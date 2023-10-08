快訊

亞運空手道／一度把對手打到吐！谷筱霜勇闖金牌戰

可預防癌症還有助提高治癌療效 4位癌症醫師的早餐選擇一次看

iPhone 15超耗電？用「這7招」秒提升電池續航力 讓新機永遠年輕

做海上的彼得潘 駕駛帆船愛上大海

聯合新聞網／ 高雄畫刊
迎風揚帆航行，是港都日常的美麗風景。(圖片提供/高雄帆船俱樂部)
迎風揚帆航行，是港都日常的美麗風景。(圖片提供/高雄帆船俱樂部)

【◎文/朱珮甄 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄帆船俱樂部、吳汶蕙教練】

海洋之子的的熱血航海夢

　　臺灣，一座環海的島嶼；高雄，一座河流貫穿的城市。　

　　位在鼓山哨船頭的「台灣海洋帆船學校」是國內擁有ASA國際航海認證的教學及核發單位之一，「ASA國際航海認證就是你的國際海洋駕駛執照，按部就班上課，就可以開始你的航海冒險夢了。」台灣海洋帆船學校創辦人潘泰安說道。

駕駛一艘重型帆船首先需學習安全操駕，如何正確並安全的拉繩索是非常重要的一課。(攝影/Carter)
駕駛一艘重型帆船首先需學習安全操駕，如何正確並安全的拉繩索是非常重要的一課。(攝影/Carter)

　　提起今年的台琉盃國際帆船賽，潘泰安和團隊從高雄出發，花了50多個小時，途經基隆港後抵達日本宮古島，「夜裡海面上一片漆黑，大家輪班守夜掌握海上狀況、確保航行安全，白天觀測天候、討論航行策略，要能完成比賽、平安返航是需要船上每個人同心完成的，這也是駕駛帆船最迷人的地方。」潘泰安回憶說。

潘泰安教練的ASA重型帆船國際駕駛認證，是航行於海上的彼得潘。(攝影/Carter)
潘泰安教練的ASA重型帆船國際駕駛認證，是航行於海上的彼得潘。(攝影/Carter)

　　台灣海洋帆船學校不只教授駕船技術，更帶大家認識海洋環境、生態與文化，潘泰安說：「臺灣是南島文化的起源地，中世紀所有強權國家都是因擁有海權，這說明了航海技術的強盛對一個國家是極為重要的，我希望把豐富的海洋文化知識及駕駛帆船的樂趣讓更多人感受到。」

擁有一艘自己的船，是每個航海人心中永遠追逐的夢想。(攝影/Carter)
擁有一艘自己的船，是每個航海人心中永遠追逐的夢想。(攝影/Carter)

　　「我第一次從雲林外海望向臺灣本島，那畫面太震撼了，我沒看過這樣角度的臺灣，但為何只能搭漁船？我想要一艘帆船，心裡這樣想之後就一頭栽進臺灣帆船自駕的推廣。」潘泰安自文化大學生物系畢業，就讀中山大學海洋生物研究所時，曾在校內創辦帆船社團，出社會後也曾猶豫是否回高雄，但體內航海熱血基因躁動著，最終落腳高雄創辦台灣海洋帆船學校，他笑稱：「推廣海洋休閒文化大概就是自己這輩子的天命。」

潘泰安教練笑稱自己是航海家族，兩個孩子也熱愛海上運動。(攝影/Carter)
潘泰安教練笑稱自己是航海家族，兩個孩子也熱愛海上運動。(攝影/Carter)

　　聊到印象最深刻的航海經驗，潘泰安提到與抹香鯨的第一次接觸，「我遠遠就看到抹香鯨在海平面下的身影，我來不及轉向，最後抹香鯨就從我的船下方遊過去，那時很害怕，因為牠只要身體稍微一個小動作可能就會翻船，那一刻永生難忘。」

