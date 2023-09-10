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超凍感！農曆7月高雄化身雪世界

聯合新聞網／ 高雄畫刊
孩子們在雪坡上齊聚，大家一起喊「出發！」乘著滑雪板一起急速往下滑，刺激百分百。(攝影/Carter)
孩子們在雪坡上齊聚，大家一起喊「出發！」乘著滑雪板一起急速往下滑，刺激百分百。(攝影/Carter)

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter】

　夏末初秋高雄豔陽依舊，對抗燠熱如夏《高雄畫刊》提供你意想不到的凍感提案，來到「侏羅紀X恐龍雪世界」體驗雪地考古、騎乘雪地車或手控冰磚車，一睹獨特的羽毛恐龍；或穿上雪衣雪褲在高雄飄雪樂園滑雪橇、打雪仗，感受似北海道般綿雪氛圍，享受夏末唯一的零下酷涼，保證暑氣全消！

現場展示約10種羽毛恐龍，小朋友開心地與號稱超重量級的3公尺壯碩厚鼻龍互動。(攝影/Carter)
現場展示約10種羽毛恐龍，小朋友開心地與號稱超重量級的3公尺壯碩厚鼻龍互動。(攝影/Carter)

侏羅紀X恐龍雪世界 擬真羽毛恐龍首次亮相

　　於高雄駁二藝術特區開展的侏羅紀X恐龍雪世界，打造零下酷寒空間，地面覆蓋皚皚白雪，走進急凍恐龍墳場區，大面冰磚造景牆展示擬真化石，7公尺高巨大暴龍瞬間凍結，張嘴猙獰模樣，令人不寒而慄！繼續探索各個角落，厚鼻龍、傷齒龍、似提姆龍等近10種羽毛恐龍，與號稱超重量級的3公尺壯碩厚鼻龍一家四口及冰封大陸第一隻被發現的肉食恐龍「冰冠龍」陸續現蹤跡。

白熊龍為雪地最強掠食者，展場規劃「白熊龍互動實境秀」，讓大小朋友有機會與這兇猛角色互動。(攝影/Carter)
白熊龍為雪地最強掠食者，展場規劃「白熊龍互動實境秀」，讓大小朋友有機會與這兇猛角色互動。(攝影/Carter)

　　主辦單位表示，經考古證實遠古恐龍大多是有羽毛的，有擬真羽毛的恐龍是全臺首次亮相！除讓小朋友能認識不一樣的恐龍外，還能體驗國外才有的雪地車和冰磚車，展場更特別推出「白熊龍互動實境秀」，讓大小朋友有機會與雪地頂級掠食者進行有趣互動。

大人小孩騎乘雪地車環繞園區，讓孩子體驗自己操控車子油門的刺激感，經過超級巨大的骨頭化石場景，十分震撼。(攝影/Carter)
大人小孩騎乘雪地車環繞園區，讓孩子體驗自己操控車子油門的刺激感，經過超級巨大的骨頭化石場景，十分震撼。(攝影/Carter)
神秘的洞穴裡藏著許多恐龍化石，小朋友在雪洞裡，拿著工具向下挖掘，體驗獨一無二的雪地考古樂趣。(攝影/Carter)
神秘的洞穴裡藏著許多恐龍化石，小朋友在雪洞裡，拿著工具向下挖掘，體驗獨一無二的雪地考古樂趣。(攝影/Carter)

　　「雖然真的很冷，但很值得！」帶雙胞胎兄弟來玩的李爸爸說，平常得出國才能看到雪，但駁二現在就能近距離接觸雪，又能讓孩子能了解恐龍生態，很有教育意義。採訪這天，看著雙胞胎哥哥拿著相機忙著把喜歡的恐龍拍下來；弟弟則熱衷挖掘化石享受考古樂趣，玩得不亦樂乎。至於展區什麼最好玩呢？小朋友異口同聲地說：「雪地車最好玩！可以自己開車，還能操控油門、轉彎很刺激！」童顏童語開心地分享。

侏羅紀X恐龍雪世界展區，獨家打造手控冰磚車，空中還有翼龍伴隨而行。(攝影/Carter)
侏羅紀X恐龍雪世界展區，獨家打造手控冰磚車，空中還有翼龍伴隨而行。(攝影/Carter)

　　「展場空間為零下低溫環境一定要注意保暖！」主辦單位提醒，建議先備好厚外套、手套、圍巾和口罩等防寒裝備，如禦寒裝備不夠，現場提供自費租借厚外套與販售相關用品，另為參展民眾安全，也免費提供安全帽與雪鞋。

高雄飄雪樂園的環境維持在零下3至5度，建議穿足雪衣雪褲等禦寒衣物再入場，現場也提供相關禦寒裝備自費租借服務。(攝影/Carter)
高雄飄雪樂園的環境維持在零下3至5度，建議穿足雪衣雪褲等禦寒衣物再入場，現場也提供相關禦寒裝備自費租借服務。(攝影/Carter)

