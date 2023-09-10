快訊

嘉縣大雨淹水3幼犬傳遭沖走 飼主哭喊：連眼睛都還沒張開

基泰建設董座辭職只露面5分鐘 蔣萬安批：現在不是離開的時刻

元帥保庇免著驚 右昌中元不普渡

聯合新聞網／ 高雄畫刊
右昌元帥府是右昌地區信仰主廟，自鄭成功領臺建廟至今，已有將近400年歷史，奉祀劉、陳、謝、常、唐、陳及張等7位元帥爺。(圖片提供/右昌元帥府 三山國王府管理委員會)
右昌元帥府是右昌地區信仰主廟，自鄭成功領臺建廟至今，已有將近400年歷史，奉祀劉、陳、謝、常、唐、陳及張等7位元帥爺。(圖片提供/右昌元帥府 三山國王府管理委員會)

元帥府有獨特收驚服務，民眾首先拜天公，接著在天公爐插12炷香、向元帥報告及上3炷香後，坐在中庭靜靜等候元帥爺來幫忙「解決」信眾需求。(攝影/Naru)
元帥府有獨特收驚服務，民眾首先拜天公，接著在天公爐插12炷香、向元帥報告及上3炷香後，坐在中庭靜靜等候元帥爺來幫忙「解決」信眾需求。(攝影/Naru)

【◎文/Naru ◎攝影/Naru ◎圖片提供/右昌元帥府 三山國王府管理委員會】

　　臺灣各地每年農曆7月按習俗舉辦盂蘭盆會或中元普渡，高雄楠梓區右昌舊部落卻不一樣，以大廟元帥府為首，區內4座主廟自80年前開始不在廟裡設金爐燒紙錢，也不在農曆7月祭拜好兄弟，保留全臺唯一中元不普渡的特殊習俗。

　　「小時候我們七月半都照常過，長大到外地，才知道有中元普渡的習俗。」在右昌長大的王先生說。鬼月全臺忙普渡，但高雄右昌居民不擺供桌、辦法會，如此「與眾不同」，據稱是當地守護神元帥爺有特別交代。「我們元帥很有環保意識，1929年降旨說中元不要殺生、為大拜拜鋪張浪費，1963年又下令禁燒金紙，於是金爐也撤走了。」右昌元帥府陳善慧主委說。

　　元帥爺是右昌地區居民信奉的主神，過去名為「右衝（右沖）」的右昌，與左營、後勁等同為明鄭時代部隊駐紮的屯墾地。1661年鄭成功軍師劉國軒迎來「劉、謝、陳、常、唐、陳、張」七位元帥，打造元帥府以安軍心，三百多年來「大廟」元帥府與後來修建的右昌三山國王府、一甲福德廟與三甲福德祠，共同守護右昌安寧。在大廟號召下，三座廟宇也同樣不普渡與燒金紙，成為右昌地區的固定風俗。

元帥府與右昌其他3家公廟自1929年元帥降旨後，共同署名廢除中元普渡，改以春、秋二祭，並禁焚金紙、供奉三牲酒醴等葷物。(攝影/Naru)
元帥府與右昌其他3家公廟自1929年元帥降旨後，共同署名廢除中元普渡，改以春、秋二祭，並禁焚金紙、供奉三牲酒醴等葷物。(攝影/Naru)

　　中元節不拜拜，那孤魂野鬼該怎麼辦呢？陳善慧說：「每年元帥會親自巡視右昌17里，以遶境取代普渡，保佑各地平安。」而祭祖法會也改為春、秋兩祭，訂在農曆6月15日和除夕，由民眾在自家祭拜。每年中秋節前後舉行的「平安境」，4座主廟全體出巡，而在這一年一度的宗教盛會，元帥爺依然秉持環保概念，不放鞭炮避免空污和噪音。「不普渡在右昌有歷史意義，我們也覺得這是很好的概念，所以每年6月也會派車子去做宣導，鼓勵新搬來的居民一起維持傳統。」委員蔡俊煌也說。

元帥府主要祭儀為春、秋兩祭、右昌舊部落17里的平安巡遶境，以及請法師協助舉辦的佛誕日法會。(圖片提供/右昌元帥府 三山國王府管理委員會)
元帥府主要祭儀為春、秋兩祭、右昌舊部落17里的平安巡遶境，以及請法師協助舉辦的佛誕日法會。(圖片提供/右昌元帥府 三山國王府管理委員會)

　　早期人們篳路藍縷來臺開墾，元帥府作為信仰中心，與居民建立起深厚信賴關係，也留下許多傳說故事。例如：「這裏過去有一顆大芒果樹，住著一對仙龍母子，當時鳳山縣令叫人把樹砍了破壞地理，大芒果樹三番兩次被砍又復原，後來縣令利用「羅漢腳」夜宿樹下，探得需使用特定物品才能讓樹倒下而最終得逞，仙龍母子一怒發威，使得該縣令命喪大海。」再如：「以前半屏山下有個麞妖，只要尖叫右昌必發生火災，元帥特別派了解山王鎮壓妖怪，後來半屏山塌了，解山王也就被元帥收回去了。」雖然縣令可能並非亡於海難，也沒人見過長得像山羌的麞妖，但這些傳說伴隨著右昌居民世代相傳，成為舊部落鄉土情感的DNA。

