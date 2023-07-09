鳳山日照社福多功能中心 世代共融、幸福一把「照」

【◎文/Naru ◎攝影/Naru ◎ 圖片提供/高市府新聞局、高市府工務局新建工程處、台灣寬霖關懷協會】

新概念「全齡整合式日照中心」在鳳山揭幕，三層複合式建築內，集結幼兒公托、身障者長照、成人社區大學與銀髮族據點等，並結合鄰近自強公園的寬敞綠地，世代共融多元社福一把「照」，打造樂活安心的全齡社區好生活。

寬敞開放式的戶外空間，讓長者與孩童都能悠閒徜徉綠意中，社區照顧關懷據點暨巷弄長照站更在戶外打造療癒香草園。(攝影/Naru) 蝶舞翩翩的迷你花圃中，紅紫蘇、甜菊、迷迭香和薄荷等香草生機盎然，社工把新鮮香草摘下來泡成花草茶，讓爺爺奶奶們聊天喝下午茶，品味土地芬芳。「這裡有寬敞的戶外空間，讓我們可以打造療癒小花圃，種植蔬菜香草進行食農教育。」台灣寬霖關懷協會創會理事長謝和芸說。

在寬敞明亮的教室內教長者們做毛巾操活動。(圖片提供/台灣寬霖關懷協會) 搶在5月中心開幕之際第一批進駐，協會承辦的社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，提供65歲以上長者在地關懷訪視、電話問安及健康促進學習交流空間。寬敞明亮的教室內，每天規劃體適能、月琴彈唱、英文、空靈鼓等課程，還有一間雞舍，飼養兩隻寵物雞陪伴長輩。「新據點就在我家旁邊，每天走路上學，來交朋友活動筋骨，比較不會老！」爺爺奶奶一邊說著，邊拿出自己手工課的成果，各個笑顏逐開。

爺爺奶奶們的每一件手作成品十分可愛、各具特色。(攝影/Naru) 一站式共融服務的鳳山日照社福多功能中心，座落在高雄人口最多的鳳山區93期重劃區內，是市內擁有最多社福功能於一身的大樓，提供公共托嬰中心、非營利幼兒園、身心障礙日間照顧據點、社區照顧關懷據點暨巷弄長照站、社區大學及失能、失智日間照顧中心與失智據點等多功能服務，滿足不同需求及年齡的民眾。居住鳳山多年的張先生說：「托嬰中心、日照設施和社區大學都在同一個地點，接送孩子和長輩不用再疲於奔命，我也可以順便報名社區大學進修，真的很方便。」

迷你花圃的綠意是生活煩悶最佳的療癒。(攝影/Naru) 值得一提的是，鳳山日照社福多功能中心擁有綠建築標章， 並獲得公共工程品質金質獎，採通風涼感開放式設計，中央梯廳串連前後綠地及公共空間，形成新的社區公共大廳及生活廊道，讓當地居民、據點之間能夠彼此溝通交流，達到共融精神。

位於中心一樓的鳳山自強公共托嬰中心，針對不同年齡設有專門教室空間，風格設計溫馨明亮。(攝影/Naru) 台灣寬霖關懷協會承辦的社區照顧關懷據點暨巷弄長照站，提供65歲以上長者關懷訪視、餐點提供、樂齡課程等服務；高雄市腦麻協會承辦的身障日間照顧服務，也為15歲以上的身心障礙朋友提供日間照顧服務。(圖片提供/高市府新聞局) 高市府衛生局長照中心表示：「非營利幼兒園的小朋友與社區關懷據點的長者，可以一同參與手作，長者能與孩子互動時，扮演經驗傳承者及陪伴者角色，透過孩子天真的笑容重拾活力，讓身心靈注入新能量！」身心障礙日間照顧據點的社工也說，進駐日照中心後，有更寬廣的公園綠地讓學員們散步曬太陽，也可以走入鄰近市場和居民互動、進行購物、過馬路等生活訓練。

鳳山日照社福多功能中心提供全齡式整合型服務，是鳳山在地鄰里最貼心友善的好厝邊。(攝影/Naru) 目前社區關懷、身心障礙者日間照顧、非營利幼兒園與托嬰中心等單位陸續進駐中心，預計讓原海光四村、海光里等1萬名長輩，以及鄰里逾10萬人口受惠。在綠意環繞的寬敞基地，長者與孩童都能悠閒徜徉綠意，各年齡間自然互動的全齡式整合型服務，是社區民眾最貼心友善的好厝邊。

• 鳳山日照社福多功能中心

地址：點我看地圖

服務項目：

· 社區關懷據點暨巷弄長照站（服務專線07-702-6196）

· 長輩及身心障礙者日間照護（服務專線07-702-7341）

· 失智型日間照顧中心及失智社區服務據點（服務專線07-702-0856）

· 失智失能混合型日間照顧中心（服務專線07-703-6161）

· 托嬰中心（服務專線07-702-7386）

· 非營利幼兒園

· 社區大學