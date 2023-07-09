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高雄綠色觀光生力軍 全綠能共享電動車上路

聯合新聞網／ 高雄畫刊
YATOGO共享汽機車將提供換電優惠，同時也會和合作飯店共同推出優惠套裝，吸引更多使用者。(圖片提供/歐司瑪再生能源科技)
YATOGO共享汽機車將提供換電優惠，同時也會和合作飯店共同推出優惠套裝，吸引更多使用者。(圖片提供/歐司瑪再生能源科技)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/歐司瑪再生能源科技】

　　節能減碳是智慧城市指標之一，YATOGO共享旅行與本土企業歐司瑪再生能源科技攜手，運用後者專利熱裂解技術，將石化廢棄物轉化為發電能源，首創讓綠色運輸「一站到底」的全綠能站點，不論在高雄騎車或開車暢遊，都能實踐綠能落地，體驗環保新生活。

　　戴上安全帽、頭頂豔陽，騎著共享、低碳的電動車，穿梭在洋溢人情味的巷弄，輕盈探索城市秘境。共享汽機車與高鐵、捷運、輕軌及鐵路等公共運輸結合，實現抵達目的地「最後一哩路」，尤以高雄幅員廣大，共享交通路網不僅環保，民眾也省下旅運寶貴時間和金錢。

電動汽機車採全綠電驅動，據點同時具有發電與儲電功能，讓電動車歸還時即可充電。(圖片提供/歐司瑪再生能源科技)
電動汽機車採全綠電驅動，據點同時具有發電與儲電功能，讓電動車歸還時即可充電。(圖片提供/歐司瑪再生能源科技)
　　共享機車平臺YATOGO繼宜蘭、花蓮後，宣布今年夏天進駐高雄，有別於既有共享品牌，YATOGO與歐司瑪再生能源科技合作，打造劃時代的「全綠能」站點，結合太陽能面板與再生輕質燃油轉換為電能之技術，每一個租借點都是小小發電站與儲電站，透過能源不斷循環再利用，讓綠能載著乘客在大街小巷自在趴趴走。

歐司瑪再生能源科技、YATOGO攜手合作「綠能高雄」計畫，將攜手高雄部分飯店、旅館推出全綠能的電動汽機車租賃服務。(圖片提供/歐司瑪再生能源科技)
歐司瑪再生能源科技、YATOGO攜手合作「綠能高雄」計畫，將攜手高雄部分飯店、旅館推出全綠能的電動汽機車租賃服務。(圖片提供/歐司瑪再生能源科技)

廢棄物變純綠電 輕鬆開啟一日小旅行

　　全綠能再生能源技術關鍵為獲得專利的「熱裂解技術」，包括廢輪胎、廢機油、塑膠、橡膠等工業與民生產出的石化廢棄物，經煉化後成為高品質的再生輕質燃油，再轉換發電儲存。據統計10公斤廢輪胎可產生6.1公升再生輕質燃油，換算下來可供一輛電動機車奔馳近890公里，再生能源「轉廢為能」的轉換效率可期。

歐司瑪再生能源總經理陳文熙指出，石化廢棄物轉化的再生綠能，可同時解決垃圾與能源問題。(攝影/李瑰嫻)
歐司瑪再生能源總經理陳文熙指出，石化廢棄物轉化的再生綠能，可同時解決垃圾與能源問題。(攝影/李瑰嫻)
　　「飯店就是我們的充電站。」歐司瑪再生能源科技總經理陳文熙說。YATOGO與高雄各大飯店業者合作，在飯店頂層加裝太陽能板，改建現有充電座與車位等，建立兼具「創能、儲能與用能」的租借點，旅客到高雄觀光，就能在飯店租借汽機車開啟一日小旅行，兼顧自駕的輕鬆便利，又無需擔心停車問題。

首波規劃於合作飯店投放50輛Ionex光陽電動機車以及2台Volvo電動汽車，未來預計投放總數將達300輛電動機車。(圖片提供/歐司瑪再生能源科技)
首波規劃於合作飯店投放50輛Ionex光陽電動機車以及2台Volvo電動汽車，未來預計投放總數將達300輛電動機車。(圖片提供/歐司瑪再生能源科技)

攜手飯店創綠色觀光商機 體驗低碳日常

　　結合飯店觀光資源，來到高雄旅行的遊客未來便可透過APP，先到高鐵站租借車輛，待結束行程後再於下塌飯店還車。白天若想到近郊澄清湖、西子灣觀光，可直接在飯店站點租借機車，愜意騎行旅遊景點；想前往內門、田寮、燕巢等地探索惡地風光或到六龜品茗泡溫泉，還可租借包括特斯拉在內的電動汽車，並在下一間飯店甲租乙還，依照不同旅遊需求，隨心所欲、說走就走。

　　YATOGO鎖定觀光資源豐富的南高雄，預計將在高雄福容、承億文旅等合作飯店，投放300輛電動機車與數10台不等的電動汽車。陳文熙也補充：「我們計畫和飯店推出套裝行程，以『住宿加租車』的套裝優惠，吸引更多人使用，未來也希望能夠和民宿、青旅合作。」由YATOGO電動車打頭陣，綠能科技應用走入城市日常，未來還有更多低碳新體驗，進一步讓生活更「淨化」永續。

• YATOGO共享旅行

• 歐司瑪再生能源科技

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.07】

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