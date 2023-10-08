做海上的彼得潘 駕駛帆船愛上大海

【◎文/朱珮甄 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄帆船俱樂部、吳汶蕙教練】

海洋之子的的熱血航海夢

臺灣，一座環海的島嶼；高雄，一座河流貫穿的城市。

位在鼓山哨船頭的「台灣海洋帆船學校」是國內擁有ASA國際航海認證的教學及核發單位之一，「ASA國際航海認證就是你的國際海洋駕駛執照，按部就班上課，就可以開始你的航海冒險夢了。」台灣海洋帆船學校創辦人潘泰安說道。

駕駛一艘重型帆船首先需學習安全操駕，如何正確並安全的拉繩索是非常重要的一課。(攝影/Carter)

提起今年的台琉盃國際帆船賽，潘泰安和團隊從高雄出發，花了50多個小時，途經基隆港後抵達日本宮古島，「夜裡海面上一片漆黑，大家輪班守夜掌握海上狀況、確保航行安全，白天觀測天候、討論航行策略，要能完成比賽、平安返航是需要船上每個人同心完成的，這也是駕駛帆船最迷人的地方。」潘泰安回憶說。

潘泰安教練的ASA重型帆船國際駕駛認證，是航行於海上的彼得潘。(攝影/Carter)

台灣海洋帆船學校不只教授駕船技術，更帶大家認識海洋環境、生態與文化，潘泰安說：「臺灣是南島文化的起源地，中世紀所有強權國家都是因擁有海權，這說明了航海技術的強盛對一個國家是極為重要的，我希望把豐富的海洋文化知識及駕駛帆船的樂趣讓更多人感受到。」

擁有一艘自己的船，是每個航海人心中永遠追逐的夢想。(攝影/Carter)

「我第一次從雲林外海望向臺灣本島，那畫面太震撼了，我沒看過這樣角度的臺灣，但為何只能搭漁船？我想要一艘帆船，心裡這樣想之後就一頭栽進臺灣帆船自駕的推廣。」潘泰安自文化大學生物系畢業，就讀中山大學海洋生物研究所時，曾在校內創辦帆船社團，出社會後也曾猶豫是否回高雄，但體內航海熱血基因躁動著，最終落腳高雄創辦台灣海洋帆船學校，他笑稱：「推廣海洋休閒文化大概就是自己這輩子的天命。」

潘泰安教練笑稱自己是航海家族，兩個孩子也熱愛海上運動。(攝影/Carter)

聊到印象最深刻的航海經驗，潘泰安提到與抹香鯨的第一次接觸，「我遠遠就看到抹香鯨在海平面下的身影，我來不及轉向，最後抹香鯨就從我的船下方遊過去，那時很害怕，因為牠只要身體稍微一個小動作可能就會翻船，那一刻永生難忘。」

潘泰安是高雄市遊艇服務商業同業公會第一任理事長，他帶著絕對自信與驕傲的口吻說：「高雄的船舶碼頭離重要交通轉運站約30分鐘內就可以抵達，全臺灣只有高雄有這樣的地理優勢，絕對是最適合發展航海移民的城市。」對於高雄發展成休閒帆船友善城市，潘泰安有很深的期待，「高雄港第三船渠完成後至少可以容納300個公設泊位，再加入船體維運的專業技術人員，離市中心近的地理優勢條件，高雄將成為臺灣、甚至亞洲最有優勢辦理國際帆船比賽的城市。」

接近傍晚的哨船頭停泊了幾艘帆船，包括潘泰安的貓頭鷹號，及長居高雄的法國人正在整理自己的三體帆船。遠方一艘國籍貨櫃船正好入港，這是大港城市的日常風景。臺灣是座海島國家，海洋，在所有臺灣人出生那刻起就開始陪伴我們了，但直到我們成長後才正開始學著跟它一起生活。

• 台灣海洋帆船學校

地址：高雄市鼓山區哨船街75-21號

電話：(07)551-0500

時間：週一至週六 09：00-18：00 週日09：00-17：30

FB：台灣海洋帆船學校 Taiwan Marine Sailing School

吳汶蕙教練提到，操駕帆船需要使用身體核心維持船身平衡，搭配風與舵槳的操作讓帆船可以順利前行。(圖片提供/吳汶蕙教練)

駕船出航 比你想像的還簡單

「很多小孩子看到帆船都會想試，但總會被大人以不安全為由而阻止，可是我們就離海這麼近，不能下水很可惜。」目前就讀高雄科技大學海洋休閒管理系四年級的吳汶蕙，不僅是海上運動的好手，更擁有卡巴迪（Kabaddi）競技、龍舟運動裁判證，同時也是高雄帆船俱樂部的專業教練。她接觸到的各類海上運動，小帆船可說是其中最容易上手的，從最簡單和基礎的海上運動入手，自然而然會知道如何將危險降到最低。

高雄帆船俱樂部可依照學員喜好，提供客製化課程，讓學員可以輕鬆的學會駕駛帆船的技巧與樂趣。(攝影/Carter)

位在愛河中正橋旁的高雄帆船俱樂部，與高雄市立歷史博物館、高雄流行音樂中心「隔河」相望，近年與高科大合作，運用六合截流站旁的空間開始推廣海上休閒運動。「我們最年長的學員90多歲，最小的4歲，也有學員跟寵物一起操駕小帆船，這幾年投入海上休閒運動的人口其實都有明顯的增加。」吳汶蕙說。

享受駕駛帆船樂趣也要有基礎的保養維護知識，妥善保養船隻便能進一步確保航行時的安全。(攝影/Carter)

高雄帆船俱樂部教練團隊擁有全臺少有英國皇家遊艇協會（RYA)及加拿大國際遊艇培訓(IYT)雙認證的小帆船教練證照，提供客製化課程外，還有眾多海上運動體驗項目，如：風浪板、SUP（Stand Up Paddle，立式划槳）、獨木舟等，甚至引進最新的風翼水翼。俱樂部也經常參與國際賽事，與國外帆船俱樂部頻繁交流，期望為臺灣未來辦理國際賽事打下重要基礎。

談起駕駛帆船技巧，高雄帆船俱樂部創辦人蔡書瀚說：「瞭解水域環境安全、理解風從哪裡來，學會『見風轉舵』就能享受駕駛帆船的樂趣。」俱樂部近年也與飯店合作開設專屬課程，讓來到高雄旅遊的朋友看得到海、也能在海上玩，深度體驗名符其實的海港城市。

屬於內陸河道的愛河，水域環境平靜適合操駕小型帆船，與部分使用燃油推進的重型帆船不同，小型帆船如遇到風力不夠也不適宜下水，吳教練指出，「如果航行途中遇到風力不夠的情況，船上有備槳，在教練協助下學員還是可以平安返航的。」隨著國內帆船運動關注人口增加，她也期待未來國內帆船比賽可透過賽事轉播，並結合戶外活動市集，如同國外職業運動賽事作為城市行銷的方式，讓乘風揚帆成為海洋首都的日常風景。

• 高雄帆船俱樂部

地址：高雄市前金區河東路301號 六合截流站

電話：0975-750-752

時間：週一至週五 13：00-17：00 週六、日10：00-17：00

FB：高雄帆船俱樂部 Kaohsiung Sailing Club

提醒您！從事水域運動前，請務必先接受相關課程訓練，下水時需穿戴完整安全裝備，並在教練及安全人員陪同下進行。