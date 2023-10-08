日出，在高雄港邊看大船入港，感受城市活躍的生命力；日落，在旗津沙灘散步，海浪溫柔覆蓋沙灘，潮汐聲像大海平靜的呼吸，如此靠近；這，就是大港的日常。

過去我們與海的距離雖在咫尺，卻被高聳森嚴的圍牆隔開。為了城市長遠發展，歷經協調與努力，終於推倒圍牆、打開高雄港，將海還給高雄市民；現代化的水岸輕軌、國際級指標場館傍海而生，新興智慧科技產業紛紛進駐亞洲新灣區。高雄，終於成為「港市合一」的海洋首都。

本期《高雄畫刊》匯集文化盛會、航海賽事、海景旅宿到海鮮料理，展現豐饒精采的海洋文化。10月，首屆「TTXC台灣文化科技大會」在港都揭開序幕，集結頂尖的科技與創意，歡迎所有人到高雄來一場數位衝浪；「2023TSL台鋼集團TSG帆船賽」月底將從愛河灣揚帆啟航；若你也想成為自由自在的海上彼得潘，讓「臺灣帆船之父」詹正峰及「西灣海洋」創辦人羅國棟，帶你體驗乘風逐浪的快樂。

面對無邊大海，我們懷抱著慎重而謙卑的心，市府與飲料業者成立減塑大聯盟，與在地的無包裝商店理念相同，從日常實踐減少海廢、守護海洋的理念；或可以加入海岸巡守志工隊，一同淨灘保育美麗海洋，而後海洋之神會對你微笑，帶給大家無邊的感動和壯麗。

從海上看我們的家，感受真的不一樣！我們已準備好多種港灣新玩法，邀您一起迎著海風，讓心情跟著航向愜意，開啟「與海共好」的幸福生活。