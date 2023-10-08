漁夫現撈 嚐口大船入港鮮滋味

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】

時令正值秋蟹季節，入秋後，處女蟳的蟹膏、紅蟳的鮮黃蟹黃特別肥美又飽滿，令人垂涎，不只愛吃螃蟹的老饕有口福，還有產地直送的小卷、蚵仔、蛤仔、蝦子等海鮮，快來高雄漁港呷海產，超浮誇、超霸氣通通呷透透。

阿祥螃蟹海鮮粥裡吃的到整顆完整的鮑魚。(攝影/Carter)

阿祥螃蟹海鮮粥 林園漁村聚落隱藏版超霸氣海鮮料理

超級浮誇的惡魔海鮮粥一端上桌，不是趕緊大快朵頤，而是拿起手機先拍照再說！尤其客製的巨無霸海鮮粥更令人驚呼連連，這是阿祥螃蟹海鮮粥店裡天天上演的場景。「要不要加湯？」只見阿祥老闆從廚房裡走出來，用海口腔向另一桌客人打招呼。

約15-18人份的巨無霸大碗，令人驚呼連連。(攝影/Carter)

阿祥螃蟹海鮮粥位於林園百年宮廟港龍宮斜對面，沒有海產餐廳的華美氣派，僅僅是偏鄉漁村一間樸實尋常的家庭小館子，卻吸引無以計數遠道而來的饕客一飽口腹之欲。大龍蝦、螃蟹、生蠔、鮑魚、大花枝、扇貝等多種海鮮粥，每一碗都看得到貨真價實的食材原型，滿滿一碗現點現做的海鮮粥裡，有蛤仔、小卷、蚵仔、干貝、蝦子，真正名符其實的嚐鮮。

出身高雄林園的阿祥老闆，有著下港人的海派性格。(攝影/Carter)

身為林園在地囝仔，父親和家中親戚大多數是討海人，對老闆阿祥而言，煮海鮮、吃海鮮彷彿是刻在基因裡，雖離鄉背井數十載，十多年前決定鮭魚返鄉在家鄉開店，俗諺有此一說「行家一出手，就知有沒有」，被形容是隱藏版的海鮮粥，不只嚐盡海海人生，也意外帶動小漁村成為美食熱搜打卡熱點。

• 阿祥螃蟹海鮮粥

地址：高雄市林園區港埔三路1號

電話：0970-660088

時間：09：00～15：00，週六日09：00～19：00，週一公休

FB：阿祥螃蟹海鮮粥

馬鈴薯巧達濃湯以臺灣樹薯替代馬鈴薯，巧妙地注入在地食材精髓。(攝影/Carter)

CalmClam 淡定の蚌 屬於前鎮味道的臺義式料理食堂

來到CalmClam淡定の蚌，迷你空間僅有10席座位，給人一種小隱於市的驚喜，用餐時間常一位難求，開店短短一年多，已累積超人氣口碑。

僅有3張桌子、10席座位的小店空間，營造出溫馨家庭的小館子氛圍。(攝影/Carter) 擁有設計背景的老闆小區，發想店名設計也頗為Kuso，calm是淡定、冷靜的意思，clam則是指蛤蠣、蚌類，這兩個類似的單字組合轉譯成「淡定の蚌」，讓人一聽就不自覺會心一笑。

從經典臺味鱔魚意麵延伸創作出「辣鯷魚碳煎中卷麵」，把歐美、義大利常用的鯷魚高溫炒過，降低鯷魚腥味，同時也提升海鮮香氣，加上自製辣醬，是讓人一吃就愛上的創意美食。(攝影/Carter)

小區透露，雖是臺義式料理食堂，但其料理精神及啟發源自於日本飲食文化所發展出的和風洋食，如在歐美普遍且作法多元的巧達濃湯(chowder)，為了呈現屬於臺灣的味道，特別選用在地清甜脆口的樹薯替代馬鈴薯，讓口感更添層次；或將庶民美食鱔魚意麵延伸創意出一道「辣鯷魚碳煎中卷麵」，甚至菜脯（蘿蔔乾）、鹽漬烏魚子也是小區詮釋臺味洋食的有趣素材。

