舒心旅宿與海共眠 坐擁港都海景

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】

十月揮別炎夏炙熱的豔陽天，迎來天涼好個秋，不妨來趟旅宿港都海景的小旅行。在喧囂的大城市中，也有機會與碧海美景和海洋氣味比鄰而居，港岸倉庫改造的旅宿、制高點眺望海景的旅宿與奢侈享有西子灣夕照的旅宿，讓你坐擁與海共眠的美好時光。

承億酒店是亞洲唯一坐擁圖書館的五星級文創酒店。(攝影/Carter)

承億酒店飄書香 山海河港收眼底

座落在亞洲新灣區核心位置的承億酒店，不僅與高雄展覽館、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區及高雄港旅運中心為鄰，作為與高雄市立圖書總館共構的飯店，更是亞洲唯一坐擁圖書館的五星級文創酒店，開創出臺灣首見城市度假主題酒店。

酒店25樓大廳落地窗前，觀海、賞景、聞香、品茗，品讀建築的美，也感受植物自然生氣，看著熙來攘往人們，隨著不同時間光影，呢喃著這個城市的樣貌。(攝影/Carter) 攜手高美館打造藝術大師皆川明主題房，為旅人帶來美好的日常體驗與感動。(攝影/Carter)

自1樓接待入口處的書牆走入，來到位於25樓酒店大廳，透過大片落地窗遠眺港灣美景，西望柴山、東眺大武山的山稜線，與光影變化交織為圖，逾200種臺灣原生種植栽鮮活滿室，為來訪旅客呈現專屬的地景閱讀，還有位於酒店7樓的承風書店，每個月的主題選書，讓旅行與閱讀同時發生，亞洲新灣區的文化客廳著實驚艷四座。

24樓高空懸挑透明無邊際泳池，宛如在高空中飛翔般漂浮在港都市景上，是高雄可遠眺絕美夕陽的獨家觀賞視角，網美打卡熱度爆表。 (攝影/Carter) 擁有高空懸挑透明無邊際泳池，在池畔欣賞浪漫夕照創造話題熱度，全館共有208間客房，擁攬山海自然風光與港都人文市景，並推出藝術家創作主題房備受矚目；此外更攜手米其林摘星主廚，結合在地風土極致餐飲體驗，主題餐廳、高空戶外景觀酒吧、輕食咖啡及美食孵化基地，為旅人們帶來舌尖上的驚喜連連，以及拳灣高空健身房俱樂部、頂級高空SPA芳療室等全方位休憩設施服務，打造天際線上的頂級款待。

主題餐廳、高空戶外景觀酒吧、輕食咖啡、麵包烘焙、極上鍋物、健康廚房，提供多樣佳餚美饌選擇。(攝影/Carter)

• 承億酒店

地址：高雄市前鎮區林森四路189號

電話：（07）333-3999

官網：https://www.taiurbanresort.com.tw/

棧貳沐居以「大人的秘密基地」為想像，打造能容納2人的海景房。(攝影/Carter)

棧貳沐居KW2 HOSTEL 全臺首座歷史建築倉庫旅宿

今年四月甫對外公開亮相的棧貳沐居，是臺灣首座歷史建築倉庫旅宿，由邁向五週年全臺最大活化老倉庫「棧貳庫」，攜手「MUJI RENOVATION」空間改造企劃團隊，以「大人的秘密基地」為發想概念打造，在歷史建築內賦予住宿新意義，打開窗就能眺望高雄港海景沐光而眠，享受慢活旅行步調。

客房採取輕隔間的獨立房型設計共18間，一眼望去猶如錯落的積木盒排列。(攝影/Carter) 公共區配置共讀大桌，並提供廚房家電為旅人帶來便利。(攝影/Carter) 將現有空間以最基本單純的改造方式賦予新生命，採取輕隔間獨立房型設計，一間間看似錯落的積木盒，透過不同角度趣味排列出獨立房間，海景平臺與共讀大桌，空間既隱密又共享，或站、或坐、或躺，飽覽無邊際港景與夜晚的船燈漁火，不僅讓歷史建築與旅人共同生活，透過簡約空間也讓旅人慢慢感受，保留與自己對話的時光。

棧貳沐居不只是旅宿，也提供預約茶庵體驗，未來還將延伸市集、品牌活動，如同藝術博覽會，每間包廂就是展場。(攝影/Carter) 棧貳沐居除結合智慧自助入住系統外，更在五感體驗創造趣味性與話題性，咫尺就能取得餐飲、文創、展覽等消費選擇，可在山津塢體驗漁旗絹印，沉浸在藝術手作樂趣裡；或可選擇搭乘文化遊艇或高雄港海上巴士，從海上欣賞亞洲新灣區的美景，探索高雄燈塔秘境也好、還是預約沐光茶庵慢慢喫茶消磨時光，彷彿世界愈快，心則慢。

以歷史建築為本，棧貳庫賦予空間再生可能性，延續餐飲、文創、展覽的基礎，更全新導入旅宿概念。(攝影/Carter)

• 棧貳沐居KW2 HOSTEL

地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號2F

電話：（07）531-7568

官網：https://www.kw2.com.tw/post/kw2hostel

擁有太陽能光電綠建築且獲得「國家卓越建設獎」金質獎的旗津道沙灘酒店，是旗津耀眼新地標。(攝影/Carter)

旗津道沙灘酒店 陸上郵輪海上之旅

採訪行腳最後搭渡輪來到旗津，旗津道沙灘酒店位於旗津老街旁，是面對著旗津海水浴場的三層建築，外觀為特殊的魚骨型鋼構，外加雙層隔熱，並擁有太陽能光電綠建築，2010年獲得「國家卓越建設獎」金質獎，宛如調色盤設計般的繽紛色彩，獨樹一格的建築地景，吸引遊客目光。

旗津道沙灘酒店有水光、波光、晨光、曙光家庭客房等多種海景房型。(攝影/Carter) 酒店4樓觀景天台把旗津海水浴場盡收眼底，晚上還有漾吧供應燒烤佳餚。(攝影/Carter) 來到入口搭電梯直上3樓酒店大廳，一開啟隨即看見露營野餐的可愛布置歡迎來訪的旅人，敞明的大廳展現絕佳採光，把得天獨厚的島嶼天光迤灑得淋漓盡致。全館共70間客房，面向海景與市景不同視野，與大廳同樓層的旗望角餐廳提供自然手感料理，結合旗津常民特色的捕魚飯盛滿澎湃，步上四樓後是漾吧賞景露臺，邊吹著海風、吃著燒烤配啤酒，享受歡快盡興，尤其傍晚時分更能把絕美夕照盡收眼底。

靈感來自旗津討海人生活寫照的捕魚飯，家常海味又營養十足，是家人為出海捕魚的漁夫們準備的心意。(攝影/Carter)

有趣的是，建築本身是長型格局構造，宛如一艘航行陸地上的大型郵輪，無論是規劃單一入口或穿堂式餐廳，又或是酒店服務人員穿著海事服裝，從空間到服務細節等軟、硬體，特意形塑營造為一艘船的意象，也讓旅人感受有別於市區星級飯店的度假氛圍，值得入住。

從破曉至夕陽西下，無論白天或黑夜，沙灘、陽光、浪花，絕無僅有的旗津氣息，召喚著旅人來度假吧！(攝影/Carter)

• 旗津道沙灘酒店

地址：高雄市旗津區旗津三路1050號

電話：（07）572-1818

官網：https://www.inyounghotel.com.tw/