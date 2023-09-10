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開啟生命時空膠囊 駁二特展「人生紀念品」

聯合新聞網／ 高雄畫刊
一步工作室《花的紀念日》以花卉絲巾為載體，重現花卉在人生值得紀念時刻扮演的重要角色。(攝影/李瑰嫻)
一步工作室《花的紀念日》以花卉絲巾為載體，重現花卉在人生值得紀念時刻扮演的重要角色。(攝影/李瑰嫻)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻】

　　一件簽滿名字的舊制服，一本撕破的樂譜，或陳舊的名片和書籍、杯子等日常用品，這些「捨不得丟掉」的小物件，是擁有者生命歷程的珍貴紀錄。駁二大勇區C5倉庫現正舉辦「人生紀念品」特展，藝術家和設計師將人生故事淬煉成一件件紀念品，並孕育出嶄新的設計創作，邀請民眾共同閱讀生命故事，回顧人生中值得紀念的精采片段。

展覽跳脫平面設計領域，透過滿載回憶的人生紀念物品，用設計訴說扣人心弦的生命歷程及故事。(攝影/李瑰嫻)
展覽跳脫平面設計領域，透過滿載回憶的人生紀念物品，用設計訴說扣人心弦的生命歷程及故事。(攝影/李瑰嫻)

　　「我們終將走向生命盡頭，想像一下人生可以留下來的物件，會是什麼？蘊藏哪些回憶？」

　　「人生紀念品」特展策展人田修銓延伸「2017好漢玩字」展覽的單元主題，邀請各領域設計師透過回憶物件，重新詮釋自身或受訪者的人生故事。田修銓說：「籌備過程中，我歷經家人生病以及寵物的離開，讓我重新思考人生最重要的是什麼。」

「人生紀念品」設計展邀請近40位創作者分享生命中意義重大的紀念物品，並透過設計手法將人生故事轉化成精彩創作。(攝影/李瑰嫻)
「人生紀念品」設計展邀請近40位創作者分享生命中意義重大的紀念物品，並透過設計手法將人生故事轉化成精彩創作。(攝影/李瑰嫻)

　　展場入口設計巨大的盒子，呼應主視覺「時光寶盒」意象。穿過大門，白色甬道搭配透著藍光的大小窗框，耳畔傳來臺灣鋼琴家及電影配樂家林弘韜的作品《冰淇淋公路旅行》，以象徵冰島公路旅途不斷流逝的旋律為背景，彷彿引導參觀者踏入盒中世界，跟著倒流的時光展開回憶之旅。

24組創作者打開他們人生的盒子，分享人生別具意義的紀念品及背後故事，藉由充滿痕跡的不同舊物件忠實展現人生滋味。(攝影/李瑰嫻)
24組創作者打開他們人生的盒子，分享人生別具意義的紀念品及背後故事，藉由充滿痕跡的不同舊物件忠實展現人生滋味。(攝影/李瑰嫻)

　　還記得踏入社會的第一張名片嗎？全家到海邊旅遊的合照、老舊的手錶，還有充滿歷史痕跡的鋁製便當盒等，在約A4尺寸大小的展示盒中，放入別具意義的人生紀念品，每樣紀念品背後都收藏著一件故事。第一展間共邀請24組創作人，透過「展示盒設計」，開箱每段酸甜苦辣的成長故事，忠實呈現也觸動著觀看者內心感受。

臺灣鋼琴家及電影配樂家林弘韜的盒子裡，放著高中三年級畢業後就沒有洗過的制服，還有18年前被母親撕破的鋼琴樂譜。(攝影/李瑰嫻)
臺灣鋼琴家及電影配樂家林弘韜的盒子裡，放著高中三年級畢業後就沒有洗過的制服，還有18年前被母親撕破的鋼琴樂譜。(攝影/李瑰嫻)

　　音樂家林弘韜的盒子裡，放著簽滿同學姓名的南一中制服、《哈利波特》電影原聲帶、被撕破的巴哈樂譜，與記述樂譜損毀事由的便條紙。就讀南一中的他被家人寄予厚望，但他卻堅持走上音樂創作的道路，選擇到台藝大就讀。制服是他青春時期的回憶，而琴譜則是為夢想與家人抗爭的痕跡。這些物品在十幾年後，隨著當時的情感掙扎、歡笑與淚水共同被收納入盒子中，成為林弘韜人生旅途的珍貴紀念。

以綠色織線創作的《Tree of Life》，寓意家庭成員彼此緊密相連的關係。(攝影/李瑰嫻)
以綠色織線創作的《Tree of Life》，寓意家庭成員彼此緊密相連的關係。(攝影/李瑰嫻)

　　步出充滿回憶的第一展間，第二展場空間設計以「家」為概念，邀請9組創作者透過「設計」重新詮釋印象深刻的人生故事。展場中央從天井垂落的編織之樹，是服裝與編織設計師V&J的作品《Tree of Life》，充滿溫潤暖感的綠色織線，被細密編織成栩栩如生的大樹，編織花朵在四周綻放盎然生機，象徵家庭成員之間既柔軟而堅韌，彼此緊密相連的關係。

《打包味覺》將味覺記憶傳化為視覺強烈的包裝紙，包裹值得紀念的好味道。(攝影/李瑰嫻)
《打包味覺》將味覺記憶傳化為視覺強烈的包裝紙，包裹值得紀念的好味道。(攝影/李瑰嫻)

　　《打包味覺》邀請a better office、一件設計等6組視覺設計師，將小時候懷念的味覺記憶，轉換為視覺強烈的包裝紙，重現高雄木瓜牛乳大王粉橘色的甜蜜情懷，伊蕾特布丁有如一座山的造型和延續的綿密口感，還有透過水潤餅回憶起童年時鑼鼓喧天的廟會風景。

由服裝設計師FUSIOFUSIO 洪福伸及劉晉宇創作的《寵壞穿搭》，為貓、狗及蜥蜴3組寵物與主人設計親子裝。(攝影/李瑰嫻)
由服裝設計師FUSIOFUSIO 洪福伸及劉晉宇創作的《寵壞穿搭》，為貓、狗及蜥蜴3組寵物與主人設計親子裝。(攝影/李瑰嫻)

　　「從展覽題材中也發現不少與寵物相關的故事，生命週期較短的毛小孩往往是主人心中最脆弱珍貴的記憶。」田修銓說。《親愛的你啊》設計師透過訪談，分享對離世寵物的懷念，並創作出狗爪拓印、相片小物、寄給天堂毛孩子的夜空信箱等紀念品，搭配充滿感情的文字，傳遞主人對毛孩子永遠的思念和感謝。另外作品《寵壞穿搭》，在明亮的服裝伸展臺前，展示著服裝設計師FUSIOFUSIO洪福伸及劉晉宇為貓、狗及蜥蜴等3組寵物和主人設計的親子裝，服飾融合主人的穿著習慣、寵物的毛色及輪廓等特徵，獨特穿搭展現「寵物是小孩」的無限溺愛。

　　「人生紀念品」即日起展出至2023年11月12日止，田修銓表示，期待民眾從第三者角度閱讀他人故事的同時，也可以回想起一些人生值得紀念的片段，讓自身的記憶故事，也因展覽有新一層的體會及滋味。

• 人生紀念品

地點：駁二藝術特區 大勇區C5倉庫

日期：2023年6月16日〜11月12日

票價：單展票80元、套票150元（含駁二當代館C5、C7倉庫及舊事倉庫）

時間：週一〜週四10：00〜18：00，週五〜週日10：00〜20：00

官網：https://pier2.org/exhibition/info/1168/

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.09】

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