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特色手作體驗 送禮送到心坎裡

聯合新聞網／ 高雄畫刊
柒零生手做DIY烘焙今年父親節推出「帥氣ㄡˇ爸生乳酪蛋糕」，內餡可選擇OREO和雙倍芋泥兩種口味。(攝影/Carter)
柒零生手做DIY烘焙今年父親節推出「帥氣ㄡˇ爸生乳酪蛋糕」，內餡可選擇OREO和雙倍芋泥兩種口味。(攝影/Carter)

【◎文/陳婷芳 ◎ 攝影/Carter】

　　本期為讀者精選心意送禮提案，為您所愛的人創造獨一無二的手作心意，透過課程體驗，製作生活小確幸；也創造彼此甜蜜回憶。

一起來手做DIY烘焙約會，情侶或閨蜜都適合。(攝影/Carter)
一起來手做DIY烘焙約會，情侶或閨蜜都適合。(攝影/Carter)

柒零生手做DIY烘焙

　　發揮巧思把OREO夾心餅乾、巧克力等裝飾成眼睛、鬍子，今年父親節送上「帥氣ㄡˇ爸」生乳酪蛋糕，讓爸爸們在專屬節日裡，享受明星甜點師的實境秀。如果覺得燭光晚餐老派，今年七夕情人節可以邀約體驗上百款讓人玩不膩的手作甜點，在甜蜜約會中創造專屬的甜蜜回憶。

柒零生手做DIY烘焙提供體驗空間而非教學教室。(攝影/Carter)
柒零生手做DIY烘焙提供體驗空間而非教學教室。(攝影/Carter)
　　「因為我們三個都是7年級生」鍾志昌笑談當初與邱佑鴻、John一起創業的由來。2016年成立柒零生手做DIY烘焙，至今已邁入第8年，有別於坊間手作烘焙教室，是一處提供DIY烘焙的體驗空間。

在攪拌、抹奶油過程或腦力激盪裝飾蛋糕，能夠享受到沉浸式的療癒體驗。(攝影/Carter)
在攪拌、抹奶油過程或腦力激盪裝飾蛋糕，能夠享受到沉浸式的療癒體驗。(攝影/Carter)
　　店裡擺設的材料牆，分類井然有序，先選擇想要體驗的手作甜點品項後，再把材料與器具按照步驟說明備妥，製作流程簡化、淺顯易懂；讓體驗輕鬆上手，情侶一起DIY感情更甜蜜，親子一起手作也可留下美好回憶，無論是小朋友最喜歡的造型餅乾，還是大人口味的黑森林蛋糕，都能樂在其中，尤其自己的生日蛋糕自己做，絕對是專屬壽星的生日快樂，在蛋糕上秀出創意也超級療癒。

• 柒零生手做DIY烘焙

地址：高雄市鼓山區華榮路291號2樓

電話：（07）552-6919

時間：10：00～19：00，採預約

FB：柒零生手做DIY烘焙

壹二妻・Studio 無框架手作畫DIY

　　座落鄰近捷運中央公園站周邊玉竹商圈的壹二妻・Studio，2018年成立迄今已5年多，當時臺灣對流動畫創作尚未形成風氣，筱玲老師一路自學成師，也是高雄最早一批投身流動畫的藝術工作者。

八年級生的筱玲老師無意間接觸流動畫藝術，一路自學從早期斜槓開班授課到成立個人工作室。(攝影/Carter)
八年級生的筱玲老師無意間接觸流動畫藝術，一路自學從早期斜槓開班授課到成立個人工作室。(攝影/Carter)
每一個流動小熊、小兔創作都是獨一無二的作品。(攝影/Carter)
每一個流動小熊、小兔創作都是獨一無二的作品。(攝影/Carter)
　　「我不是藝術科班畢業的，單純就是興趣而已。」筱玲老師解釋，相較於油畫、水彩畫等傳統繪畫框架，流動畫本身就是一種自由隨性的表現手法，創作過程是一個專注於當下的沉浸式體驗，創作者擁有專屬空間的一個小世界，風格也因人而異，同時具有色彩心理學療癒功能，搭配流動小熊、小兔等可愛造型更受喜愛，也因此在疫情期間手作材料包創造出驚人商機。筱玲老師還提到，有一位香港學員3年前就對手作畫很感興趣，卻因遇上疫情遲遲無法啟程，在疫情解封後專程到壹二妻工作室學作畫，讓她深受感動。

