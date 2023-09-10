港都浪漫夜 賞夜景、享美食一次滿足

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter】

「告別白晝的灰，夜色輕輕包圍，這世界正如你想要的那麼黑……。」當夜幕升起，《夜太黑》的旋律讓人不由自主地輕輕哼唱了起來。每逢農曆七月，長輩顧及民俗禁忌，時常叮嚀要別太晚回家，只不過高雄夜太美，常令人流連忘返，捨不得太早離去。

往返於哈瑪星與旗津的渡輪照亮港邊夜色，忽遠忽近，是海面上流動的光景。(攝影/Carter)

好望角露天燒烤吧 鼓山魚市場海景第一排

入夜後的鼓山渡輪站，來往的渡輪妝點港灣夜色，宛如海面上的星光璀璨，被譽為全臺最美魚市場的鼓山魚市場就緊鄰鼓山輪渡站旁，曾為高雄市第一座現代化魚市場，見證了哈瑪星最繁榮的歷史光譜。去(2022)年10月，以舊空間活化整建成為「農漁精品展售中心」對外亮相，除規劃吃喝玩樂一站式購物體驗，打造富有歷史意義的海景第一排，推出浪漫濱海「好望角露天燒烤吧」，成為高雄獨家遊賞夜景的新地標。

好望角露天燒烤吧7月開幕，吸引民眾呼朋引伴看海景、吃美食。(攝影/Carter) 露天燒烤香噴噴，讓人聞香而來，走過路過不要錯過。(攝影/Carter)

以「玻璃盒子」為概念，復刻起造的鼓山魚市場，伴著夜幕下的港邊夜色，坐享270度獨家無敵海景美不勝收，徜徉在海風徐徐輕拂中，遠眺85大樓及旗津、西子灣百萬夜景，加上戶外流動浮島的港邊花園，還有只要在「津漁翅膀」拍照的戀人就能得到幸福的傳說，全場域營造美拍打卡點的年輕時尚氛圍。

以「流動浮島」概念所構築起的的港邊花園，營造出濱海小城悠閒的度假風情。(攝影/Carter)

逛完鼓山魚市場，送走最後一抹落日餘暉，肚子早已飢腸轆轆，不妨到面海側觀景平台直接享用一頓浪漫景觀燒烤。採取自助式用餐形式的好望角露天燒烤吧，劃好位即可推著推車來到自助區挑選食材。雞豬牛肉串等各種肉類，加上時蔬琳瑯滿目任君挑選，鯖魚、魷魚、白蝦等新鮮的海味更是港口第一手漁獲。喜愛的食材在烤網上一字排開，在炭火燒烤下滋滋作響，烤肉串香隨著海風飄散開來，引人垂涎；搭配鼓山燈塔、壽山夜景，隨著哨船頭燈色投影在海面波光粼粼下，一邊品嘗美食，一邊體會著渡輪緩緩進港的海海人生，將一幕幕鮮活的日常風景收入眼底。

好望角露天燒烤吧採取自助式用餐形式，先劃位之後，就能到自助區取選食材，盡情享受美好的燒烤時光。(攝影/Carter) • 好望角露天燒烤吧因配合鼓山魚市場櫃位調整，於112年9月4日起暫停營業，詳細資訊請至【全台最美-高雄鼓山魚市場】臉書查詢。

• 好望角露天燒烤吧

地址：高雄市鼓山區濱海一路109-1號

電話：0979-016-981

時間：18：00～23：00，週一店休

經營30多年的蚵仔寮大酒家，對當地人而言，是一道最熟悉的生活風景。(攝影/Carter)

蚵仔寮大酒家 漁港最接地氣的深夜食堂

「慢慢搖，蚵仔寮，慢慢搖，風真透。」聽著金曲歌王謝銘祐唱的《蚵仔寮痟搖滾》，搭配曾蟬聯多年魅力漁港的蚵仔寮漁港景色，平時寧靜清幽的漁港聚落，沒有假日絡繹不絕的觀光人潮，讓人分外享受閒適自在的時光。

雖是發財車路邊攤，炸物、烤物、關東煮吃得可不馬虎。(攝影/Carter)

夕陽西下，蚵仔寮漁港是親子、戀人、學生欣賞日落美景的最佳去處，還因此有「治療情傷」漁港的美名，漁港旁還有一片梓官僅存的沙灘，一望無際的海岸線及沙灘，吸引人們戲水踏浪，或坐在堤岸擁抱海闊天空，不時有漁船入港，風和日麗時還能眺望柴山，日落餘暉吸引大批攝影迷朝聖，近年廣受矚目的「蚵寮漁村小搖滾」活動也在這裡舉辦。

蚵仔寮漁港擁有「治療情傷」漁港的美名，漁港旁還有一片沙灘，可來踏浪戲水吹海風。(攝影/Carter)

沿著通港巷往蚵仔寮漁港走過去，一輛粉紅色發財車就停在漁港旁，來到都市傳說中的「蚵仔寮大酒家」，沒有霓虹閃爍，當然也沒有載歌載舞，只見攤車旁擺放零星的小桌椅，三三兩兩客人吹著海風、一邊吃著串燒閒話家常，對當地人而言，蚵仔寮大酒家不只是漁港的一道風景，也是蚵仔寮漁港最接地氣的深夜食堂。

余吉興和媽媽蔡幸玲兩人打理蚵仔寮大酒家，讓蚵仔寮特有的地標屹立不搖(攝影/Carter)

余吉興接手開著父親留下來的香腸攤發財車，從早期的無名香腸攤到現在成為蚵仔寮無人不知的「大酒家」，算一算已走過30多年歲月。小小發財車上的銅板美食種類多樣，自製的大腸搭配香腸是老客人必點的招牌，Q彈的烤黑輪、吃了ㄟ涮嘴的古早味雞捲，漁港少不了現撈的新鮮小卷炭烤滋味，就連蚵仔寮最火熱紅的炸肥腸這裡也吃得到，炸物、烤物、關東煮應有盡有。

30多年路邊攤的人情味濃厚，維持庶民銅板美食，也因此成為大學生打牙祭的宵夜好去處。(攝影/Carter) • 蚵仔寮大酒家

地址：高雄市梓官區通港路通港巷1號（中油旁）

電話：0956-010-920

時間：周一至週五下午15:00～22:00；週六、週日上午9:00～22:00

FB：蚵仔寮大酒家