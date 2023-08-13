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高市好孕兔YOU 神隊友月嫂到宅 讓媽咪輕鬆坐月子

聯合新聞網／ 高雄畫刊
新手爸媽楊凡萱（中）與先生，生了一對可愛的雙胞胎，向社會局申請「坐月子到宅服務」，媒合到經驗豐富的月嫂林蓮棣（右一），減輕照顧雙胞胎的壓力。(攝影/Carter)
新手爸媽楊凡萱（中）與先生，生了一對可愛的雙胞胎，向社會局申請「坐月子到宅服務」，媒合到經驗豐富的月嫂林蓮棣（右一），減輕照顧雙胞胎的壓力。(攝影/Carter)

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高市府社會局】

　　當雙胞胎哇哇大哭，需要同時喝奶、換尿布的時候，光靠媽媽一個人絕對難以應付！新手媽媽楊凡萱決定找個得力助手，向高市府社會局申請「坐月子到宅服務」，媒合到經驗豐富的月嫂林蓮棣，順利幫助她渡過新手媽媽慌亂時刻。這項服務備受使用者肯定，社會局今年再擴大好孕兔YOU服務，讓弱勢家庭產婦享有生育津貼與坐月子到宅服務雙重福利，不必再受限經濟影響而無法安心坐月子。

經驗豐富神隊友 月嫂揪感心服務

　　迎接雙胞胎誕生的楊凡萱，平時為會計師事務所負責人，待產期間在家仍需處理公司事務，加上雙胞胎對新手媽媽來說是一大挑戰，正在煩惱時，透過友人得知社會局「坐月子到宅服務」便馬上申請；在服務項目上，她針對自身需求，選擇婦嬰照顧服務，分擔照顧雙胞胎的壓力。

正在幫寶寶穿衣服的月嫂林蓮棣，育兒經驗豐富。(攝影/Carter)
正在幫寶寶穿衣服的月嫂林蓮棣，育兒經驗豐富。(攝影/Carter)
　　社會局媒合平臺幫她媒合到月嫂林蓮棣，雙方順利完成簽約後，楊凡萱說，林姐除幫寶寶洗澡、餵奶外，也會貼心幫寶寶按摩肚子幫助排便等，每天早上來到家裡，最先就是關心她和寶寶的身體狀況，也分享許多育兒經驗，讓她安心不少；合約內約定不需要製作月子餐，她因看到產婦有泌乳上的需要，所以也貼心熬煮幫助泌乳的飲品，甚至對於未來要聘僱照顧雙寶的保母，也提供許多建議，實在揪感心。

　　「月嫂週一至週五來，每到六日沒有月嫂的照顧和幫忙，就會覺得好累！」夫妻倆笑說，如果晚上雙胞胎輪流不睡覺，他們幾乎整夜都不用睡，若隔天月嫂有來，就可輪流抓空補眠，最讓她們感動的是，林姐還會唸有趣的故事給寶寶聽。

全國首創「坐月子到宅服務」 10年服務逾7000多名產婦

　　高雄「坐月子到宅服務」為全國首創，自102年開辦至今年7月，服務逾7千多名產婦，目前補助時數第1胎120小時、第2胎160小時、第3胎以後或多胞胎則補助240小時。透過培訓中高齡婦女學習第二專長，以專業坐月子服務員身分，發揮個人能力與經驗，創造成就滿足價值並增加經濟收入，同時陪伴產後婦女調養身體與照顧新生兒。

高雄市坐月子到宅服務除了婦嬰照顧外，也可依產婦需求客製化製作月子餐。(圖片提供/高市府社會局)
高雄市坐月子到宅服務除了婦嬰照顧外，也可依產婦需求客製化製作月子餐。(圖片提供/高市府社會局)
　　坐月子服務員服務內容，除了大家熟知的月子餐製作外，還包含母嬰照顧、簡易家務等，也提供新手爸媽育兒指導課程，讓初為父母者獲得更多支持，此外也結合衛生局及市立中醫院專業團隊提供中醫客製化服務，幫助產後調養身體，多元服務內容，皆可依個人需求進行挑選。

擴大好孕兔YOU 擴大弱勢家庭產婦福利

　　「坐月子到宅服務」深獲本市懷孕婦女肯定，以往產婦只能在「生育津貼」與「坐月子到宅服務」兩項福利二擇一，社會局考量，坐月子對於產婦身體調養極為重要，但弱勢家庭產婦常因經濟考量選擇領取生育津貼，於是今年起擴大低收入戶與中低收入戶家庭服務，可併領生育津貼與坐月子到宅服務，也可彈性選擇將坐月子到宅服務折抵現金補助，多元化彈性方式，讓弱勢家庭產婦不受經濟因素影響，可依本身需求選擇合適的坐月子方式。

　　申請條件與方法，可參考社會局「坐月子到宅服務」網站，知道預產期後即可預約，最晚於新生兒出生後2個月內備齊資料向社會局提出申請；針對低收及中低收入戶家庭產婦，若要申請坐月子到宅服務折抵現金補助，可於生產後6個月內，將申請表及應備文件送件至社會局各社福中心。

培訓專業月嫂 助二度就業或中高齡婦女就業

　　除提升弱勢家庭產婦福利外，高市府為提供友善懷孕婦女優質服務，十分重視具有專業能力的月嫂，將持續開辦坐月子服務人員培訓公費班，促進二度就業或中高齡婦女就業機會，並針對婦幼照顧資源較缺乏的偏鄉地區，與在地團體合作辦理，盼提升偏鄉地區育兒照顧量能。

　　此外，在高雄市婦女懷孕期間，符合資格者也可使用孕婦產檢交通補助，每位產婦可領取28張計程車乘車券(每次最高180元，合計最高5,040元)，讓懷孕婦女能安心產檢，產後獲得優質的生理調養，在高雄越住越幸福。

• 高雄市政府社會局第一或二區坐月子到宅服務媒合平台

預約電話：第一區坐月子媒合平台（07）390-9861、第二區坐月子媒合平台（07）740-8632

坐月子到宅服務與弱勢家庭折抵現金補助申請詳細規定，民眾可至社會局「高雄好『孕』，坐月子到宅服務」網站查詢。

圖片提供/MOOK
圖片提供/MOOK
【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.08】

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