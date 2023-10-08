快訊

亞運空手道／一度把對手打到吐！谷筱霜勇闖金牌戰

可預防癌症還有助提高治癌療效 4位癌症醫師的早餐選擇一次看

iPhone 15超耗電？用「這7招」秒提升電池續航力 讓新機永遠年輕

與海共好

聯合新聞網／ 高雄畫刊
攝影/Carter
攝影/Carter

　　日出，在高雄港邊看大船入港，感受城市活躍的生命力；日落，在旗津沙灘散步，海浪溫柔覆蓋沙灘，潮汐聲像大海平靜的呼吸，如此靠近；這，就是大港的日常。

　　過去我們與海的距離雖在咫尺，卻被高聳森嚴的圍牆隔開。為了城市長遠發展，歷經協調與努力，終於推倒圍牆、打開高雄港，將海還給高雄市民；現代化的水岸輕軌、國際級指標場館傍海而生，新興智慧科技產業紛紛進駐亞洲新灣區。高雄，終於成為「港市合一」的海洋首都。

　　本期《高雄畫刊》匯集文化盛會、航海賽事、海景旅宿到海鮮料理，展現豐饒精采的海洋文化。10月，首屆「TTXC台灣文化科技大會」在港都揭開序幕，集結頂尖的科技與創意，歡迎所有人到高雄來一場數位衝浪；「2023TSL台鋼集團TSG帆船賽」月底將從愛河灣揚帆啟航；若你也想成為自由自在的海上彼得潘，讓「臺灣帆船之父」詹正峰及「西灣海洋」創辦人羅國棟，帶你體驗乘風逐浪的快樂。

　　面對無邊大海，我們懷抱著慎重而謙卑的心，市府與飲料業者成立減塑大聯盟，與在地的無包裝商店理念相同，從日常實踐減少海廢、守護海洋的理念；或可以加入海岸巡守志工隊，一同淨灘保育美麗海洋，而後海洋之神會對你微笑，帶給大家無邊的感動和壯麗。

　　從海上看我們的家，感受真的不一樣！我們已準備好多種港灣新玩法，邀您一起迎著海風，讓心情跟著航向愜意，開啟「與海共好」的幸福生活。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.10】

延伸閱讀

高雄旗津過港隧道高架折成90度懸掛 港警調撥車道疏導防回堵

黃捷合體AKB48 Team TP 高雄國際動漫節演出嗨翻全場

高雄某國中女保全關鐵門突俯臥跪地身亡　相驗死因出爐

小犬颱風攪局！南韓一班機飛到高雄無法降落 鐵了心飛返首爾

相關新聞

減塑新日常 為環境盡一份心力

環保意識抬頭，越來越多人正視便利塑膠製品對環境產生的影響，特別是海洋污染問題。為降低塑膠對環境帶來的衝擊，近年高市府積極展開一系列限塑，從公共場所禁用免洗餐具到今年7月上路的「一次用飲料杯限制使用」等政策，鼓勵市民一起加入塑膠源頭減量行列，市府更攜手12家在地飲料店及咖啡店成立「飲料店減塑大聯盟」，加碼雙重優惠，讓民眾直呼好有感！

百年漁村的海海人生 蚵仔寮漁港前世今生

昔日是養蚵捕魚小漁村的蚵仔寮，不僅有過「烏金淹腳目」的風光，更於2016年以「現撈仔」魚貨拍賣營業額冠全臺，並持續以「漁獲不落地」及首創「冷鏈行動門市服務車」永續經營，百年市場依舊人聲鼎沸。

智慧科技引領 遠洋捕魚「亮」起來

電視廣告詞：電腦碼ㄟ撿土豆（臺語），說明科技讓生產線變得更聰明，普遍應用在各產業鏈上。遠洋漁業撈捕漁獲使用的集魚燈，經由成大研究團隊創新設計出魷魚、秋刀魚兩用LED集魚燈，大大改良傳統集魚燈缺點，不但促進傳統漁業轉型升級，與國際綠色漁業接軌，也用科技照顧到漁友作業的安全。

自造舢舨舟啟航 打造港都海洋夢

想接近海洋，不妨從親手打造一艘「船」開始！以舊海軍技工宿舍改建的中山大學貨櫃創業基地，面臨高雄大港的旗津海岸，推廣自力造舟的「西灣海洋」團隊就選擇在這裡落腳，該團隊從師法傳統的7日造舟體驗為開端，研發出最短只要半日即可親手打造輕巧的木舟，讓每個人都能成為航海王！

舒心旅宿與海共眠 坐擁港都海景

十月揮別炎夏炙熱的豔陽天，迎來天涼好個秋，不妨來趟旅宿港都海景的小旅行。在喧囂的大城市中，也有機會與碧海美景和海洋氣味比鄰而居，港岸倉庫改造的旅宿、制高點眺望海景的旅宿與奢侈享有西子灣夕照的旅宿，讓你坐擁與海共眠的美好時光。

漁夫現撈 嚐口大船入港鮮滋味

時令正值秋蟹季節，入秋後，處女蟳的蟹膏、紅蟳的鮮黃蟹黃特別肥美又飽滿，令人垂涎，不只愛吃螃蟹的老饕有口福，還有產地直送的小卷、蚵仔、蛤仔、蝦子等海鮮，快來高雄漁港呷海產，超浮誇、超霸氣通通呷透透。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。