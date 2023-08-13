八月除了精彩暑假，兩大節日父親節、七夕也將到來，讓高雄充滿了愛與溫馨的氣氛。

本期《高雄畫刊》闡述了各種形式的「父愛」：壽山動物園保育員與他們用心照料的「動物孩子」；參與「父」幼日活動、希望多陪孩子的把拔們；又或者以超越血緣及性別的收養、透過社會參與及志願服務等方式，不斷的將愛透過各種方式，挹注在下一代身上的人們，感動了更多人，將愛的影響力擴大再擴大，直至無限大。

孩子和家人的笑聲，是最珍貴的寶藏。高雄「坐月子到宅服務」幫忙爸媽尋找神隊友減輕照顧壓力，暑假期間也規劃了「旗津風箏節」、「海洋派對高雄聯萌」讓闔家同樂共遊，留下珍貴回憶。

愛能有多大？來愛河灣一起看超可愛的「海洋派對高雄聯萌」！原本平面的貼圖角色，經過團隊努力，巨大化成立體裝置，成為港灣旁充滿活力的必訪景點。我們對愛的堅持，亦是如此，一開始或許僅是模糊圖像，但透過時間、付出與合作，終將變成閃耀而巨大的存在。