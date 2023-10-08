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淨灘隨時GO 海洋保育一起來

聯合新聞網／ 高雄畫刊
海岸巡守志工隊每月定期進行巡檢，是高雄海岸線環境維護不可或缺的生力軍。(攝影/Carter)
海岸巡守志工隊每月定期進行巡檢，是高雄海岸線環境維護不可或缺的生力軍。(攝影/Carter)

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】

　　蘇拉颱風過後，為響應「世界清潔日」，民間公司在林園海洋濕地公園舉辦淨灘活動，與高雄市林園紅樹林保育協會巡守隊志工，一起把被丟棄在海灘上的塑膠瓶、玻璃瓶、保麗龍等，依可回收、不可回收分類裝成袋，不但吸引市民踴躍參與，也有不少家庭全員出動，在推動環境教育同時，也還給海灘乾淨空間。

近年來，市府環保局持續推動淨灘工作，努力維護高雄海岸沙灘環境。(攝影/Carter)
近年來，市府環保局持續推動淨灘工作，努力維護高雄海岸沙灘環境。(攝影/Carter)

　　「颱風後，來淨灘是很有意義的，因為政府鼓勵民間投入淨灘，乾淨的海岸環境能有效防止垃圾再流入海洋，其實真的差別很大。」林園紅樹林保育協會海岸巡守隊隊長蘇文華解釋，林園海岸線段的垃圾源頭，大多是來自高屏溪從六龜寶來至旗山一路沖刷下來，加上海洋廢棄物順著黑潮洋流從汕尾港往北漂，每逢大雨或颱風後易造成海岸垃圾大量出現。

民眾自發性維護環境，讓海洋共好的正向循環。(攝影/Carter)
民眾自發性維護環境，讓海洋共好的正向循環。(攝影/Carter)
淨灘後的垃圾依可回收與不可回收分類。(攝影/Carter)
淨灘後的垃圾依可回收與不可回收分類。(攝影/Carter)

公私協力攜手維護海洋環境

　　高雄市政府環保局近年持續推動淨灘工作，除邀請本市志工、民間團體、企業、機關學校及市民朋友共襄盛舉，也透過環境教育宣導海洋廢棄物所造成的危害，讓市民能夠充分體會「友善海洋」的精神，也呼籲到海邊遊玩的朋友們，欣賞美麗海景同時，請記得將自身垃圾帶走，讓海岸環境跟遊玩心情一樣既美麗又舒適。

　　環保局表示，高雄海岸線長達約63公里，高市府權管線段長約17公里，居全國第2，沿途擁有許多自然港灣與美麗風景，目前開放淨灘及認養的海岸線段，由北至南分別為茄萣段、永安段、彌陀段、梓官段、旗津段及林園段等共6大海岸線段，截至目前為止，申請淨灘單位已破百，一同竭力為海洋盡份心力。

讓孩子在淨灘過程中，藉機認識海洋環境並學習尊重自然，養成將垃圾隨手帶走、不隨意棄置廢棄物的習慣；同時透過深入家鄉土地的環境教育，能夠幫助他們學會感恩並珍惜海洋、土地資源。(攝影/Carter)
讓孩子在淨灘過程中，藉機認識海洋環境並學習尊重自然，養成將垃圾隨手帶走、不隨意棄置廢棄物的習慣；同時透過深入家鄉土地的環境教育，能夠幫助他們學會感恩並珍惜海洋、土地資源。(攝影/Carter)

　　為打造友善淨灘環境，環保局自111年5月至今已招募成立11隊海岸巡守志工隊，並在旗津地區率先設立「淨灘合作社」，貼心規劃誠實淨灘工具借用區，地點包括海水浴場公廁外、貝殼館、風車公園公廁等，加上7-11旗皇門市共6間合作商家，提供民眾借用垃圾袋、手套、鐵夾等淨灘工具，且工具置物箱外觀設計也別具巧思，除融入當地特色與旗津風景外，也和海洋生物相結合，宛如另類的公共藝術，帶給想淨灘的個人或三五好友更便利體驗及賞心悅目的使用情境。環保局依借用過民眾之線上表單回饋統計，有高達近98％的民眾認為淨灘合作社有益於環境整潔工作的進行，並表示會再繼續使用。

透過民間企業、團體及學校自發性舉辦淨灘活動，帶動民眾自發性維護環境，讓海洋共好的正向循環。(攝影/Carter)
透過民間企業、團體及學校自發性舉辦淨灘活動，帶動民眾自發性維護環境，讓海洋共好的正向循環。(攝影/Carter)

環境教育刻不容緩

　　除海岸巡守隊每個月例行巡檢外，愈來愈多民間企業、團體學校自發性舉辦淨灘活動，如台灣中油股份有限公司及豐群水產股份有限公司等，以實際行動協助清理高雄沿岸的沙灘環境，也帶動民眾積極、主動參與環境整潔工作的意願際落實「與海共存」的永續理念。

　　蘇文華也分享，一對住在林園海洋濕地公園附近的日本夫婦，每天到海邊散步同時會拿袋子隨手撿垃圾，周而復始持續長達35年，還有汕尾國小的老師每個月也會帶學生來淨灘，切身實踐海洋環境教育。

透過淨灘也是真正落實環境教育。(攝影/Carter)
透過淨灘也是真正落實環境教育。(攝影/Carter)

　　環保局指出，依淨灘團體成果回報統計，海岸線經常出現的垃圾多為菸蒂、寶特瓶、吸管、飲料杯等，後續將藉由海岸巡守隊志工的環境導覽，宣導太平洋中的垃圾海、塑膠及塑膠微粒所造成的危害，並破壞大自然的食物鏈。蘇文華觀察，小朋友比大人更積極投入淨灘，環保意識對下一代刻不容緩，這是好的開始。

旗津貝殼公園海灘淨灘_工具借用區。(攝影/Carter)
旗津貝殼公園海灘淨灘_工具借用區。(攝影/Carter)

★【旗津—淨灘合作社】

10處免費工具借用點：https://reurl.cc/rLNOvr

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.10】

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