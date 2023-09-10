膽小勿試！到鬼屋探險 沉浸式驚嚇體驗
【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter】
新型態鬼屋顛覆大眾認知和想像，結合3D全息投影技術、最新VR科技及密室逃脫等不同形式，發展出創新的沉浸式恐怖體驗，加速引爆腎上腺素，不妨約上親朋好友來一場試膽聚會，挑戰你的驚嚇指數！
驚聲尖叫 5D鬼船嚇破膽
十多分鐘的鬼船探險，千萬不要放鬆戒備，因為，惡靈總在你意想不到的時候出現！
毒發身亡的軍官和士兵變成活屍，與鬼船一同出沒在暴風雨的夜晚，每當它靠岸時，必需要載滿99人才會出發前往下一個地點。你，是第99位乘客嗎？
位於義大遊樂世界中的「5D鬼船」，入口處總能見到許多徘徊猶豫的身影，害怕又想嘗試。以細緻場景、逼真道具打造出電影《神鬼奇航》中的幽靈船，利用「3D全息投影技術」，體驗時不需配戴3D眼鏡，就可以看到鬼船內的虛擬鬼魂，真假虛實難辨，考驗遊客們的膽量。
壯膽登上鬼船，船長室裡光線幽微，加上水霧製造出「霧投影」特效，朦朧間即刻拉高恐怖指數，這時忽然出現幽靈船長，瞬間尖叫聲四起，讓人冷汗直流，屏住呼吸抓緊身邊朋友衣角，依序穿越船上的監獄、寢室和餐廳，冰冷潮濕的氣息瀰漫船艙，身體不時感受陰風吹過。正當你習慣黑暗之際，床上的骷髏又突然起身嚇你一跳，身歷其境的效果，足以同時嚇醒視覺、嗅覺、聽覺和觸覺等多重感官。
懸疑燒腦 密室逃脫欲罷不能
解不開三具殘缺屍體的秘密，誰也別想出來⋯⋯
有時候，鬼魂不是最恐怖的，密室逃脫遊戲「迷屍克蘿伊」帶你深入連續殺人犯的腦內精神世界。踏入第一個空間，身後房門隨即自動關上形成密室，隨著電話聲響起，話筒傳來不帶情緒的喃喃低語，環顧四周，帶血跡的神秘照片散落各處，而暗示犯案手法的線索就藏在文字、擺設與圖畫中。你必須和一起組隊的朋友合作，絞盡腦汁解謎，昏暗燈光下的假人頭顱是否隱藏密碼？觸碰哪些物品才能誘發下一個提示？隨著牆上電子鐘一分一秒倒數，焦慮緊張的情緒也一觸即發。
「玩出計劃創意工作室」集結一群各有專長的創業夥伴，在左營區一處不起眼的民宅裡，創造出一個又一個異次元空間，也許是連環殺手克蘿伊的超現實潛意識；或許是曾發生兇案、謠傳有靈異現象的七零年代民宅「靈居」；又或是迷航的中世紀古帆船「泰洛爾號」。透過精密設計的燈光特效、鏡像、謎題、各種觸控及感應機關等，一層層堆疊懸疑感，讓人一步步走進驚悚駭人的實境體驗，你敢來挑戰嗎？
虛實難辨 VR遊戲重新定義鬼屋
明亮舒適的SKM Park Outlets 高雄草衙購物中心內，也有一處試膽樂園。HTC整合最新的VR硬體設備、研發出高速運算的串流技術、集結超過 40 款以上具高互動性的遊戲內容，打造佔地約280坪的虛擬實境樂園「VIVELAND」。
「VIVELAND」提供許多虛擬實境的恐怖遊戲，你可以穿上VIVE PRO（頭戴式顯示器）、手持VIVE PRO controller（無線搖桿），變身「義莊派對」中的道士，一手符咒、一手桃花木劍，對抗四面八方無預警跳出的殭屍；也可以和朋友組隊參加「屍控裂痕」，展開多人連線的群體作戰模式，發射子彈消滅喪屍軍團，機關槍上傳來反饋震動，讓體感更貼近真實；或是擔任「屍鬼旅攝」中的直播網紅。這款遊戲不同以往身體受限的定點式VR設備，無線頭戴式顯示器讓玩家可以在空間中任意走動，搭載高解析視覺體驗、清晰立體音效，以及精準追蹤效果，彷彿真的進入某個元宇宙，手持攝影機探險鬼屋。
「VIVELAND」最新推出VR版密室逃脫遊戲「詛咒之屋」，由2至6位玩家組隊參加，在虛擬世界中穿梭房間尋找線索，並透過耳機和麥克風與同伴交談，合作解開施加於屋子的詛咒，有如電影《一級玩家》劇情的真實重現。
• 義大遊樂世界5D鬼船
地址：高雄市大樹區學城路一段10號
電話：（07）656-8080
時間：9：00~17：30，週六延長至20：00
網址：http://www.edathemepark.com.tw/
• 玩出計劃創意工作室
地址：高雄市左營區忠貞街54號
電話：（07）556-1140
時間：參加遊戲請提前於官網預約
網址：https://www.onesplan.com.tw
• VIVELAND
地址：高雄市前鎮區中安路1-1號，SKM Park大道東3樓
電話：（07）976-3025
時間：週一至週四11：00~21：30，週五及例假日前一天11：00~22：00，例假日10：30~22：00
網址：https://www.vive.com/tw/viveland/
【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.09】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言