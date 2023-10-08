追尋日常生活感動 攝影師宋修亞的鏡頭瞬間

【◎文/羅健宏 ◎圖片提供/宋修亞】

愛拍照的父親啟蒙 就此踏入攝影世界

活躍於時尚圈及娛樂圈的新銳攝影師宋修亞，近期剛為來臺宣傳的日本演員窪塚洋介拍了一組形象照。對他來說，與外國人合作的委託並不少見，有時還得飛到其他國家執行。喜歡旅行的他，會趁著出差工作空檔，同時替自己規劃一趟旅行，花上數天至數週時間體驗當地生活，並拿起相機拍下旅途中的各種見聞。

在駁二當替代役時，宋修亞有很多時間可以觀察園區，捕捉到跟平常很不一樣的畫面。(圖片提供/宋修亞)

因為有個愛拍照的父親，出身高雄鳳山的宋修亞自言從小就對影像充滿高度興趣，「家裡有個櫃子，全部都放我爸以前拍照的相簿。」他說，這些紀錄家庭重要時刻的照片是他的攝影啟蒙，「小時候看到一些畫面，就會很想要用什麼東西把它捕捉下來。」更幫助他後來養成了觀察周邊環境的習慣，「我可以很快發現現場有什麼跟過去不一樣。」

對攝影抱有極大憧憬，大學時更報名參加校園攝影記者，宋修亞卻直到退伍後才下定決心走攝影這條路，他解釋，「一開始拍照都是專注在自己覺得好玩的事情，沒有想要靠它來賺錢。」抱著嘗試的心情開始接案，不久就拿到了唱片公司的拍攝委託，工作內容是跟藝人到海外拍攝節目劇照及幕後花絮，「對方要我一個禮拜後飛澳洲，那次其實是我人生第一次自己出國。」

讓人物感到自在、放鬆，甚至察覺不到鏡頭，是宋修亞的拍照的習慣跟堅持。(圖片提供/宋修亞)

藉由異地打開感官 發掘觸動內心的畫面

隨著海外工作增加，宋修亞的足跡遍及世界各地，迄今造訪了十數個國家。疫情趨緩後，除前往日本和泰國外，也趁著到歐洲工作順道至南歐旅行。他說，春天從南法一路至葡萄牙的公路旅程，讓他體驗了南歐各地的不同文化，笑稱過去會希望用相機把這些東西都拍下來，這回卻刻意只帶手機紀錄，他說希望旅程更放鬆，將感官徹底打開。

攝影師宋修亞受到父親啟蒙，走上攝影之路。(圖片提供/宋修亞)

宋修亞說，「在陌生的地方旅行，一切都是新的刺激。」這時人的感官被放大，不僅對眼前東西特別有感覺，還會注意到平常沒發現的事情，「因為你是自由觀看你想觀看的人事物，你會知道自己在關注什麼。」透過觀察培養感官敏銳度﹖進一步幫助攝影師掌握自己的拍照習慣。

打開宋修亞的個人社群，除了工作相關的攝影創作，更多的是旅行和生活的影像紀錄。貼文有反射在帆布上的光影、花朵的紋理、家中的陳設、與另一半旅行時的街拍⋯⋯。如果說每位攝影師都在追求美的瞬間，那讓他下意識按下快門的畫面，絕大多數都跟日常生活有關。

從小到大熟悉的西子灣沙灘，在宋修亞心中有著獨特的情感。(圖片提供/宋修亞)

高雄是家鄉 也是充滿回憶的場所

宋修亞鏡頭中的高雄瞬間，也是尋常可見的平凡景色。在駁二藝術特區當文化替代役的那一年，他用底片相機拍下正在戶外活動的市民、建築街景，還有從小到大常去的西子灣沙灘，「從國中到出社會，每個人生不同的階段，都會跟不同的人來看海。」他分享因為這些回憶，讓西子灣在他心中有著獨特的情感。

只要回到高雄，宋修亞通常會去熟悉的鹽埕走走，重溫懷念的人事物。(圖片提供/宋修亞)

而每當自國外返臺，尤其是回到熟悉的高雄，宋修亞發現，自己都會感受到明顯的心情的轉變，比喻高雄是自己的地盤，不像在國外人生地不熟，不僅移動需要依賴別人，採買生活用品也不知道可以去哪裡，而在高雄「我知道怎麼在市區行動，想做什麼都非常容易。」

宋修亞鏡頭中的高雄瞬間，也是尋常可見的平凡景色。(圖片提供/宋修亞)

只要人在高雄，宋修亞表示自己通常會去一趟鹽埕，「我很常回去吃以前當替代役常買的食物。」如果有人請他推薦美食，名單通常不會有知名的店家。像是開在必忠街的大禮市場雞排，還有必信街古億茶賣的百草牛奶，「每回帶朋友去買，大家都非常愛；找阿姨買飲料，她也都認得我。」

留意生活周遭的環境，任何看似平凡的角落都有按下快門的潛力。(圖片提供/宋修亞)

美的畫面來自對環境的仔細觀察

常有人問宋修亞該怎麼把照片拍好？他指出，「很多人都會覺得拍照重點是構圖跟美感，但其實更重要的是仔細關注你想要拍的東西。」唯有花費時間觀察，才能掌握美的瞬間。在每天造訪的地方，你有很多時間可以留意周遭環境，旅行時，他習慣放慢步伐，甚至不安排行程，好在一個地方待上更多的時間，「看到路上覺得很美的地方，就會停下腳步慢慢拍照。」

「即便是在多普通的地方，都會有可能發現美的瞬間。」宋修亞如此強調。

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