　　潘泰安是高雄市遊艇服務商業同業公會第一任理事長，他帶著絕對自信與驕傲的口吻說：「高雄的船舶碼頭離重要交通轉運站約30分鐘內就可以抵達，全臺灣只有高雄有這樣的地理優勢，絕對是最適合發展航海移民的城市。」對於高雄發展成休閒帆船友善城市，潘泰安有很深的期待，「高雄港第三船渠完成後至少可以容納300個公設泊位，再加入船體維運的專業技術人員，離市中心近的地理優勢條件，高雄將成為臺灣、甚至亞洲最有優勢辦理國際帆船比賽的城市。」

　　接近傍晚的哨船頭停泊了幾艘帆船，包括潘泰安的貓頭鷹號，及長居高雄的法國人正在整理自己的三體帆船。遠方一艘國籍貨櫃船正好入港，這是大港城市的日常風景。臺灣是座海島國家，海洋，在所有臺灣人出生那刻起就開始陪伴我們了，但直到我們成長後才正開始學著跟它一起生活。

• 台灣海洋帆船學校

地址：高雄市鼓山區哨船街75-21號

電話：(07)551-0500

時間：週一至週六 09：00-18：00 週日09：00-17：30

FB：台灣海洋帆船學校 Taiwan Marine Sailing School

吳汶蕙教練提到，操駕帆船需要使用身體核心維持船身平衡，搭配風與舵槳的操作讓帆船可以順利前行。(圖片提供/吳汶蕙教練)
吳汶蕙教練提到，操駕帆船需要使用身體核心維持船身平衡，搭配風與舵槳的操作讓帆船可以順利前行。(圖片提供/吳汶蕙教練)

駕船出航 比你想像的還簡單

　　「很多小孩子看到帆船都會想試，但總會被大人以不安全為由而阻止，可是我們就離海這麼近，不能下水很可惜。」目前就讀高雄科技大學海洋休閒管理系四年級的吳汶蕙，不僅是海上運動的好手，更擁有卡巴迪（Kabaddi）競技、龍舟運動裁判證，同時也是高雄帆船俱樂部的專業教練。她接觸到的各類海上運動，小帆船可說是其中最容易上手的，從最簡單和基礎的海上運動入手，自然而然會知道如何將危險降到最低。

高雄帆船俱樂部可依照學員喜好，提供客製化課程，讓學員可以輕鬆的學會駕駛帆船的技巧與樂趣。(攝影/Carter)
高雄帆船俱樂部可依照學員喜好，提供客製化課程，讓學員可以輕鬆的學會駕駛帆船的技巧與樂趣。(攝影/Carter)

　　位在愛河中正橋旁的高雄帆船俱樂部，與高雄市立歷史博物館、高雄流行音樂中心「隔河」相望，近年與高科大合作，運用六合截流站旁的空間開始推廣海上休閒運動。「我們最年長的學員90多歲，最小的4歲，也有學員跟寵物一起操駕小帆船，這幾年投入海上休閒運動的人口其實都有明顯的增加。」吳汶蕙說。

享受駕駛帆船樂趣也要有基礎的保養維護知識，妥善保養船隻便能進一步確保航行時的安全。(攝影/Carter)
享受駕駛帆船樂趣也要有基礎的保養維護知識，妥善保養船隻便能進一步確保航行時的安全。(攝影/Carter)

　　高雄帆船俱樂部教練團隊擁有全臺少有英國皇家遊艇協會（RYA)及加拿大國際遊艇培訓(IYT)雙認證的小帆船教練證照，提供客製化課程外，還有眾多海上運動體驗項目，如：風浪板、SUP（Stand Up Paddle，立式划槳）、獨木舟等，甚至引進最新的風翼水翼。俱樂部也經常參與國際賽事，與國外帆船俱樂部頻繁交流，期望為臺灣未來辦理國際賽事打下重要基礎。

　　談起駕駛帆船技巧，高雄帆船俱樂部創辦人蔡書瀚說：「瞭解水域環境安全、理解風從哪裡來，學會『見風轉舵』就能享受駕駛帆船的樂趣。」俱樂部近年也與飯店合作開設專屬課程，讓來到高雄旅遊的朋友看得到海、也能在海上玩，深度體驗名符其實的海港城市。

