看見最美的彩虹 兩個爸爸守護愛的力量

【◎文/Naru ◎攝影/Naru ◎圖片提供/圍爸、喵爸】

「圍圍是Daddy，我是爸爸。」喵喵說。住在高雄的圍爸、喵爸與女兒肉肉一家，是由兩個爸爸組成的同志家庭，兩人都是肉肉「名正言順」的父親，像這樣無血緣的同志收養家庭，圍圍與喵喵不僅是臺灣首例，更創下亞洲第一例。

自大學相識，愛情長跑將近20年，從事教育輔導工作的圍圍與喵喵，「養育子女、共築幸福家庭」是他們長久以來的夢想。「交往前幾年，我們就開始討論未來。」喵喵說。兩人還是學生的時候便接觸社會運動，認識海內、外同志親子家庭，受限臺灣當時同性婚姻專法*尚未通過，夢想似乎很遙遠。

擔任輔導老師的喵喵，一次在工作中接觸兒童之家，給了他和圍圍新的啟發，「我們不執著於血緣關係，反之透過收養，讓孩子有穩定的依附關係並得到照顧，也滿好的。」懷著忐忑不安，他們在2016年聯絡兒福聯盟，申請收養媒合，為「遇見肉肉」跨出第一步。

圍爸、喵爸、肉肉一家三口，在高雄過著幸福而踏實的家庭生活。(攝影/Naru) 收養肉肉完成夢想第一步，但兩人還有漫長的路要走。2019年同性婚姻專法通過，既有法規並未接受同性配偶共同收養，導致明明是一家人，卻無法給孩子完整保護的困境。

放棄進修機會與圍圍共同陪伴照顧女兒的喵喵，在法律上卻是肉肉的「陌生人」，既不能為女兒做醫療決定，也無法申請育嬰留職停薪。喵喵說：「明明收養審查是一起做，我和圍圍也是配偶關係，肉肉卻只能單獨登記為圍圍的養女。」2020年，喵喵與圍圍在台灣同志諮詢熱線協會、台灣同志家庭權益促進會、台灣彩虹平權大平台協會的協助下爭取司法救濟、公開倡議，終於在2022年初，臺灣高雄少年及家事法院裁定許可喵喵的收養聲請，正式成為肉肉在法律上的另一個爸爸。

「我們非常幸運，一次訴訟就成功。」圍圍說：「高雄少年及家事法院真的很幫忙。」圍圍與喵喵在高雄寫下亞洲第一個同志雙親無血緣收養的案例。此外，讓兩人感受高雄同志友善氣氛的，還有身邊親友的溫暖守護。喵喵說：「拿到親權時，我在任教學校發大餅，還有其他處室的老師特地打電話恭喜。」港都人情味守護著同志家庭，連收養評估時假想的歧視問題，圍圍也表示沒有遇到，他說：「比起兩個爸爸，社會對於收養，反而有更多偏見和誤區。」

兩人在鳳山的公寓布置了一座溜滑梯，還有許多繪本與玩具，希望帶給肉肉快樂成長的環境。(攝影/Naru) 在高雄安家立業，照顧可愛的女兒肉肉，喵喵與圍圍的家庭生活踏實幸福，天氣炎熱的日子，就帶著肉肉去室內親子遊樂場玩個過癮，或是到運動中心游泳消暑，一家人也會到愛河灣參加活動，在綠意盎然的曹公圳旁牽手散步，或到旗津玩沙看海，喵喵與圍圍安排各種家庭活動，豐富肉肉的童年生活。

「我覺得家庭的本質是羈絆，想什麼事情會先想到家人，而家就是一個永遠可以回來和給予陪伴的地方。」圍圍說。從申請收養到尋求司法救濟打親權官司，圍圍和喵喵為女兒肉肉打造完整守護的避風港，用行動證明讓愛超越血緣，屋簷下的彼此就是一家人。

*《司法院釋字第748號解釋施行法》，簡稱《748施行法》，是中華民國法律的同性婚姻專法，在2019年5月17日完成三讀、5月24日正式施行，使臺灣成為亞洲第一個通過同性婚姻的國家。

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