船真的能浮起來！」、「船坐起來軟QQ的，可以感覺到水在流動耶！」學員們興奮地說。

曾活躍於高雄港灣的舢舨船，擔負交通運輸與載運貨物的任務，傳統木造技術成為日後高雄客製化遊艇的工藝基礎。(翻拍/Naru)

「臺灣是海洋國家，卻對海很陌生。」羅國棟說：「想要親近海，就從打造自己的船開始！」他出身船員家庭，畢業後先跟隨父親腳步出海遠颺，不過比起跑船，他更喜愛人文研究，於是回到學校就讀社會系研究所，羅國棟說：「在當社會系助教的時候，我看到一張旗津的老照片，發現裡面舢舨船的造型相當特別。」而這張美軍拍攝的老照片，成為他日後投入復原高雄傳統造船技術、推動造舟體驗的起點。

羅國棟與船隊找到董明山老師傅，復刻過去航行在高雄港的手工木造舢舨船，為傳統工藝留下紀錄。(圖片提供/羅國棟)

從清領時期開始，木造舢舨船就肩負著高雄沿海貨物與交通運輸的主要任務。日治時期高雄建港，滿載砂石、貨物的舢舨船，成為高雄運河的日常風景。二戰結束後，巨大的遠洋鋼鐵船及玻璃纖維建造的現代船隻，迅速取代木造舢舨，傳統造船技術也隨之消失，只存在記憶裡。「臺灣造船產業走向現代化，但技術卻是斷層的，沒有人知道怎麼造木船，尤其過去師傅技術不外傳，根本找不到相關的文獻資料。」羅國棟說。

他四處詢問奔走，好不容易在高級訂製遊艇的基地，找到了精通手工木造船的董明山老師傅。透過中山大學「邊緣社區認同再造」計畫中的「木船實驗工作營」，董師傅從頭開始教造船，終於在2016年復刻出兩艘消失40多年、重達兩噸的大舢舨船。

「三日造舟」、「一日造舟」體驗的船型，設計概念以傳統與現代技術結合而成。(圖片提供/羅國棟)

「師傅造船的手法和現在學校教的造船工程截然不同，他們造船，幾乎只看簡易船圖，以及搭配口訣。」羅國棟說：「臺灣客製化遊艇之所以跟義大利齊名，就是靠這些老師傅的工藝經驗，有很多細節是無法用模具來作的。」舢舨船復刻計畫結束後，羅國棟承襲師傅口訣，與「西灣海洋」團隊借鏡IKEA組裝家具手法，共同設計出簡化版本的造船體驗，期望讓高雄造船的工匠精神，傳承到下一個世代。

首先製作定位板、模具定型，接著固定龍骨與各舷骨、船頭版等部位，最後再以帆布或塑膠布依船型完全包覆後進行防水彩繪。(圖片提供/羅國棟)

夏季舉辦的工作坊裡，學生們先將船圖依照原尺寸放大（即：放現寸）；然後以型版在大木上裁切構件（即：刺版），接著調整每一個船片和骨架至彎曲弧線，也就是董明山師傅隨時掛在口邊的：「順就好」，憑著經驗和工匠手感，不斷調整曲線後合版、固定、蒙皮防水，一艘可以下水航行的舢舨船儼然成形。「我們現在更把步驟簡化到3、5天至半天，讓大家可以輕鬆接觸造船，學習到相關的知識原理。」羅國棟說。

親手完成一艘船至體驗下水與航行，人們與海洋的距離變得更貼近。「大海不應該只存在於自然教室，而是要去運用跟了解它。」羅國棟表示。透過造船體驗啟動人們心中的航海冒險因子，臺灣離親海樂水的海洋國度，也更近了一步。

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