　　屬於內陸河道的愛河，水域環境平靜適合操駕小型帆船，與部分使用燃油推進的重型帆船不同，小型帆船如遇到風力不夠也不適宜下水，吳教練指出，「如果航行途中遇到風力不夠的情況，船上有備槳，在教練協助下學員還是可以平安返航的。」隨著國內帆船運動關注人口增加，她也期待未來國內帆船比賽可透過賽事轉播，並結合戶外活動市集，如同國外職業運動賽事作為城市行銷的方式，讓乘風揚帆成為海洋首都的日常風景。

• 高雄帆船俱樂部

地址：高雄市前金區河東路301號 六合截流站

電話：0975-750-752

時間：週一至週五 13：00-17：00 週六、日10：00-17：00

FB：高雄帆船俱樂部 Kaohsiung Sailing Club

提醒您！從事水域運動前，請務必先接受相關課程訓練，下水時需穿戴完整安全裝備，並在教練及安全人員陪同下進行。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.10】

延伸閱讀

美豬產地標示不實 高市府：違規產品未流入高雄

高雄旗津過港隧道高架折成90度懸掛 港警調撥車道疏導防回堵

黃捷合體AKB48 Team TP 高雄國際動漫節演出嗨翻全場

高雄某國中女保全關鐵門突俯臥跪地身亡　相驗死因出爐

相關新聞

減塑新日常 為環境盡一份心力

環保意識抬頭，越來越多人正視便利塑膠製品對環境產生的影響，特別是海洋污染問題。為降低塑膠對環境帶來的衝擊，近年高市府積極展開一系列限塑，從公共場所禁用免洗餐具到今年7月上路的「一次用飲料杯限制使用」等政策，鼓勵市民一起加入塑膠源頭減量行列，市府更攜手12家在地飲料店及咖啡店成立「飲料店減塑大聯盟」，加碼雙重優惠，讓民眾直呼好有感！

百年漁村的海海人生 蚵仔寮漁港前世今生

昔日是養蚵捕魚小漁村的蚵仔寮，不僅有過「烏金淹腳目」的風光，更於2016年以「現撈仔」魚貨拍賣營業額冠全臺，並持續以「漁獲不落地」及首創「冷鏈行動門市服務車」永續經營，百年市場依舊人聲鼎沸。

智慧科技引領 遠洋捕魚「亮」起來

電視廣告詞：電腦碼ㄟ撿土豆（臺語），說明科技讓生產線變得更聰明，普遍應用在各產業鏈上。遠洋漁業撈捕漁獲使用的集魚燈，經由成大研究團隊創新設計出魷魚、秋刀魚兩用LED集魚燈，大大改良傳統集魚燈缺點，不但促進傳統漁業轉型升級，與國際綠色漁業接軌，也用科技照顧到漁友作業的安全。

自造舢舨舟啟航 打造港都海洋夢

想接近海洋，不妨從親手打造一艘「船」開始！以舊海軍技工宿舍改建的中山大學貨櫃創業基地，面臨高雄大港的旗津海岸，推廣自力造舟的「西灣海洋」團隊就選擇在這裡落腳，該團隊從師法傳統的7日造舟體驗為開端，研發出最短只要半日即可親手打造輕巧的木舟，讓每個人都能成為航海王！

舒心旅宿與海共眠 坐擁港都海景

十月揮別炎夏炙熱的豔陽天，迎來天涼好個秋，不妨來趟旅宿港都海景的小旅行。在喧囂的大城市中，也有機會與碧海美景和海洋氣味比鄰而居，港岸倉庫改造的旅宿、制高點眺望海景的旅宿與奢侈享有西子灣夕照的旅宿，讓你坐擁與海共眠的美好時光。

漁夫現撈 嚐口大船入港鮮滋味

時令正值秋蟹季節，入秋後，處女蟳的蟹膏、紅蟳的鮮黃蟹黃特別肥美又飽滿，令人垂涎，不只愛吃螃蟹的老饕有口福，還有產地直送的小卷、蚵仔、蛤仔、蝦子等海鮮，快來高雄漁港呷海產，超浮誇、超霸氣通通呷透透。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。