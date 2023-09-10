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中元忙糊紙：堅守百年傳統 打造全臺最大尊紙糊大士爺

聯合新聞網／ 高雄畫刊
陳志良藝師為不同廟宇普渡所做的大士爺，姿態樣式也略有差異。(攝影/Cindy Lee)
陳志良藝師為不同廟宇普渡所做的大士爺，姿態樣式也略有差異。(攝影/Cindy Lee)

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee、Carter】

　　許多臺灣民間中元普渡祭祀禮俗，隨著進入工商社會改變或消失，有百年歷史的小港龍湖廟，至今仍堅守原汁原味的傳統，於每年農曆7月14至16日舉辦為期三天的「大士爺祭典」，委由高雄市傳統工藝「糊紙」保存者陳志良藝師打造全臺最大尊的坐姿大士爺，為高雄極具特色的中元普渡祭典文化。

小港龍湖廟委請高雄市傳統工藝糊紙保存者陳志良藝師，製作高達5.2公尺的紙糊大士爺金身，為全臺最大尊的坐姿紙糊大士爺。(攝影/Carter)
小港龍湖廟委請高雄市傳統工藝糊紙保存者陳志良藝師，製作高達5.2公尺的紙糊大士爺金身，為全臺最大尊的坐姿紙糊大士爺。(攝影/Carter)

小港龍湖廟 傳承百年的大士爺信仰

　　道教信仰中，農曆7月15日為中元地官二品清虛大帝（又稱地官大帝）的赦罪日，宮廟舉行普渡法會祈渡化亡魂，由面燃大士坐鎮中元普渡，監督亡魂享領人間香火事宜。面燃大士為陰間諸鬼之統帥，通稱「面燃監齋羽林普渡真君」，即民間俗稱的「大士爺」。

平時小港龍湖廟前殿供奉大士爺的令牌於佛龕內，於中元普渡時打造紙糊大士爺金身。(攝影/Cindy Lee)
平時小港龍湖廟前殿供奉大士爺的令牌於佛龕內，於中元普渡時打造紙糊大士爺金身。(攝影/Cindy Lee)

　　小港於清代舊名「港仔墘」，據考證，港仔墘聚落的大士爺廟最早可溯至清乾隆60年間，迄今已有228年歷史，而清朝期間此地多福建泉州移民，自家鄉帶來玄天上帝信仰，逐漸合併發展為重要的地方宮廟。小港龍湖廟為全臺主祀大士爺的少數廟宇之一，前殿祭拜大士爺，後殿主神則為玄天上帝。

　　走進廟裡，會發現一件特別的事，前殿神桌不見大士爺金身，大士爺的令牌於佛龕內，小港龍湖廟董事長李文洲說明，據傳大士爺認為自己鬼王的形象駭人，指示信眾毋須雕塑金身。然而辦普渡法會需要神尊金身超渡無主亡魂，大士爺便指示廟方請來糊紙師傅，現身於其夢中，師傅於是依照夢中所見以紙糊塑造出大士爺。此後每逢中元普渡，小港龍湖廟製作紙糊大士爺、舉辦大士爺祭典的傳統為地區盛事，至今已維持百年。

陳志良藝師自小學習糊紙技藝，除了家學淵源外，也拜師臺南糊紙大師洪新發。(攝影/Cindy Lee)
陳志良藝師自小學習糊紙技藝，除了家學淵源外，也拜師臺南糊紙大師洪新發。(攝影/Cindy Lee)

傳統工藝糊紙保存者 陳志良藝師巧手打造大士爺

　　每年農曆6月底，小港龍湖廟委請文化部認證高雄市傳統工藝「糊紙」保存者陳志良藝師，製作紙糊大士爺金身，稱為「換衫」，金身採坐姿，自底座至頭頂上的觀音像，高達5.2公尺，大約和龍湖廟等高，為全臺最大尊的坐姿紙糊大士爺。

大士爺上半身於陳志良藝師的工作室製作，再移至廟旁空地組裝下半身的座椅，製作精巧且須多人合作完成，相當耗時費工，圖右為陳志良藝師，圖左為其子陳泓靖。(攝影/Carter)
大士爺上半身於陳志良藝師的工作室製作，再移至廟旁空地組裝下半身的座椅，製作精巧且須多人合作完成，相當耗時費工，圖右為陳志良藝師，圖左為其子陳泓靖。(攝影/Carter)