到CalmClam 淡定の蚌用餐不能錯過蛤蠣料理。(攝影/Carter)

既然以clam為店名，想當然爾「蛤蠣」就是料理靈魂所在，無論是鐵鍋香料燒蚌、燉番茄醬蛤蠣、馬鈴薯蛤蠣巧達或酸豆蒔蘿大蛤燉鱸魚，光蛤蠣料理就研發好幾種，而蛤蠣的選用也會因海岸或品種的不同影響風味及口感。

吃一口CalmClam淡定の蚌餐點，能深深感受主廚的用心與堅持。(攝影/Carter)

此外，小區每天都會去市場採買在地蔬果，值得一提的是，他曾與臺灣師傅拜師學習再跟隨義大利主廚工作，多年學習經驗下，擅長天使麵Capellini、蝴蝶麵 Farfalle等義大利麵，店內料理以在地食材為基礎，麵體選用也不馬虎，使用當地製麵師傅所製作的手工麵，真材實料且實實在在屬於前鎮的味道。

老闆小區以一人主廚打點食材料理，享受做菜樂趣。(攝影/Carter)

• CalmClam 淡定の蚌

地址：高雄市前鎮區佛德街181號

電話：（07）831-0151

時間：11：30～14：30、17：30～20：30，週一二公休

FB：Calm_Clam_

百元（小碗）海鮮飯湯、海鮮麵湯，料好實在，滿滿飽足感。(攝影/Carter)

雨田海鮮飯湯專賣 蚵仔寮魚市現煮精品湯飯

位在蚵仔寮魚貨直銷中心南東口第一攤的「雨田海鮮飯湯專賣」，木作裝潢攤位帶著時下流行的文青風格，與傳統魚市場制式觀感大相逕庭，還因此以為是魚貨直銷中心刻意形塑的門面形象，每到假日魚貨直銷中心入口便湧現排隊人潮，實際上這是老闆蔡昇年特別著手打造的風格食堂，從空間到料理暖心又暖胃。

老闆蔡昇年擁有中西餐飲主廚經歷，主打海鮮飯湯叫好又叫座。(攝影/Carter) 每一碗海鮮飯湯都是新鮮現煮。(攝影/Carter)

「從我的店名就看得出來『海鮮飯湯專賣』，菜單上只有5種料理。」蔡昇年刻意強調「專賣」兩個字，足見對自家料理的自信。每天早上9點開始熬湯，湯頭來自9種原料，包含蔥、薑、蒜、洋蔥、高麗菜、小魚乾、柴魚片、蛤蜊、雞骨，除了真材實料的精華高湯，海鮮飯湯5大主角分別為蛤蠣、小卷、蚵仔、魚肉和鮮蝦，每日新鮮現煮，用百元價格，即可品嚐滿滿澎湃的精品海味！

鮮蚵、小卷夠新鮮的話，只要清燙就美味至極，可以沾上老闆特製蒜蓉醬增添風味。(攝影/Carter) 鹽蒸甜蝦在大火烹煮下快速起鍋，連鮮美湯汁都是海味精華。(攝影/Carter)

北漂多年因緣際會回來高雄在梓官漁會工作，歷練中西餐飲主廚10多年，蔡昇年把一身絕活化為海鮮飯湯集大成，語帶幽默地笑稱：「在魚市場當然要賣海鮮啊！」無論是取材蚵仔寮在地的蚵仔，或嚴選3號或4號小卷，清燙鮮蚵、小卷、鹽蒸甜蝦，僅僅三樣小菜也讓人大啖得津津有味。

來蚵仔寮漁貨直銷中心逛逛採買海鮮，也有店家提供代客料理服務。(攝影/Carter)

• 雨田海鮮飯湯專賣

地址： 高雄市梓官區漁港二路32號第一攤（蚵仔寮魚貨直銷中心南東口001攤）

電話：0903-670529

時間：11：00～18：00，週一公休

FB：雨田海鮮飯湯專賣-蚵仔寮魚市現煮精品湯飯