元帥爺廟增築碑記同為1937年製作（左）。庭院裡高砂鑄造廠打造的「梵鐘（右）」也是近百年的歷史文物。(攝影/Naru)
元帥爺廟增築碑記同為1937年製作（左）。庭院裡高砂鑄造廠打造的「梵鐘（右）」也是近百年的歷史文物。(攝影/Naru)
　　「當地居民很依賴元帥爺，有奶奶連鑰匙掉了、孫子找不到書包都要來問神。」廟內義工笑說。元帥府有著歷史悠久的「收驚服務」，香油錢也採佛心樂捐。常可見父母及長輩推著嬰兒車，或帶著欲收驚者穿過的衣物，靜坐在中庭天公爐前讓元帥親自降臨收驚，長輩也說，心神不寧時來這裡坐坐，多少可以讓內心獲得平靜。

　　右昌中元不普渡是地方悠久的習俗，也展現當地信仰歷史傳承脈絡，在講究減碳環保的現在，元帥爺與時俱進，三百年如一日守護著右昌居民。

*註：麞，音ㄓㄤ，「獐」之異體字。

• 右昌元帥府

地址：高雄市楠梓區右昌一巷1號

時間：04：30〜22：00

•右昌三山國王府

地址：高雄市楠梓區三山一巷1號

時間：05：00〜22：00

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.09】

延伸閱讀

普渡拜拜菜鳥端「釋迦餅」上桌 遭主管痛罵：妳媽怎麼教的

炎亞綸捲入性騷風暴神隱2個月 素顏現身普渡虔誠祭拜

炎亞綸捲入性騷風暴神隱2個月 素顏現身普渡虔誠祭拜

關渡宮慶中元輪值祭祀 竹圍五里拜大頭豬公贊普

相關新聞

民俗月偵查隊 探索在地精采故事

農曆7月，是象徵「感恩」的時節，百工百業懷著虔誠心意，張羅中元普渡，不僅慎終追遠，也充分展現臺灣的人情味。

駁二共創2號基地 一銀倉庫變身城市美學新據點

在鹽埕街區矗立超過50年的斑駁臨港老倉庫，經整修後成為高雄設計最新發信地。駁二藝術特區第26座倉庫成員——第一銀行高雄倉庫，今年7月以嶄新面貌「駁二共創2號基地」登場，知名設計師聶永真及建築師伍偉廷的新工作室率先進駐，一樓街邊空間打造咖啡、選物店與藝廊空間，老鹽埕新氣象，設計與文創聚落正蓬勃成形。

奶茶控必收！接力9月美食月 高雄奶茶節甜蜜登場

茶品與奶味撞擊在一起，甘潤絲滑的味道總能讓人喝一口就愛上，9/2-9/3登場「高雄奶茶節」人氣度破表，高市府觀光局與高雄在地手搖飲料及咖啡烘焙等上百家餐飲業者合作，率先推出超值暖身活動，只要到指定店家消費滿300元，就送限量高雄美食卡及奶茶地圖手冊，造成瘋搶熱潮、如數送完，可見民眾對奶茶喜愛程度。

港都浪漫夜 賞夜景、享美食一次滿足

「告別白晝的灰，夜色輕輕包圍，這世界正如你想要的那麼黑……。」當夜幕升起，《夜太黑》的旋律讓人不由自主地輕輕哼唱了起來。每逢農曆七月，長輩顧及民俗禁忌，時常叮嚀要別太晚回家，只不過高雄夜太美，常令人流連忘返，捨不得太早離去。

義民節中元普渡 展現客家互助精神

「高雄市褒忠義民廟」可謂客家族群的信仰中心，每年農曆7月20日（今年國曆9月4日）義民節及農曆11月12日義民爺公聖誕，都會舉辦盛大祭典。義民節傳統由四大庄頭輪流擔任「爐主」祭祀義民爺，除傳統豬羊牲禮外，為大士爺開光點睛及最後燒化等儀式，都是重要看點。祭祀後白米及上千份供品捐贈弱勢送暖，傳達義民互助精神。

中元忙糊紙：堅守百年傳統 打造全臺最大尊紙糊大士爺

許多臺灣民間中元普渡祭祀禮俗，隨著進入工商社會改變或消失，有百年歷史的小港龍湖廟，至今仍堅守原汁原味的傳統，於每年農曆7月14至16日舉辦為期三天的「大士爺祭典」，委由高雄市傳統工藝「糊紙」保存者陳志良藝師打造全臺最大尊的坐姿大士爺，為高雄極具特色的中元普渡祭典文化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