　　陳志良藝師本身也是道長，自爺爺那一代就開始製作紙糊大士爺，糊紙技藝家傳四代，今年大士爺金身由陳志良藝師家族完成，包括第二代陳正男、第三代陳志良、第四代陳泓靖攜手製作完成。陳志良藝師回憶道，「年輕時協助爸爸做大士爺，在廟埕或主會首（註：該年主要協助大士爺祭典的信眾代表）家門口的空地搭起棚架作業，我們在兩個竹梯子中間架上木板，站在高架木板上糊紙，跟走鋼索的空中飛人一樣。」製作過程既困難又危險。

製作紙糊大士爺，先以細竹篾紮綁骨架，接著糊紙塑形，待紙模乾燥形成初胚，而後上底色、彩繪細節、上亮光漆，並使用剪、黏、雕等技法裝飾戰甲紋樣細節，圖為大士爺腰帶上的獅頭。(攝影/Cindy Lee)
製作紙糊大士爺，先以細竹篾紮綁骨架，接著糊紙塑形，待紙模乾燥形成初胚，而後上底色、彩繪細節、上亮光漆，並使用剪、黏、雕等技法裝飾戰甲紋樣細節，圖為大士爺腰帶上的獅頭。(攝影/Cindy Lee)

　　製作紙糊大士爺，先以細竹篾紮綁骨架，接著糊紙塑形，待紙模乾燥形成初胚，而後上底色、彩繪細節、上亮光漆，並使用剪、黏、雕等技法裝飾戰甲紋樣細節。陳志良藝師表示：「最困難的部分是紮形、塑形、以及調整大士爺頭部和身體的比例。」他接手主導後，改良一體成型的製作方式，將大士爺的頭、手、腰帶上的獅頭、以及軀幹拆分製作，同時能避免高空作業的風險。大士爺上半身於陳志良藝師的工作室完成，再搬移至廟旁空地，組裝下半身的座椅。陳志良藝師感嘆地說：「比較可惜的是，現在戰甲紋樣都用印刷，傳統描繪神明戰甲的模具幾乎都不見了。」

陳志良藝師本身也是道長，糊紙技藝家傳四代，自爺爺那一代就開始製作紙糊大士爺，圖為組裝紙糊大士爺工作現場。(攝影/Carter)
陳志良藝師本身也是道長，糊紙技藝家傳四代，自爺爺那一代就開始製作紙糊大士爺，圖為組裝紙糊大士爺工作現場。(攝影/Carter)

　　民眾見到的大士爺畫像中，通常為赤腳形象，龍湖廟的紙糊大士爺卻穿著鞋子，當初大士爺以此形象出現在港仔墘糊紙師傅的夢中，成了龍湖廟大士爺的一大特色，龍湖廟董事李春生笑說：「我們的大士爺是商人，所以穿鞋戴串金。」也有耆老相傳，大士爺著鞋履是因為三年小旱、五年大旱的農業社會認知有關，若當年度雨水較少，大士爺穿鞋較不會因大雨或泥濘而弄濕，反之若雨水較豐，以赤腳行動可能較為方便。雖目前大士爺著鞋履形象出處為何不易考證，但目前大士爺的形象已然成為龍湖廟大士爺文化特色之一。

大士爺頭上的觀世音菩薩像也是獨具特色，除為坐姿觀音外，也多了綠色竹林、普陀山背景，此貌象徵不僅是被觀音收服或化身為鬼王樣態，更是和觀音菩薩共同修行、庇蔭人間大小事。(攝影/Carter)
大士爺頭上的觀世音菩薩像也是獨具特色，除為坐姿觀音外，也多了綠色竹林、普陀山背景，此貌象徵不僅是被觀音收服或化身為鬼王樣態，更是和觀音菩薩共同修行、庇蔭人間大小事。(攝影/Carter)

　　此外，大士爺頭頂有觀音像，李文洲董事長表示，可用「觀音化大士」來說明，而此由來有兩種說法，一者是大士爺原為鬼王，被觀音菩薩「感化」之後改邪歸正，在中元地官大帝赦罪的農曆7月，負責監督亡魂享領人間香火，渡化四生六道、盼讓無人祭祀的孤魂早日脫離苦海；另一種說法則為大士爺為觀音菩薩「多重化身」，以不同的法相示於世界，來渡化有緣的眾生，佛經所述「應以何身得度者，即現何身而為說法」，故大士爺而化身鬼王樣貌，藉以拔度亡魂，使之往生淨土。

