民俗月偵查隊 探索在地精采故事

農曆7月，是象徵「感恩」的時節，百工百業懷著虔誠心意，張羅中元普渡，不僅慎終追遠，也充分展現臺灣的人情味。

本期《高雄畫刊》化身民俗月偵查隊，從族群、歷史、傳統工藝、料理、文學等多個面向，探索精彩的都市神鬼傳說。從高雄市褒忠義民廟出發，看充滿俠義精神的客家「義民節」故事；高雄市傳統工藝「糊紙」保存者陳志良藝師，精心打造全臺最大尊大士爺；內門阿隆師及阿翔師父子攜手，在「給好兄弟吃澎湃」的普渡辦桌上施展美味魔法。

舊傳統也有新思維，許多人自主加入減碳行列，如楠梓右昌舊部落以元帥府為首，不放鞭炮不燒金紙，以遶境取代普渡；「以功代金」結合四大超商方便捐，集結愛心幫助社福團體，環保兼做公益，讓博愛精神充滿社會各個角落。

感受完高雄的愛與熱血，展開另一段「清涼」之旅吧！話題十足的新型態沉浸式鬼屋體驗，快找親友來試膽量；皚皚白雪現蹤駁二《侏羅紀X恐龍雪世界特展》及高雄飄雪樂園，適合親子涼快一夏；一起閱讀高雄作家既晴的恐怖推理小說，在驚悚世界中抽絲剝繭、尋找真相。

「在高雄開工作室，是因為感動。」設計師聶永真說。高雄的精采故事說不盡、看不完，越是深入探索，你我都會深深愛上這座城市。