我與我的動物孩子們 保育員工作日常

【◎文/陳婷芳 ◎ 攝影/曾信耀】

「擁有一顆為動物著想的心」是作為一名保育員最重要條件，動物們雖然不能言語表達，透過保育員平時餵養及疾病照養，慢慢地建立彼此信任關係。本期《高雄畫刊》實地前往壽山動物園，就近觀察保育員與動物孩子們的日常生活點滴。

羊駝外型討喜，是動物園裡的人氣王，除了幫牠們剃毛外，還讓牠們住冷氣房，福利相當好！(攝影/曾信耀)

斑馬、羊駝爸爸─劉家宏

炎炎夏日一早八點，斑馬、羊駝爸爸劉家宏就來到孩子們的遊樂場，準備開啟一天的工作。劉家宏的動物家庭成員目前有4隻查普曼斑馬（Chapman's zebra）與10隻羊駝，他說：「斑馬和羊駝習性不一樣，斑馬屬非洲動物，比較不怕熱；羊駝是高原動物，可以在零下-20℃地方生活，溫度差很多。」

斑馬、羊駝爸爸劉家宏在壽山動物園工作10多年了，笑說自己很享受和牠們相處的時光。(攝影/曾信耀) 談到斑馬孩子們，劉家宏笑說平時都是藉由餵食來觀察孩子們的個性，為避免爭風吃醋，目前飼養的4隻查普曼斑馬都是公馬，「老馬識途」也正好是孩子們的寫照，其中1隻大齡斑馬「中斑」是領頭馬，3隻剛成年的年輕斑馬會跟著牠模仿行為，劉家宏說：「每天相處建立感情後，牠們常常會亦步亦趨跟在我身後走著，偶爾還會推我一下撒嬌討摸摸。」

相較之下，羊駝的好奇心比斑馬強烈卻較怕生，當牠們想撒嬌時，就會站到保育員爸爸身旁磨蹭一下。夏天的例行公事是幫這群怕熱的孩子們剃毛消暑，為讓牠們安心，劉爸爸也會陪伴在身邊，甚至讓牠們還愛上剃毛，劉家宏說：「因為高原動物怕熱，我們不只要幫牠們剃毛，而且還提供冷氣房吹涼涼，沒有冷氣的話，牠們容易煩躁、食慾不振，或引發皮膚病、熱衰竭等身體疾病。」他笑說這是照顧羊駝孩子額外的福利。

非洲獅爸爸─李宥逸

來到草原動物區，母獅大姊、小乖及公獅二哥、小辛等2對非洲獅正慵懶地趴在樹蔭下，就算是身處熱帶草原的「非洲獅」，面對南臺灣酷暑豔陽也要樹蔭防曬一下。隔著玻璃窗觀察孩子們一舉一動的非洲獅爸爸李宥逸說：「一般獅子大約10歲以上就算邁入中老年，而我們4隻非洲獅都算是大齡孩子了。」

李宥逸透露剛開始照顧非洲獅群，不能被這群孩子突然吼出的聲音嚇到，否則牠們就會覺得你是可以被欺負的。(攝影/曾信耀) 李宥逸本身是動物科學系畢業，之前主要照顧牛、羊等經濟動物，照顧野生動物非洲獅算是他第一次接觸的工作。為呼喚窩在牆邊的公獅小辛，他一邊拿起手上的響板「咔咔」作響，一邊說：「相較之前照顧的草食性動物，非洲獅因為生性兇猛，所以較無法靠近，我們摸不到牠們，因此需具備更高的觀察力及敏銳度，花更多時間和心力來觀察。」

李宥逸說，因為沒辦法靠近非洲獅孩子們，所以只能用特殊訊息或聲音傳遞。現在聽到「咔咔」響板聲，牠們就知道要回家去休息了。(攝影/曾信耀) 談起4隻大孩子，李爸爸偷偷洩漏牠們私底下習性，他笑說：「一般非洲獅都是趴著睡覺，但小乖睡覺姿勢時常很誇張，常把腳放在小辛肚子上，且經常豪放地仰躺睡覺，代表牠對這個地方很有安全感；另一邊的大姊則是個性好，與一般人對非洲獅河東獅吼的印象大相逕庭，常在午後烈日散去時，在牠們的遊樂園跑來跑去，二哥就在一旁『冷眼旁觀』，畫面超有趣！」

大姊、二哥、小乖、小辛都是大齡孩子，李宥逸說牠們平安健康，活動力正常，是照顧牠們最大的成就，圖中為公獅小辛。(攝影/曾信耀) 由於馴養緣故，這群非洲獅孩子有定時的日常起居，一天一餐，但為了模擬野外覓食不易，每週會有2次禁食，每天早上放風則是牠們最開心的時候，李宥逸說：「平時訓練牠們，利用響板的聲音就可以吸引牠們過來，不必再使用空氣槍對空鳴槍趕牠們進內舍，是照顧牠們最大的成就感。」

在陳廣鴻眼裡，驢孩子可愛調皮又喜歡黏著他撒嬌。(攝影/曾信耀)

黑肚綿羊、公驢爸爸─陳廣鴻

「我有一隻小毛驢......」，看到陳廣鴻和他的動物孩子們，就讓人想起這首耳熟能詳的兒歌。公驢爸爸陳廣鴻除照顧6隻驢孩子外，還有一大群黑肚綿羊，認真說起來，家庭成員相當龐大。平時小朋友來動物園遊玩，看到這群驢孩子，彷彿見到「史瑞克」電影中那隻嘮叨話多的驢子來到現實生活中，興奮地喊著，像極了動物園裡的電影明星。

陳廣鴻是位有耐心的動物爸爸，長時間投入慢慢接觸了解動物孩子們的個性。(攝影/曾信耀) 家驢的野生祖先是非洲野驢，蹄又長又窄，在凹凸不平的石礫地上走，反而會更穩一些，行走速度雖較慢，但卻比馬耐旱，是不可或缺的重要駝獸，和人類生活歷史淵源深厚，而壽山動物園中飼養的公驢是經由人工雜交培育出的「迷你驢」與家驢不太一樣，體型偏小。在陳爸爸眼中，這群驢孩子可是一點也「不驢」，只要看到他出現，便會往他身上靠過去，爭寵似的黏著他討摸摸。

陳廣鴻說，黑肚綿羊生性較緊張害羞，只要有動靜，牠們就會整群跑走，需靠餵食慢慢走入牠們的群體。(攝影/曾信耀) 相較於公驢性情調皮、喜歡玩耍，黑肚綿羊孩子生性害羞，容易緊張，看到人就處於警戒狀態，一有動靜牠們就會整群跑走。又稱為「巴貝多綿羊」（Barbados Blackbelly sheep）的黑肚綿羊，是群體動物，與一般綿羊毛茸茸不同的是：黑肚綿羊毛短又粗，因此不需剃毛。談起這兩群截然不同的孩子，陳廣鴻無奈地笑說：「早上牠們都會很期待放風，只不過黑肚綿羊孩子們一開門就會整群奔跑而出，而另一邊的驢孩子們有時候還得趕牠們才會出門。」真是慈父難為啊！