22萬張金紙變「串金」 大士爺祭典場面壯觀

　　每年農曆6月，廟方即展開大士爺祭典的前置作業，除了製作紙糊大士爺，還包含串金、貼路頭帖、挫燈篙等。

小港龍湖廟建廟之初，金紙摺成元寶狀後，以大竹簍盛裝堆放偏房， 清末民初的一位信眾發想，以針線將這些元寶串起，節省儲放空間又美觀，「串金」遂成為大士爺祭典的特色。(攝影/Carter)
小港龍湖廟建廟之初，金紙摺成元寶狀後，以大竹簍盛裝堆放偏房， 清末民初的一位信眾發想，以針線將這些元寶串起，節省儲放空間又美觀，「串金」遂成為大士爺祭典的特色。(攝影/Carter)

　　「串金」是小港龍湖廟大士爺獨有的特色，信眾合力將22.4萬張金紙摺成元寶狀，再把元寶結成16串，於「化大士」時披掛大士爺肩上，目的是方便大士爺攜帶升天。農曆6月30日傍晚鬼門開啟前一刻，廟方便於聚落各處張貼「路頭帖」，昭告四生（胎生、卵生、濕生、化生）六道（天、人、阿修羅、畜牲、餓鬼、地獄 ）普渡法會舉辦時間及地點。李文洲董事長表示，從前會公告於主要路口電線桿，配合現今法令，改為貼在里辦公室公布欄、菜市場以及信眾私宅外牆。

小港龍湖廟依循百年古禮於農曆7月14、15、16日舉辦大士爺祭典，包括迎大士(遶境)、安座、開光點眼、放水燈、公筵、五更早朝、燈篙豎旗、午供、打水狀、入醮、普渡、坐座與普施、恭送大士及安座等傳統科儀。(攝影/Carter)
小港龍湖廟依循百年古禮於農曆7月14、15、16日舉辦大士爺祭典，包括迎大士(遶境)、安座、開光點眼、放水燈、公筵、五更早朝、燈篙豎旗、午供、打水狀、入醮、普渡、坐座與普施、恭送大士及安座等傳統科儀。(攝影/Carter)

　　祭典於農曆7月14日正式展開，下午1時「迎大士」，大士爺遊行隊伍從主會首家啟程，遶境港仔墘聚落各處，最後回到龍湖廟廟埕。接著由道長「開光點眼」、至小港漁港「放水燈」指引海上孤魂上岸受供、於牌樓後「豎燈篙」以備翌日法會使用。

中元普渡前一天（農曆7月14日）傍晚於小港漁港放水燈，特別書寫八首頭名字，象徵代表小港龍湖廟具名邀請好兄弟上岸赴中元盛宴，並由陸上道士接引孤魂。(攝影/Carter)
中元普渡前一天（農曆7月14日）傍晚於小港漁港放水燈，特別書寫八首頭名字，象徵代表小港龍湖廟具名邀請好兄弟上岸赴中元盛宴，並由陸上道士接引孤魂。(攝影/Carter)

　　到了農曆7月15日中元節當天上午5時，道長主持「五更早朝」諷誦經典並執行法會，「燈篙豎旗」昭告三界神尊及境內好兄弟一同參與盛宴。經過一整天的「午供」、「打水狀」、「入醮」、「普渡」、「坐座」等祭儀，最後於晚上10時「化大士」到達祭典高潮，無數善男信女聚集廟旁的小廣場，伴著熊熊焰火恭送大士爺升天，象徵已渡化好兄弟、帶走災厄，並護佑百姓健康平安。農曆7月16日上午8時，道長將大士爺佛龕及令牌請回廟中「安座」，並將兩尊護法（山神和土地神）一併火化，大士爺祭典才算圓滿結束，祈福平安。

「化大士」伴著熊熊焰火恭送大士爺升天，象徵已渡化好兄弟、帶走災厄，並護佑百姓健康平安。(攝影/Carter)
「化大士」伴著熊熊焰火恭送大士爺升天，象徵已渡化好兄弟、帶走災厄，並護佑百姓健康平安。(攝影/Carter)
• 財團法人小港龍湖廟

地址：高雄市小港區平正街55號

電話：（07）812-2579

FB搜尋：財團法人小港龍湖廟

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.09】

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