迎接AI新世代 台灣文化科技大會在高雄全面啟動

【◎文/李瑰嫻 ◎圖片提供/高市府文化局】

2023年10月第一屆「TTXC台灣文化科技大會」將在港都揭開序幕，由文化部及數位發展部攜手高雄市政府，以「文化科技」為主軸，匯集最頂尖的科技與創意，從10月7日起至22日，為期16天，舉辦各式沉浸式派對展演、國際論壇與串連在地文化景點，結合亞洲最大的沉浸式影展「XR-無限幻境」、高雄電影節、Takao Rock打狗祭、城市解壓縮等活動，帶來顛覆感官的數位異想嘉年華。

首屆「台灣文化科技大會」登陸高雄，匯入影視、音樂、產業、AI趨勢科技等領域，打造以「文化科技」為主軸的國家級會展新品牌。(圖片提供/高雄市政府文化局)

TTXC台灣文化科技大會以「科技」、「音樂」、「影視」、「論壇」四大面向呈現，其中科技類以「未來訊號站」、「未來託運所」、「Digiwave」為主要展示，音樂類則由「Takao Rock打狗祭」、「城市解壓縮」作為顯現，影視類則由「高雄電影節」作為表現、「國際論壇」帶來全世界頂尖領袖人才來到高雄進行經驗分享與交流，各活動相融共長，文化科技不僅僅是技術，更是一種文化的轉變，它將傳統文化注入現代發展的動力，激發出更多的創意和可能性。

去年「2022台灣燈會在高雄」以1,500臺無人機，打造超大型夜空中科技展演，及「台灣設計展」與「臺灣文博會」透過設計量能，結合港都百年歷史人文，以設計再造城市美學，今年也將持續應用「文化科技」助力港都躍升文化創意科技大城。「TTXC台灣文化科技大會」匯集海內外創意夥伴展現未來產業面貌，邀請業界大師為創意產業技術培力，更透過特色場域結合文化創意翻玩。從國際論壇到大型城市派對，邀請民眾共同加入創意狂歡會，循著城市的文化脈絡數位衝浪。

以高雄流行音樂中心珊瑚礁群為活動主會場，結合亞洲最大XR影展、高雄電影節、全台樂迷千呼萬喚的Takao Rock打狗祭等活動。(圖片提供/高雄市政府文化局)

以科技做為主要面向的「未來訊號站」、「未來託運所」、「Digiwave」，將於高雄流行音樂中心的珊瑚礁群、戶外廣場及鯨魚堤岸O1為主要舞臺，邀請夢想動畫、台灣人工智慧實驗室、影視製作公司等單位，透過沉浸式展演展現尖端科技與創意產業的共融成果，包括亞洲最大規模的沉浸式影展：「XR無限幻境」也進駐展場精彩上映，還有如任意門般的「虛擬攝影棚」，帶領民眾穿越高雄，在多種創意背景中拍照體驗，見證虛實結合的驚喜效果。

「未來託運所」於高雄流行音樂中心珊瑚礁群旁廣場打造12米大型戶外球幕，創建360度環景投影及沉浸式影音空間，衝破框架的3D動畫帶領觀眾穿越港都高雄的過去未來，結合AIS船隻自動識別系統，即時呈現全球海運動態，不論是漁船、拖船、引水船、客輪、貨輪等，全部都在未來託運所航行中，歡迎全球各地朋友來認識高雄港與國際航海的緊密連結。

國際論壇邀請海內外業界專家，分享創作經驗與產業脈動。首度邀請「日本創作鬼才」宮藤官九郎(左)和金馬導演徐漢強(右)，同臺分享喜劇及影視作品創作經驗。(圖片提供/高雄市政府文化局)

串接最新文化科技產業脈動的「國際論壇」，涵蓋「影視音樂類」及「文化科技類」兩大領域，邀請超過30位各領域具代表性的國內外創作者和產業領袖，針對產業熱門話題和備受喜愛的影視內容進行分享與交流。擁有《池袋西口公園》、《虎與龍》、《小海女》等代表作的「日本創作鬼才」宮藤官九郎首度獲邀來高雄，與以《返校》獲金馬獎最佳新導演及最佳改編劇本的徐漢強進行對談，分享劇本創作經驗以及影視產業趨勢；還驚喜邀請到《超人力霸王》系列日本導演田口清隆來臺，讓廣大影迷興奮不已。

「城市解壓縮 Mixtape : CITY'S PARTY .zip」沉浸式派對於高雄4大限定場域舉辦，其中7、8年級生專屬的高雄版迪士尼—「大立百貨空中樂園」將變身高雄最高的 Live House。(圖片提供/高雄市政府文化局)

TTXC台灣文化科技大會將在這場文化科技大會一次解壓縮港都獨有的海派能量！其中最熱血活動「城市解壓縮 Mixtape : CITY'S PARTY .zip」也將於10月14、15日及10月21、22日連續兩個週末假日，串連高雄4大城市景點，包括中都磚窯廠、中央公園、大立空中樂園及觀光雙層巴士等4大場域，由來自韓國、臺灣、東京及高雄等國家及城市，搭配美食、咖哩祭、空中樂園、Live House等各類主題企劃，突破空間想像、顛覆普遍思維，打造前所未有的主題沉浸式派對。

在海盜船也能聽表演？！「城市解壓縮 Mixtape : CITY'S PARTY .zip」首波活動「傳送到頂樓的樂園派對IN! 來場盪在空中的音樂LIVE 」以高雄現存開業最久的百貨，也是許多高雄人童年共同回憶「大立空中樂園」為演出場地，將舞臺直接搭進遊樂園裡，打造限定版空中 Live House。另外，「是KTV包廂還是觀光巴士? 那就重新命名為『K歌巴士』吧」活動，則是把開頂雙層觀光巴士變成最酷炫的行動KTV，從一心路歡唱到十全路，從街頭嗨到巷尾，整個高雄都是你的舞臺，也向搭遊覽車出遊時的獨特K歌文化狂歡致敬！

「城市解壓縮.zip」從潮流音樂出發，加入野餐、市集美食、單口喜劇、 Live House、熱唱派對等多元內容，豐富有趣的活動帶人們走入不同城市風格。(圖片提供/高雄市政府文化局)

活動還特地在中央公園綠地野餐及百年國定古蹟中都磚窯廠舉辦神祕派對，結合跨國界的音樂與美食，特別企劃「從台韓音樂到選物美食：一次選取新增至我的最愛」及「建立前往東京的最佳捷徑- 咖哩祭りCURRY UP !!!」系列活動。高市府文化局王文翠局長說明，高雄辦理TTXC台灣文化科技大會，除了科技也回歸文化主體，藉由特色場域結合文化創意翻玩，以新奇有趣的節目吸引旅客及歌迷前來。

TTXC台灣文化科技大會將在這場文化科技大會一次解壓縮港都獨有的海派能量。(圖片提供/高雄市政府文化局)

建構城市的文化創意DNA，TTXC台灣文化科技大會活動同步串聯「高雄電影節」、全臺樂迷千呼萬喚的「Takao Rock打狗祭」及數位藝術嘉年華「DigiWave」等，活動內容精彩可期週週不間斷，今年10月，歡迎與高雄共同走出二維平面，乘著科技的翅膀，進入文化應用的虛實世界中翱翔，讓新興的文化科技領域成為臺灣未來新篇章。

• 2023 TTXC台灣文化科技大會

時間：2023年10月7日（六）〜10月22日（日）

地點：高雄流行音樂中心（珊瑚礁群、海豚步道、鯨魚堤岸等）

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