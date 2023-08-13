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節日約會聚餐 美味享樂時光提案

聯合新聞網／ 高雄畫刊
主廚兒時記憶化為這道「外公的番茄園」，彩色番茄堆疊，淋上的澄清番茄水，散發出普羅旺斯燉菜的鮮甜，是專屬於夏季的鮮果滋味。(攝影/Carter)
主廚兒時記憶化為這道「外公的番茄園」，彩色番茄堆疊，淋上的澄清番茄水，散發出普羅旺斯燉菜的鮮甜，是專屬於夏季的鮮果滋味。(攝影/Carter)

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】

　　8月充滿節日歡樂氛圍，父親節、七夕情人節適合聚餐大啖美食，3間特色餐館熱情邀約，來一場城市裡的舌尖美味約會。

西班牙生火腿起司冷盤主角西班牙的伊比利火腿與義大利的沙拉米臘腸(Salami)切成薄片，風味渾厚。(攝影/Carter)
西班牙生火腿起司冷盤主角西班牙的伊比利火腿與義大利的沙拉米臘腸(Salami)切成薄片，風味渾厚。(攝影/Carter)

手刀鉄板バルteppan bar shutou－鐵板料理居酒屋

　　「我們常被誤會成坊間的鐵板燒，但其實是用鐵板去烹飪料理。」手刀鉄板バル主理人楊茗鈞笑著解釋。在經營手刀串燒7年後，楊茗鈞把心中謀畫已久「鐵板專門料理居酒屋」打造成新食尚風格。

無論廣島燒、鐵板料理、下酒菜、炸物、燒物、名物或甜點，都有專業侍酒師推薦搭配的餐酒。(攝影/Carter)
無論廣島燒、鐵板料理、下酒菜、炸物、燒物、名物或甜點，都有專業侍酒師推薦搭配的餐酒。(攝影/Carter)
　　有別於傳統日式居酒屋獨特深夜食堂氛圍，半開放式的廚房料理空間，加上宛如咖啡館沙發座的軟裝配搭，店招牌上的「バル」指的就是英文bar之意，貼近和風洋食的料理形式，餐酒搭也以紅白酒及調酒為主，不只讓主廚發揮更多創意料理，也適合家庭、好友、情侶放鬆來聚餐。

楊茗鈞繼手刀串燒之後，再以手刀鉄板讓人有耳目一新的料理饗宴。(攝影/Carter)
楊茗鈞繼手刀串燒之後，再以手刀鉄板讓人有耳目一新的料理饗宴。(攝影/Carter)
鐵板臺上依序在高麗菜、柴魚粉、特製魷魚風味天華、蔥花、豆芽菜、豬肉、麵條、雞蛋高高疊起，來一份初代廣島燒品嚐經典原味。(攝影/Carter)
鐵板臺上依序在高麗菜、柴魚粉、特製魷魚風味天華、蔥花、豆芽菜、豬肉、麵條、雞蛋高高疊起，來一份初代廣島燒品嚐經典原味。(攝影/Carter)
　　廣島燒是手刀鉄板主打特色，主廚露一手精湛技術，讓強調層次感的廣島燒立體成形，柚子胡椒海鮮、韓式泡菜、紫蘇番茄、明太子麻糬以「初代廣島燒」為基底，展開多種主廚自創口味的絕妙組合。日式料理隨著日本年輕世代廚師轉往歐洲研修廚藝，和風洋食也跟著大量結合歐洲料理技法，無論是西班牙生火腿起司冷盤、生牛肉沙拉佐巴薩米克醋或經典的西班牙油泡蝦佐麵包，在侍酒師推薦下，如何與紅酒白酒餐酒搭，跳脫傳統日式居酒屋清酒燒酎，讓人對居酒屋有了截然不同的美味體驗。

油泡時蔬章魚佐麵包是超人氣料理之一，沿襲西班牙經典作法，經橄欖油煉過的章魚吃起來不腥不油。(攝影/Carter)
油泡時蔬章魚佐麵包是超人氣料理之一，沿襲西班牙經典作法，經橄欖油煉過的章魚吃起來不腥不油。(攝影/Carter)
• 手刀鉄板バルteppan bar shutou

地址：高雄市苓雅區青年二路51號

電話：（07）338-5152

時間：18：00～24：30，週一店休

FB：手刀鉄板バル

Mamacita Tapas Bar伊人西班牙小吃吧－一秒飛到西班牙

　　一進門就聽到「Hola！」（西班牙文：你好！）熱情有活力的招呼聲，曾走訪西班牙體驗窮遊旅行的Lucas、Aaron和Andrew，2020年底索性把對西班牙文化的熱愛化為Tapas Bar伊人西班牙小吃吧，Andrew說：「我們想要營造一個可以讓人來放鬆聊天小酌小吃的地方」。

無論冷食、炸物、熱食、甜點，主廚西班牙小吃經典。(攝影/Carter)
無論冷食、炸物、熱食、甜點，主廚西班牙小吃經典。(攝影/Carter)
Mamacita Tapas Bar伊人西班牙小吃吧雖然小隱於市，空間用色氛圍上充滿了西班牙熱情亮麗的設計語彙。(攝影/Carter)
Mamacita Tapas Bar伊人西班牙小吃吧雖然小隱於市，空間用色氛圍上充滿了西班牙熱情亮麗的設計語彙。(攝影/Carter)
　　也因為在旅行期間，驚艷西班牙橄欖油蒜蝦美味，主廚們更加重視在料理中展現西班牙傳統精粹，比如著名的西班牙海鮮烤飯往往使用米心口感偏硬的Bomba rice，考量東西方飲食習慣不同，主廚選擇以臺灣米來替代；另外舉世聞名的西班牙油條甜點配上一大杯熱可可的正統吃法，也改用可可沾醬來取代。