高雄飄雪樂園 體驗北海道浪漫綿雪

　　從天而降的綿綿細雪緩緩飄落，宛如日劇《First Love》場景浪漫重現，你沒看錯，高雄真的下雪了！坐落於高雄軟體園區的高雄滑雪學校，除了有專業滑雪教學課程，還有小朋友最愛的「高雄飄雪樂園」，業者斥資千萬引進國外核心技術營造低溫環境，打造猶如日本北海道般的綿雪質感。在零下低溫的冰雪世界，與朋友相互吆喝打雪仗、堆雪人，乘著雪橇沿坡道極速滑下，讓人玩到捨不得離開。

高雄滑雪學校為全臺少數學習滑雪的場所，現場設專業機臺，讓民眾可透過各式滑雪課程練習滑雪技巧。(攝影/Carter)
高雄滑雪學校為全臺少數學習滑雪的場所，現場設專業機臺，讓民眾可透過各式滑雪課程練習滑雪技巧。(攝影/Carter)

　　臺灣氣候溫暖，多數人對滑雪十分陌生，高雄滑雪學校與高雄飄雪樂園是全臺少見能同時體驗滑雪、玩雪的地方。高雄滑雪學校店長梨子說，滑雪被歸類為極限運動，有一定的速度與危險性，因此規劃各式滑雪課程，對滑雪有興趣的民眾能在專業機臺上練習，熟悉後再出國滑雪，除較快上手，也能避免受傷風險。

高雄滑雪學校斥資千萬引進國外核心技術，造出來的雪，猶如北海道雪地般的鬆軟細緻，落在臉上身上會慢慢融化。(攝影/Carter)
高雄滑雪學校斥資千萬引進國外核心技術，造出來的雪，猶如北海道雪地般的鬆軟細緻，落在臉上身上會慢慢融化。(攝影/Carter)

　　以電影《冰雪奇緣》發想的高雄飄雪樂園，設計出白雪城堡布景，打造零下3至5度C低溫，每場次下雪20至30分鐘，白雪紛紛飄落的景象，讓照片怎麼拍都好看，梨子分享，特別從國外引進的仿真造雪技術，所造出來的雪，雪質像北海道般的鬆軟細緻，她說：「這不是保麗龍、冰塊或冰雹，而是真的像北海道的雪！」

以冰雪奇緣為場景發想的高雄飄雪樂園，拉著雪橇的麋鹿是打卡拍照的可愛主角，在這裡拍照留下歡樂回憶。(攝影/Carter)
以冰雪奇緣為場景發想的高雄飄雪樂園，拉著雪橇的麋鹿是打卡拍照的可愛主角，在這裡拍照留下歡樂回憶。(攝影/Carter)

　　「出發！」坐在拉著雪橇的麋鹿上大聲齊喊，從沒親眼看過雪的姊弟，第一次來到高雄飄雪樂園開心極了，他們都愛上玩滑雪板，直呼從上溜下來速度很快、超好玩，即使高度不高，但伴隨速度也刺激萬分。姊姊分享第一次摸到雪覺得很冰、但不會覺得冷，有了這次經驗會想去下雪的國家遊玩，弟弟則喊著玩不夠，直呼下次還要來堆雪人、打雪戰。另一頭的九宮格遊戲，讓大夥兒比賽丟雪球、看誰丟最準，有時還會掀起雪球大戰，玩累了，就躺在軟綿綿的雪地上，看著雪花片片飄落，慢慢在身上融化，每分每秒充滿新奇感。

九宮格遊戲讓小朋友練習丟雪球，看誰丟得準。(攝影/Carter)
九宮格遊戲讓小朋友練習丟雪球，看誰丟得準。(攝影/Carter)

　　高雄飄雪樂園區域為零下低溫，提醒民眾進場前請穿著防水禦寒衣物，入場門票包含雪靴，現場另提供雪衣、雪褲、毛帽、防寒手套等禦寒裝備自費租借服務。每場次為50分鐘、採預約制，2歲以上兒童都可入場（6歲以下需成人購票陪同），詳細資訊請見官網。

• 侏羅紀X恐龍雪世界

日期：2023年6月14日〜10月10日

地點：駁二藝術特區P2倉庫（高雄市鹽埕區大勇路1號）

時間：10：00〜17：00（閉館前30分鐘停止售票及入場）

票價資訊：單人票480元、優惠票450元、愛心票240元

• 高雄飄雪樂園

地點：高雄市前鎮區復興四路17號

電話：07-3382320

時間：採預約制，確切時間請見臉書

票價資訊：每場次50分鐘（預約制），平日1人290元、假日1人390元

官網：https://www.skitaiwan.com/

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.09】

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