從石膏設計延伸小盆栽創作，凹凸紋路的肌理，隨著轉盤創造充滿抽象的色彩意境，不只讓人放鬆，植物綠意也會美化、活化好心情。(攝影/Carter)
從石膏設計延伸小盆栽創作，凹凸紋路的肌理，隨著轉盤創造充滿抽象的色彩意境，不只讓人放鬆，植物綠意也會美化、活化好心情。(攝影/Carter)
壹二妻・Studio也有最近很流行的KPCA韓國石膏版畫、GDCC韓國童話石膏設計一日證書課。(攝影/Carter)
壹二妻・Studio也有最近很流行的KPCA韓國石膏版畫、GDCC韓國童話石膏設計一日證書課。(攝影/Carter)
　　除了流動畫，筱玲老師也陸續推出酒精墨水、手繪植物盆器、KPCA韓國石膏版畫、GDCC韓國童話石膏設計等證書課程，可以延伸不同模具應用做成夜燈、手機架、名片夾、時鐘等擺件，一手打造自己居家藝術風格。

• 壹二妻・Studio

地址：高雄市新興區玉竹一街17巷9號2樓

時間：採預約，FB私訊或LINE@488becjh

FB：127.Art 手作造物

Bunny’s Art Space 調香DIY

　　現代人愈來愈講究個性化品味，感官記憶點更成為一門顯學，Bunny’s Art Space調香師子涵與哲仕，姐弟倆觀察到時下年輕人喜歡手作送禮的趨勢，於是3年前在高雄創立首家專業調香室，也推出一日調香師體驗課程。

Bunny’s Art Space一日調香師課程，深受時下年輕人喜愛。(攝影/Carter)
Bunny’s Art Space一日調香師課程，深受時下年輕人喜愛。(攝影/Carter)
除調香室，也將推出HAN’S AROMALAB全新香水品牌。(攝影/Carter)
除調香室，也將推出HAN’S AROMALAB全新香水品牌。(攝影/Carter)
　　「我本身就是香水愛好者，好比看心情搭配衣服，香水也是一樣。」子涵強調香味是很主觀的，香水不只是生活品味與個性，同時也是一種有溫度且創造力與生活美學，就像她喜歡木質調的中性香味，哲仕則偏好花香調，藉由DIY調香都可以調出專屬於自己獨一無二的香水，完全不怕跟別人撞香。

再次確認味道是否需要調整的地方，進行微調後裝瓶。(攝影/Carter)
再次確認味道是否需要調整的地方，進行微調後裝瓶。(攝影/Carter)
　　Bunny’s Art Space為英國調香師協會UKPA認證培訓，從英國皇室流傳下來具悠久傳統調香工藝技術，展現低調淡雅的貴族氣息，從選香、品香、試香，每個步驟環節都是組成一瓶好香水的重要元素，因為比例不同成就它的獨特，不只適合初學者入門的生活工藝，也能從中發覺、認識自己的喜好。此外，Bunny’s Art Space也有乾燥花、浮游花、香氛蠟燭等手作體驗課程，趕快來預約打造屬於自己的生活方程式。

同樣香氣迷人的乾燥花、浮游花、香氛蠟燭手作體驗，送禮自用兩相宜。(攝影/Carter)
同樣香氣迷人的乾燥花、浮游花、香氛蠟燭手作體驗，送禮自用兩相宜。(攝影/Carter)
• Bunny’s Art Space

地址：高雄市三民區民族一路13號8樓之6

時間：採預約，FB私訊或Line @eei7071x

FB：Bunny’s Art Space

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.08】

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