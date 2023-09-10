元帥保庇免著驚 右昌中元不普渡

元帥府有獨特收驚服務，民眾首先拜天公，接著在天公爐插12炷香、向元帥報告及上3炷香後，坐在中庭靜靜等候元帥爺來幫忙「解決」信眾需求。(攝影/Naru)

【◎文/Naru ◎攝影/Naru ◎圖片提供/右昌元帥府 三山國王府管理委員會】

臺灣各地每年農曆7月按習俗舉辦盂蘭盆會或中元普渡，高雄楠梓區右昌舊部落卻不一樣，以大廟元帥府為首，區內4座主廟自80年前開始不在廟裡設金爐燒紙錢，也不在農曆7月祭拜好兄弟，保留全臺唯一中元不普渡的特殊習俗。

「小時候我們七月半都照常過，長大到外地，才知道有中元普渡的習俗。」在右昌長大的王先生說。鬼月全臺忙普渡，但高雄右昌居民不擺供桌、辦法會，如此「與眾不同」，據稱是當地守護神元帥爺有特別交代。「我們元帥很有環保意識，1929年降旨說中元不要殺生、為大拜拜鋪張浪費，1963年又下令禁燒金紙，於是金爐也撤走了。」右昌元帥府陳善慧主委說。

元帥爺是右昌地區居民信奉的主神，過去名為「右衝（右沖）」的右昌，與左營、後勁等同為明鄭時代部隊駐紮的屯墾地。1661年鄭成功軍師劉國軒迎來「劉、謝、陳、常、唐、陳、張」七位元帥，打造元帥府以安軍心，三百多年來「大廟」元帥府與後來修建的右昌三山國王府、一甲福德廟與三甲福德祠，共同守護右昌安寧。在大廟號召下，三座廟宇也同樣不普渡與燒金紙，成為右昌地區的固定風俗。

元帥府與右昌其他3家公廟自1929年元帥降旨後，共同署名廢除中元普渡，改以春、秋二祭，並禁焚金紙、供奉三牲酒醴等葷物。(攝影/Naru)

中元節不拜拜，那孤魂野鬼該怎麼辦呢？陳善慧說：「每年元帥會親自巡視右昌17里，以遶境取代普渡，保佑各地平安。」而祭祖法會也改為春、秋兩祭，訂在農曆6月15日和除夕，由民眾在自家祭拜。每年中秋節前後舉行的「平安境」，4座主廟全體出巡，而在這一年一度的宗教盛會，元帥爺依然秉持環保概念，不放鞭炮避免空污和噪音。「不普渡在右昌有歷史意義，我們也覺得這是很好的概念，所以每年6月也會派車子去做宣導，鼓勵新搬來的居民一起維持傳統。」委員蔡俊煌也說。

元帥府主要祭儀為春、秋兩祭、右昌舊部落17里的平安巡遶境，以及請法師協助舉辦的佛誕日法會。(圖片提供/右昌元帥府 三山國王府管理委員會)

早期人們篳路藍縷來臺開墾，元帥府作為信仰中心，與居民建立起深厚信賴關係，也留下許多傳說故事。例如：「這裏過去有一顆大芒果樹，住著一對仙龍母子，當時鳳山縣令叫人把樹砍了破壞地理，大芒果樹三番兩次被砍又復原，後來縣令利用「羅漢腳」夜宿樹下，探得需使用特定物品才能讓樹倒下而最終得逞，仙龍母子一怒發威，使得該縣令命喪大海。」再如：「以前半屏山下有個麞妖，只要尖叫右昌必發生火災，元帥特別派了解山王鎮壓妖怪，後來半屏山塌了，解山王也就被元帥收回去了。」雖然縣令可能並非亡於海難，也沒人見過長得像山羌的麞妖，但這些傳說伴隨著右昌居民世代相傳，成為舊部落鄉土情感的DNA。

元帥爺廟增築碑記同為1937年製作（左）。庭院裡高砂鑄造廠打造的「梵鐘（右）」也是近百年的歷史文物。(攝影/Naru) 「當地居民很依賴元帥爺，有奶奶連鑰匙掉了、孫子找不到書包都要來問神。」廟內義工笑說。元帥府有著歷史悠久的「收驚服務」，香油錢也採佛心樂捐。常可見父母及長輩推著嬰兒車，或帶著欲收驚者穿過的衣物，靜坐在中庭天公爐前讓元帥親自降臨收驚，長輩也說，心神不寧時來這裡坐坐，多少可以讓內心獲得平靜。

右昌中元不普渡是地方悠久的習俗，也展現當地信仰歷史傳承脈絡，在講究減碳環保的現在，元帥爺與時俱進，三百年如一日守護著右昌居民。

*註：麞，音ㄓㄤ，「獐」之異體字。

• 右昌元帥府

地址：高雄市楠梓區右昌一巷1號

時間：04：30〜22：00

•右昌三山國王府

地址：高雄市楠梓區三山一巷1號

時間：05：00〜22：00