膽小勿試！到鬼屋探險 沉浸式驚嚇體驗

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter】

新型態鬼屋顛覆大眾認知和想像，結合3D全息投影技術、最新VR科技及密室逃脫等不同形式，發展出創新的沉浸式恐怖體驗，加速引爆腎上腺素，不妨約上親朋好友來一場試膽聚會，挑戰你的驚嚇指數！

以3D全息投影技術讓鬼船上的幽靈現身。(攝影/Carter)

驚聲尖叫 5D鬼船嚇破膽

十多分鐘的鬼船探險，千萬不要放鬆戒備，因為，惡靈總在你意想不到的時候出現！

毒發身亡的軍官和士兵變成活屍，與鬼船一同出沒在暴風雨的夜晚，每當它靠岸時，必需要載滿99人才會出發前往下一個地點。你，是第99位乘客嗎？

道具場景製作逼真，幽暗光線下看見骷髏船員，相當駭人。(攝影/Carter) 位於義大遊樂世界中的「5D鬼船」，入口處總能見到許多徘徊猶豫的身影，害怕又想嘗試。以細緻場景、逼真道具打造出電影《神鬼奇航》中的幽靈船，利用「3D全息投影技術」，體驗時不需配戴3D眼鏡，就可以看到鬼船內的虛擬鬼魂，真假虛實難辨，考驗遊客們的膽量。

霧投影特效的幽靈船長發出怒吼。(攝影/Carter) 壯膽登上鬼船，船長室裡光線幽微，加上水霧製造出「霧投影」特效，朦朧間即刻拉高恐怖指數，這時忽然出現幽靈船長，瞬間尖叫聲四起，讓人冷汗直流，屏住呼吸抓緊身邊朋友衣角，依序穿越船上的監獄、寢室和餐廳，冰冷潮濕的氣息瀰漫船艙，身體不時感受陰風吹過。正當你習慣黑暗之際，床上的骷髏又突然起身嚇你一跳，身歷其境的效果，足以同時嚇醒視覺、嗅覺、聽覺和觸覺等多重感官。

在狹小的密室中團隊合作尋找線索，解開連續殺人魔的秘密。(攝影/Carter)

懸疑燒腦 密室逃脫欲罷不能

解不開三具殘缺屍體的秘密，誰也別想出來⋯⋯

有時候，鬼魂不是最恐怖的，密室逃脫遊戲「迷屍克蘿伊」帶你深入連續殺人犯的腦內精神世界。踏入第一個空間，身後房門隨即自動關上形成密室，隨著電話聲響起，話筒傳來不帶情緒的喃喃低語，環顧四周，帶血跡的神秘照片散落各處，而暗示犯案手法的線索就藏在文字、擺設與圖畫中。你必須和一起組隊的朋友合作，絞盡腦汁解謎，昏暗燈光下的假人頭顱是否隱藏密碼？觸碰哪些物品才能誘發下一個提示？隨著牆上電子鐘一分一秒倒數，焦慮緊張的情緒也一觸即發。

透過燈光設計及機關道具營造詭異驚悚的氣氛。(攝影/Carter)

連續殺手克蘿伊因藝術而瘋狂，一個個超現實的奇幻空間代表她的潛意識。(攝影/Carter)

「玩出計劃創意工作室」集結一群各有專長的創業夥伴，在左營區一處不起眼的民宅裡，創造出一個又一個異次元空間，也許是連環殺手克蘿伊的超現實潛意識；或許是曾發生兇案、謠傳有靈異現象的七零年代民宅「靈居」；又或是迷航的中世紀古帆船「泰洛爾號」。透過精密設計的燈光特效、鏡像、謎題、各種觸控及感應機關等，一層層堆疊懸疑感，讓人一步步走進驚悚駭人的實境體驗，你敢來挑戰嗎？

HTC在SKM Park Outlets 高雄草衙打造全臺遊戲類型最豐富完整的VR 體驗場域。(攝影/Carter)

虛實難辨 VR遊戲重新定義鬼屋

明亮舒適的SKM Park Outlets 高雄草衙購物中心內，也有一處試膽樂園。HTC整合最新的VR硬體設備、研發出高速運算的串流技術、集結超過 40 款以上具高互動性的遊戲內容，打造佔地約280坪的虛擬實境樂園「VIVELAND」。

多人射擊遊戲可分組對戰，激發每個人的好勝心，一玩就上癮。(攝影/Carter)

「VIVELAND」提供許多虛擬實境的恐怖遊戲，你可以穿上VIVE PRO（頭戴式顯示器）、手持VIVE PRO controller（無線搖桿），變身「義莊派對」中的道士，一手符咒、一手桃花木劍，對抗四面八方無預警跳出的殭屍；也可以和朋友組隊參加「屍控裂痕」，展開多人連線的群體作戰模式，發射子彈消滅喪屍軍團，機關槍上傳來反饋震動，讓體感更貼近真實；或是擔任「屍鬼旅攝」中的直播網紅。這款遊戲不同以往身體受限的定點式VR設備，無線頭戴式顯示器讓玩家可以在空間中任意走動，搭載高解析視覺體驗、清晰立體音效，以及精準追蹤效果，彷彿真的進入某個元宇宙，手持攝影機探險鬼屋。

「屍控裂痕」遊戲使用模擬機關槍，扣板機時還會產生槍身震動反饋，相當有臨場感。(攝影/Carter)

「VIVELAND」最新推出VR版密室逃脫遊戲「詛咒之屋」，由2至6位玩家組隊參加，在虛擬世界中穿梭房間尋找線索，並透過耳機和麥克風與同伴交談，合作解開施加於屋子的詛咒，有如電影《一級玩家》劇情的真實重現。

• 義大遊樂世界5D鬼船

地址：高雄市大樹區學城路一段10號

電話：（07）656-8080

時間：9：00~17：30，週六延長至20：00

網址：http://www.edathemepark.com.tw/

• 玩出計劃創意工作室

地址：高雄市左營區忠貞街54號

電話：（07）556-1140

時間：參加遊戲請提前於官網預約

網址：https://www.onesplan.com.tw

• VIVELAND

地址：高雄市前鎮區中安路1-1號，SKM Park大道東3樓

電話：（07）976-3025

時間：週一至週四11：00~21：30，週五及例假日前一天11：00~22：00，例假日10：30~22：00

網址：https://www.vive.com/tw/viveland/