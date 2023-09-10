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潛入犯罪的人性迷宮 既晴的恐怖推理世界

聯合新聞網／ 高雄畫刊
既晴近年與高雄文學館合作「解謎相談室」系列互動式讀書會，經常回到離開多年的家鄉，對高雄的變化深有感觸。(攝影/Naru)
既晴近年與高雄文學館合作「解謎相談室」系列互動式讀書會，經常回到離開多年的家鄉，對高雄的變化深有感觸。(攝影/Naru)

【◎文/Naru ◎攝影/Naru】

　　不要打開夢中的門，因為你永遠猜不到什麼東西在門外祟動……

　　驚悚推理作家既晴以真實場景為背景，探索人心深處的幽暗恐懼，開啟類型小說新領域。從恐怖黑魔法，勾起高雄地下街大火的駭人回憶及三民區密室公寓引發的一連串靈異事件，一步步引導讀者陷入由警察、天才偵探和超自然世界所組成的驚悚犯罪迷宮無法自拔。

　　留著容易打理的短髮，戴著金屬框眼鏡，隨身攜帶筆記型電腦，眼前這位竹科標準裝扮的高科技IC設計師，同時在出版界有個知名分身「既晴」。筆下《請把門鎖好》、《別進地下道》、《城境之雨》、《感應》、《超能殺人基因》等推理小說，將超自然、夢境、魔法等元素加入寫實的犯罪現場，環環相扣的謎團與解謎過程，創造令人背脊發涼的驚悚閱讀體驗，讓讀者欲罷不能。

從出道作《請把門鎖好》為始，既晴已出版《別進地下道》、《城境之雨》、《病態》、《感應》等十數本小說，並在近期出版譯作《艋舺謀殺事件》。(攝影/Naru)
從出道作《請把門鎖好》為始，既晴已出版《別進地下道》、《城境之雨》、《病態》、《感應》等十數本小說，並在近期出版譯作《艋舺謀殺事件》。(攝影/Naru)

　　「對我來說創作是一種探索。」既晴說：「我喜歡在既有框架中加入新型態，像是《請把門鎖好》就結合充滿理智的刑案調查，以及靈異和黑魔法這種看起來水火不容的元素。」

　　如果一個殺人案件的兇手是「鬼」，那麼在「眼見為憑」世界中，主角要如何在孤立無援的情況下尋找證據，又怎樣才能抓住殺人兇手？從一個看似矛盾的創意出發，出道作《請把門鎖好》開啟推理的異界之門，也為既晴拿下第四屆「皇冠大眾小說獎」首獎，知名作家倪匡盛讚：「不只是精采，而是精采絕倫！」

　　左手寫程式，右手寫小說，兩種身分似乎轉換游刃有餘，然而這是既晴秉持對推理的熱愛，精密計算後的結果。在高雄出生成長，雄中畢業後如願進入交大就讀，課餘嗜好閱讀愛倫．坡（Edgar Allan Poe）、英國偵探小說之父柯南．道爾（Arthur Conan Doyle）所著推理小說，進入校刊社後，既晴多了遇到其他文友和職業作家的機會，其中一位的座右銘：「你既然在生命當中遇到了詩，自己就可以變成詩人了。」深深打動了他。

　　「我開始覺得自己也可以嘗試寫推理小說。」既晴說：「我給自己訂了一個十年計劃，一年讀100本推理小說，然後寫一本短篇小說去推理雜誌投稿，十年內要出版第一本長篇作品。」把理工科的SOP（標準作業流程）導入平時創作練習，展開自成一格的推理文學生產線，每年為自己規劃必修課程，第一年練偵探，第二年練兇手，天道酬勤加上勇於創新，使他雜誌投稿百發百中，成為作家的勇氣油然而生。

　　採訪這天，我們詢問既晴如何在學業與興趣間取得平衡？又是如何同時練就科技、推理「雙主修」，開啟文學創作的斜槓人生？他苦笑著說：「每當假日，同學在玩樂時，我埋首圖書館練文筆。」歷經研究所、當兵等創作門檻，在訂立目標後的第6年，他進度超前以《請把門鎖好》拿下「皇冠大眾小說獎」百萬首獎。

「共創型讀書會」是既晴與勞工博物館、高雄文學館三方合作，解讀一般民眾不易取得的地方文史資料，並嘗試將解讀成果轉化為故事素材進行創作。(攝影/Naru)
「共創型讀書會」是既晴與勞工博物館、高雄文學館三方合作，解讀一般民眾不易取得的地方文史資料，並嘗試將解讀成果轉化為故事素材進行創作。(攝影/Naru)

　　「從得獎到第二本書，我花了很長時間思索。」既晴說，當時他剛就職，如何將工作與創作取得平衡，成為新的課題，他心想：「要在10年內寫出10本小說！」定義第二個10年為「共學階段」，觀察閱讀趨勢，與出版社、市場和讀者共同發展新題材。既晴筆下的福爾摩斯「靈異偵探張鈞見」就在此階段誕生，而故事也加入更多臺灣場景與記憶，像是高雄第一殯儀館、納莉風災、高雄地下街大火等真實事件。

　　「有些作家傾向創作是一種天份，但我不認為，它像是一種商品，我會拆解其中人氣元素，思考如何塑造主角魅力，及壞人惡的魅力等，創作出讀者喜歡的作品。」既晴說。像是他拆解《七夜怪談》的恐怖元素，在《請把門鎖好》中以「門」為主題放大恐怖想像。他說：「門的後面是未知，雖然可以提供保護，但如果有動靜，或是有人要突破緊閉的門，那是不是很可怕？何況門每天可見，這種恐懼會充滿後座力。」

　　「十本書出版計畫」在他歷經工作、家庭與中途轉戰當電視製作人後，前後花了近18年總算完工，並為自己訂了下個目標「將臺灣犯罪故事系統化」。既晴說：「我想知道臺灣在時代背景下，是否能衍伸出獨特的犯罪脈絡，創造屬於本土的犯罪小說。」離開家鄉高雄多年的他，也希望透過推理小說，建構現代高雄的輪廓，因此與高市府文化局合作，規劃推理讀書會及高雄地區刊物解讀，將自己的創作經驗帶回家鄉，他笑說：「高雄需要一些有趣的故事，希望藉由文學創作讓大家更關心高雄。」

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.09】

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