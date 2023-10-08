舒心旅宿與海共眠 坐擁港都海景
【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】
十月揮別炎夏炙熱的豔陽天，迎來天涼好個秋，不妨來趟旅宿港都海景的小旅行。在喧囂的大城市中，也有機會與碧海美景和海洋氣味比鄰而居，港岸倉庫改造的旅宿、制高點眺望海景的旅宿與奢侈享有西子灣夕照的旅宿，讓你坐擁與海共眠的美好時光。
承億酒店飄書香 山海河港收眼底
座落在亞洲新灣區核心位置的承億酒店，不僅與高雄展覽館、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區及高雄港旅運中心為鄰，作為與高雄市立圖書總館共構的飯店，更是亞洲唯一坐擁圖書館的五星級文創酒店，開創出臺灣首見城市度假主題酒店。
自1樓接待入口處的書牆走入，來到位於25樓酒店大廳，透過大片落地窗遠眺港灣美景，西望柴山、東眺大武山的山稜線，與光影變化交織為圖，逾200種臺灣原生種植栽鮮活滿室，為來訪旅客呈現專屬的地景閱讀，還有位於酒店7樓的承風書店，每個月的主題選書，讓旅行與閱讀同時發生，亞洲新灣區的文化客廳著實驚艷四座。
擁有高空懸挑透明無邊際泳池，在池畔欣賞浪漫夕照創造話題熱度，全館共有208間客房，擁攬山海自然風光與港都人文市景，並推出藝術家創作主題房備受矚目；此外更攜手米其林摘星主廚，結合在地風土極致餐飲體驗，主題餐廳、高空戶外景觀酒吧、輕食咖啡及美食孵化基地，為旅人們帶來舌尖上的驚喜連連，以及拳灣高空健身房俱樂部、頂級高空SPA芳療室等全方位休憩設施服務，打造天際線上的頂級款待。
• 承億酒店
地址：高雄市前鎮區林森四路189號
電話：（07）333-3999
官網：https://www.taiurbanresort.com.tw/
棧貳沐居KW2 HOSTEL 全臺首座歷史建築倉庫旅宿
今年四月甫對外公開亮相的棧貳沐居，是臺灣首座歷史建築倉庫旅宿，由邁向五週年全臺最大活化老倉庫「棧貳庫」，攜手「MUJI RENOVATION」空間改造企劃團隊，以「大人的秘密基地」為發想概念打造，在歷史建築內賦予住宿新意義，打開窗就能眺望高雄港海景沐光而眠，享受慢活旅行步調。
將現有空間以最基本單純的改造方式賦予新生命，採取輕隔間獨立房型設計，一間間看似錯落的積木盒，透過不同角度趣味排列出獨立房間，海景平臺與共讀大桌，空間既隱密又共享，或站、或坐、或躺，飽覽無邊際港景與夜晚的船燈漁火，不僅讓歷史建築與旅人共同生活，透過簡約空間也讓旅人慢慢感受，保留與自己對話的時光。
棧貳沐居除結合智慧自助入住系統外，更在五感體驗創造趣味性與話題性，咫尺就能取得餐飲、文創、展覽等消費選擇，可在山津塢體驗漁旗絹印，沉浸在藝術手作樂趣裡；或可選擇搭乘文化遊艇或高雄港海上巴士，從海上欣賞亞洲新灣區的美景，探索高雄燈塔秘境也好、還是預約沐光茶庵慢慢喫茶消磨時光，彷彿世界愈快，心則慢。
• 棧貳沐居KW2 HOSTEL
地址：高雄市鼓山區蓬萊路17號2F
電話：（07）531-7568
官網：https://www.kw2.com.tw/post/kw2hostel
旗津道沙灘酒店 陸上郵輪海上之旅
採訪行腳最後搭渡輪來到旗津，旗津道沙灘酒店位於旗津老街旁，是面對著旗津海水浴場的三層建築，外觀為特殊的魚骨型鋼構，外加雙層隔熱，並擁有太陽能光電綠建築，2010年獲得「國家卓越建設獎」金質獎，宛如調色盤設計般的繽紛色彩，獨樹一格的建築地景，吸引遊客目光。
來到入口搭電梯直上3樓酒店大廳，一開啟隨即看見露營野餐的可愛布置歡迎來訪的旅人，敞明的大廳展現絕佳採光，把得天獨厚的島嶼天光迤灑得淋漓盡致。全館共70間客房，面向海景與市景不同視野，與大廳同樓層的旗望角餐廳提供自然手感料理，結合旗津常民特色的捕魚飯盛滿澎湃，步上四樓後是漾吧賞景露臺，邊吹著海風、吃著燒烤配啤酒，享受歡快盡興，尤其傍晚時分更能把絕美夕照盡收眼底。
有趣的是，建築本身是長型格局構造，宛如一艘航行陸地上的大型郵輪，無論是規劃單一入口或穿堂式餐廳，又或是酒店服務人員穿著海事服裝，從空間到服務細節等軟、硬體，特意形塑營造為一艘船的意象，也讓旅人感受有別於市區星級飯店的度假氛圍，值得入住。
• 旗津道沙灘酒店
地址：高雄市旗津區旗津三路1050號
電話：（07）572-1818
官網：https://www.inyounghotel.com.tw/
【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.10】
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