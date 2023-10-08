揚帆前進蔚藍海 臺灣帆船之父詹正峰

【◎文/蘇茵慧 ◎攝影/Carter】

西子灣海域中心位於中山大學蓮海路側，這也是高雄市帆船委員會所在地，由此推開管制柵門後，映入眼簾是遼闊的沙灘與藍海，沿著沙灘漫步就能抵達西子灣海水浴場，海岸一線相連。只要好天氣，無論平、假日，都能看到學員在此衝浪、玩帆船，進行各種海上運動。

身穿運動排汗衫與短褲，高雄市帆船委員會總幹事詹正峰正在調整帆船的繩索與滑輪。今年已83歲的他，曬得一身黝黑，但身材精實硬朗、聲音宏亮，若在街頭相遇，頂多將他當成是有運動習慣的長輩，無法想像他去年八月花60天駕駛無引擎動力R16型雙船體帆船，完成逆時針環航臺灣的壯舉，向海致敬。

詹正峰重視安全第一，玩帆船運動無論是開放海域或平靜水域，都要穿著救生衣，避免發生憾事。(攝影/Carter)

一眼定情戀上帆船 一生與海難分離

被譽為「臺灣帆船之父」的詹正峰，聽到稱號時有些不好意思地笑了。海軍官校畢業後，他先進入陸戰隊，後來再加入蛙人部隊，某次因公務準備到澳洲受訓一個月，並參訪救生協會，他說：「民國61年時，臺灣還沒有帆船，我當時在國外一眼看到就已經著迷了。」

帆船之父詹正峰擁有豐富航海經驗。(攝影/Carter)

「我記得很清楚，元旦第一天，我們先飛到香港，下機後馬上參與英國皇家救生總會交誼活動，隔天到銅鑼灣的總會參觀，總會旁邊就是帆船基地，那時我就對帆船有點好奇了。」當時雖匆匆一瞥，但後來到澳洲濱海一帶受訓的那一個月，已對自由自在的大海激起無比憧憬。

「當時年輕，在海灘上看著看著，國外人開放，穿比基尼的多，但吸引我的卻是那海面上一點一點的帆船，什麼顏色都有，好繽紛亮麗，我對這種不用引擎的帆船就一見鍾情了。」回國後，詹正峰繼續在部隊服役，但心中對帆船運動越來越嚮往。

當時旗津拆船業正盛，詹正峰剛好聽聞有一艘待拆的英國貨輪船艙中，有五艘閒置風帆，就與哥哥湊足錢全部買下，又到鹽埕區五金街添購其他設備，請小貨車載到福隆開診所的哥哥家寄放。

趁著當週青年節放假，詹正峰搭車回福隆，開始摸索組裝帆船並嘗試下水訓練，這是他第一次在臺灣揚帆的起點，也可說是臺灣風帆的第一步，從此只要部隊放假，他就回福隆玩帆船，並且尋找志同道合的夥伴。

OP型帆船、雷射型帆船LASER、風浪板船都是高雄常見的運動型帆船。(攝影/Carter)

民國65年，詹正峰毅然決然退伍離開部隊，全心投入風帆運動，從舉辦風帆比賽到成立帆船俱樂部、倡議海域開放，一路走來至今，培養許多風帆好手，民眾對風帆運動從陌生到熟悉，他功不可沒。

「高雄氣候穩定，四季都能練習風帆，且市區有河、有海，是很適合發展風帆運動的城市，我都說自己是踏上『瘋』帆不歸路。」詹正峰婚後與太太定居高雄，積極推動風帆運動，並擔任教練指導學生，以自身經驗傳授技巧，讓更多人喜歡上風帆運動。

初學者需認識包括帆、桅杆、操縱桿、中央板等，建議先在沙灘練習後再到平靜水域試駕。(攝影/Carter)

「安全」是帆船運動的首要標準 考驗玩家的應變力

「大海上沒有紅綠燈，我們風帆也沒有吵雜的聲響，安靜、無聲無息，徜徉在大海上是多麼舒服、自在。」詹正峰如此形容他喜愛的風帆運動，但話鋒一轉正色道：「但千萬別小看海上的危機，不要用生命去莽撞，任何運動的首要標準就是『安全』，沒有安全，再有趣、刺激的運動都不成立！」

詹正峰表示，初學者要先了解帆船整體架構，熟悉風帆、繩索、滑輪、中央板每個環節的作用，還要事先做好功課弄懂風向、水流，找到適合出航的地點；以免一出航就被吹回原地，哪兒都去不了，甚至被水流倒推著走，這樣耗時又費力，到不了目的地。

詹正峰的追風逐浪「瘋」帆人生，已超過50年歲月。

出航後，更要學會「見風轉舵」，腦筋要靈活，在海上航行常有變化，即便已經做好規劃，一樣有可能會延遲或改變，而風向與水流亦常有變動，唯有實際操作並累積經驗，才能安全返航。如去年預計用29天完成環航之旅，期間遭遇颱風、九鵬基地飛彈試射、海上鯨豚群、地震與船具、人員損傷等不可預料事件，這些都得隨機應變，依靠經驗來安全靠岸。

海洋如同詹正峰的家，今後他也將繼續接受挑戰，邁向嶄新的的航海人生。(攝影/Carter)

追風逐浪懷抱蔚藍浪漫 相信不可能會成真

自民國61年接觸帆船後，詹正峰的追風逐浪「瘋」帆人生，已超過50年歲月，從對大海自由的渴望到現在，他不在乎旁人眼光，推廣海域開放及海上運動，把帆船運動帶回臺灣、落地高雄，用帆船在世界各地留下足跡，菲律賓、泰國、青島及挑戰近13小時的橫渡暹邏灣等，留下無數成績與見證。「玩帆船到現在，我很滿意，但我要繼續挑戰！」詹正峰已經開始構思下一趟航行，他是臺灣帆船之父、更是不老水手，他要用行動證明，努力能讓不可能成真！

• 在高雄進行帆船運動的推薦地點：

高雄水域平靜，初學者可以先在蓮池潭、愛河等進行課程學習，技巧純熟後再選擇到西子灣海域感受風浪潮汐進階挑戰。

• 提醒您！從事水域運動前，請務必先接受相關課程訓練，下水時需穿戴完整安全裝備，並在教練及安全人員陪同下進行。