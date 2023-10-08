乘風破浪的大藍海時代 船艇自駕運動正興起

【◎文/朱珮甄 ◎ 圖片提供/高雄市鹽埕區光榮國小、亞果遊艇集團】

今年6月，愛河舉辦了一場特別的水上畢業典禮，緊鄰愛河畔、推廣水上運動近20年的鹽埕區光榮國小，61名畢業生在指導老師及學長姐帶領下駕著風帆、獨木舟從光榮碼頭啟程，一路來到亞果遊艇位在高雄流行音樂中心珊瑚礁群的碼頭，領取航海證書後成為名符其實的「大港兒女」，數十艘獨木舟和帆船乘風前行於城市地標之間，形成海港都市獨特風景。

帆船運動是臺灣發展海洋休憩產業，相當重要、且不容小覷的「藍海經濟」。(圖片提供/亞果遊艇集團)

高雄港 得天獨厚的優質城市港口

亞果遊艇集團成立之初便選擇落腳高雄，高雄港腹地開闊且碼頭鄰近市中心，與各大交通節點距離都不遠，加上氣候穩定、愛河貫穿城市，種種優勢讓高雄成為發展帆船及海上休閒運動最大的基地。

「每次出國考察，看到動輒二、三百艘以上的各式帆船聚集在碼頭，或是在國際賽事裡看到海面上密密麻麻的帆船在海上航行，總是讓人感動也感慨，希望這樣壯觀的畫面在臺灣也能成為常態。」亞果遊艇集團總經理唐玉書表示，臺灣是四面環海的海島國家，從海上欣賞這塊土地，總能收穫不一樣的風景，而她眼中的「藍海」，是指真正的藍色海洋，「藍海經濟」是臺灣發展海洋休憩產業最大價值。

亞果遊艇集團唐玉書總經理表示，臺灣是全球數一數二的遊艇製造國，希望透過創造海洋休閒文化，讓人們更親近海洋。(圖片提供/亞果遊艇集團) 「今年在嘉義布袋港報考動力小艇執照人數超過1200人，顯示大家對海洋休憩產業越來越有概念，關注這塊領域的人口正在成長。」唐總經理分享觀察，近年投入海上活動的民眾越來越多，產業專業人才的需求出現，以前唸航海或相關科系的學生，畢業後可能只有跑遠洋船的選項，但現在可以投入海洋休憩產業——學校提供基礎專業教育、市場提供就業環境，政府的角色則是協助國內資源整合，包括法源整合與訂定等，「這也是大家都在同一條船上的概念。」

刺激熱血的帆船賽講求團隊精神，經由船上每個角色通力合作，排除萬難朝著共同目標前進，收穫不一樣的海上風景。(圖片提供/亞果遊艇集團)

乘風起帆 駕船航海不是夢

亞果遊艇集團目前與位於泰國芭達雅、東南亞最大遊艇會Ocean Marina Yacht Club締結合作夥伴關係，未來還會有韓國釜山、日本、香港、摩納哥等當地遊艇會陸續加入。「積極地參與國際賽事，與國外遊艇俱樂部締結姐妹會，是亞果遊艇集團目前很重要的兩個目標。賽事參與可以提升臺灣選手的比賽經驗及和國外選手交流，而遊艇俱樂部締結姐妹會除了國際資源的共享與結合，未來在臺灣辦理國際賽事更是最好的聯盟夥伴。」唐總經理說。

由亞果遊艇集團、台灣帆船聯盟（Taiwan Sailing League，TSL）共同主辦的「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」將於10月27日至10月29日在高雄、臺南兩地登場，這場國內百萬級別獎金的國際級帆船賽將從愛河灣啟航，除繞標賽外，也有從高雄出發航行至臺南的拉力賽，透過國際性的精彩賽事，讓海洋首都高雄登上世界舞臺。

賽事過程中，船上每個角色通力合作、排除萬難朝著共同目標前進，「一般重型帆船的人員配置約莫6至7人不等，每個人都有負責的位置和工作，小小一條船在看不到邊際的海洋上，海象隨時變化、夜裡漆黑一片，每個決策都在一瞬之間，更關乎每位夥伴的安全。」唐總經理笑著說，「所謂大家都在同一條船上的感受，就是這樣，沒有真正在海上身歷其境，是無法體會的。」對帆船駕駛有興趣的民眾，也可透過參與基礎課程，事先取得ASA101重型帆船暨國際遊艇駕駛認證，就等於拿到參賽資格。

高雄積極推動水上運動，將市民遊憩空間從愛河延伸至愛河灣水域，陳其邁市長更親自參加帆船課程，取得重型帆船結業證書。(圖片提供/亞果遊艇集團)

擁抱海洋 在高雄與世界連結

帆船航行過程大多是依靠風力，是一項兼具環保和學習與自然共存的運動，因此吸引許多熱愛海洋文化者加入。為了讓市民能夠更親近海洋，高雄開放「愛河灣非動力水域遊憩活動區」提供更多親水空間，只要攜帶立式划槳(SUP)、獨木舟、泛舟艇等水上遊憩活動浮具，即可在愛河之心至愛河灣間全長5.7公里的水域，自由選擇從愛河之心、願景橋、河東路、河西路、愛河灣等5處浮動平臺下水，市府海洋局提醒，下水前務必先掃描岸邊告示牌QR Code完成實名登記並穿著救生衣，就可直接進入愛河水域，愜意享受海洋生活。

黑潮海洋文化基金會創辦人廖鴻基曾說：「若是大家集體背對著海，就會失去面對海洋的機會。」這句話成為唐總經理推動海上運動的信念，她說：「我們會到國外去看遊艇、帆船並且體驗各種水上運動，臺灣是全球數一數二遊艇製造國，希望有一天萬帆齊航的畫面也能在高雄看見。」作為海洋首都的高雄，透過創造豐富多元的海洋生活文化，喚起人類本能中的航海冒險基因，深化民眾對海洋的認識，臺灣藍海經濟正揚帆航向全世界。

【※延伸閱讀：揚帆前進蔚藍海 臺灣帆船之父詹正峰】

愛河灣及第三船渠水域遊憩活動範圍。(圖片提供/高雄市政府海洋局)

• 公告愛河灣及第三船渠水域遊憩活動範圍、種類暨應遵守注意事項

• 愛河灣及第三船渠水域－非動力水域遊憩活動區登記表

• 提醒您！從事水域運動前，請務必先接受相關課程訓練，下水時需穿戴完整安全裝備，並在教練及安全人員陪同下進行。

• 亞果高雄愛河灣會所

地址：802高雄市苓雅區海邊路110號

電話：(07)269-6499

時間：週一至週四 11:00–19:00 週五至週日11:00–21:00

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