西班牙油條與濃情海鹽可可，果真讓人吃了停不了口。(攝影/Carter)
西班牙油條與濃情海鹽可可，果真讓人吃了停不了口。(攝影/Carter)
　　Tapas Bar是西班牙人生活態度寫照，享受歡快的餐酒時光，從莊園紅酒、白酒、無酒精葡萄酒、氣泡酒、啤酒……等選擇多元，為料理而設計的調酒是伊人西班牙小吃吧一大特色。除了經典特調，調酒師Lucas和Aaron更技高一籌設計出超乎想像組合的無酒精調酒，像在端午節應景推出「艾草調酒」，西班牙番茄節當然少不了「番茄調酒」或用福源花生醬特調的「花生威士忌」，也有結合在地元素屏東滿州港口茶的茶酒系列，讓人真正體會好酒不寂寞。

Lucas是侍酒師也是調酒師，因為旅行而對Tapas西班牙小吃鍾情不已。(攝影/Carter)
Lucas是侍酒師也是調酒師，因為旅行而對Tapas西班牙小吃鍾情不已。(攝影/Carter)
葡萄傳教士是改編自經典調酒Ramos Gin Fizz，Aaron特調為無酒精的版本，讓不喝酒的人也可以體驗一下調酒文化。(攝影/Carter)
葡萄傳教士是改編自經典調酒Ramos Gin Fizz，Aaron特調為無酒精的版本，讓不喝酒的人也可以體驗一下調酒文化。(攝影/Carter)
•Mamacita Tapas Bar 伊人西班牙小吃吧

地址：高雄市三民區十全二路185號

電話：0986-830-883

時間：17：30～翌日01：00，週五六17：30～翌日02：00，週一店休

FB：Mamacita Tapas Bar 伊人西班牙小吃吧

仙桃素－法餐結合蔬食新美學

　　甫於2022年10月開幕的仙桃素，座落高雄首家共享餐廳「街趣 BLOCK &」，讓人對於現代新語彙的用餐體驗橫生趣味。8年級生主廚陳又銘年紀輕輕已入行逾10年，他曾於米其林指南推薦餐廳臺北鈺善閣擔任主廚，為高雄蔬食帶來充滿火花的食尚美學。

仙桃素於每一季推出新菜單，在料理中展現傳統與現代交織，創新蔬食美學。(攝影/Carter)
仙桃素於每一季推出新菜單，在料理中展現傳統與現代交織，創新蔬食美學。(攝影/Carter)
仙桃素主廚陳又銘曾於米其林指南推薦餐廳臺北鈺善閣擔任主廚，備受矚目，也致力傳遞蔬食的永續理念。(攝影/Carter)
仙桃素主廚陳又銘曾於米其林指南推薦餐廳臺北鈺善閣擔任主廚，備受矚目，也致力傳遞蔬食的永續理念。(攝影/Carter)
　　常被形容是法式Fine Dining，事實上陳又銘的料理集結中西日式涵養，源自19世紀經典西餐的「羅西尼牛排」以黑松露猴頭菇蔬食演繹，或把中式經典宴席菜如魚翅羹化為高纖蔬菜的「中華一番」，甚至家常臺式小食的肉燥飯也用猴頭菇、椴木香菇搭配靈芝蛋，成為一道色香味俱全的「撥雲見日」，日式蒸蛋同樣依循日式作法以昆布香菇取代柴魚來調理高湯，讓蔬食料理更貼近常民生活記憶裡的熟悉滋味。

源自19世紀經典名菜的羅西尼牛排，分別以猴頭菇與香蕉替代牛排與鴨肝，加上純蔬菜濃縮取代牛骨汁特製成法式多蜜醬汁，完全體現蔬食版的經典之味。(攝影/Carter)
源自19世紀經典名菜的羅西尼牛排，分別以猴頭菇與香蕉替代牛排與鴨肝，加上純蔬菜濃縮取代牛骨汁特製成法式多蜜醬汁，完全體現蔬食版的經典之味。(攝影/Carter)
　　「其實我沒有吃素」，陳又銘透露從葷食踏上蔬食的餐飲之路，除了長時間處理肉類海鮮的不適感引發轉念外，也盼藉由蔬食分享環境永續的理念，減緩碳排放與海洋生態破壞，運用在地食材、季節時蔬成為一道道料理的靈魂亮點，美味中蘊藏著一路走來所經歷的人事物。

看似簡單的開胃小點Amuse Bouche，主廚嚴選在地鮮蔬，以最關鍵的時長醞釀風味，創造食材的無限可能。(攝影/Carter)
看似簡單的開胃小點Amuse Bouche，主廚嚴選在地鮮蔬，以最關鍵的時長醞釀風味，創造食材的無限可能。(攝影/Carter)
• 仙桃素

地址：高雄市鼓山區明倫路496號

電話：（07）522-7700

時間：11：30～14：00，17：00～21：00週一二店休

FB：仙桃素

＊提醒您：未滿18歲禁止飲酒；酒後不開車，安全有保障。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.08】

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