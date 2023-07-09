熱氣退散！室內親子玩樂景點特蒐

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/紅頂穀創穀物文創樂園】

暑假期間爸媽想帶孩子出門玩樂，擔心被太陽曬暈或遇到午後雷陣雨破壞興致，那就來場有趣好玩的室內行程，既能盡情玩樂，也涼快一整天！

三五好友相約打一場彈跳排球賽或利用彈跳力體驗灌籃高手，好玩有趣又能增加運動自信心。(攝影/Carter)

放電派 跳乎伊爽

還記得小時候在彈跳床或彈簧床上，跳來跳去的快樂嗎？SKM Park Outlets 高雄草衙內，高雄唯一的彈跳主題樂園「肖跳Crazy Jump」，獨家引進美國製造的最高品質彈跳床設施，讓大人小孩都能在開放式遊樂空間中，享受瘋狂彈跳的樂趣。

「勇者堡壘滑梯遊樂區」結合隧道爬行、吊橋和溜滑梯等玩法，包覆安全軟墊，最適合幼兒。(攝影/Carter) 彈跳是訓練心肺功能、平衡感和核心肌群的強效有氧運動，大幅運動下肢肌肉，同時減少對腳踝和膝蓋衝擊，約10分鐘左右的運動時間就會爆汗。「肖跳Crazy Jump」把運動變成好玩的遊戲，可在自由彈跳區盡情跳耀、旋轉，用各種姿勢體驗超人彈跳力；也可親子組隊展開彈跳躲避球或排球競賽。想挑戰自我、體驗NBA球星飛天灌籃或體操選手的空翻跳躍，在專業技師量身打造的安全彈跳空間中，也都能輕易實現。

「雷射迷宮」有不同難度雷射光束挑戰，玩家需具備速度和靈活度才能破關。(攝影/Carter) 只有彈跳還玩得不過癮？可繼續挑戰「雷射迷宮」看看，想像自己是電影中出動不可能任務的阿湯哥，喚醒最軟Ｑ的筋骨靈活度，以最快速度避開雷射光束前進；或在「XBOX互動遊戲區」與家人打一場虛擬網球，或與孩子攜手勇闖「勇者堡壘滑梯遊樂區」，體驗鑽上爬下的趣味互動和2公尺高的溜滑梯。

與「肖跳Crazy Jump」同樓層的「滾吧！LET'S ROLL」保齡球場，共有20個球道和1個VIP室，瘋狂跳耀後還能打場球，平復一下呼吸心跳。(攝影/Carter) 「肖跳Crazy Jump」不定期會舉辦彈跳接力賽、躲避球及排球大賽等活動，暑假期間聯手同樣位於SKM Park Outlets 高雄草衙的「滾吧！LET'S ROLL」保齡球場，推出彈跳及保齡球夏令營。此外6月起針對青春動滋券推出雙人及四人同行的入場優惠活動，讓孩子的暑假遠離螢幕和電動，在放肆運動揮汗中快樂學習。

• 肖跳Crazy Jump

地址：高雄市前鎮區中安路1-1號 (SKM Park Outlets 高雄草衙大道西2F)

電話：(07)791-7333

時間：週一至週四11:00~22:00、週五11:00~22:30、週六10:30~22:30、週日10:30~22:00

官網：肖跳Crazy Jump

順著馬玉山故事館的環形玻璃空橋繞一圈，觀看隨身包產線的包裝流程，認識品牌歷史和日常生活中食用的穀物。(攝影/Carter)

寓教於樂 前進穀物文創樂園

交通繁忙的民族一路上，可愛的吉祥物「馬小榛」和「馬小杏」在大門口相迎，為遊人們打開穀物知識庫。「紅頂穀創穀物文創樂園」是高雄在地企業馬玉山食品打造的觀光工廠，以穀物為主題，結合產線參觀、藝文展覽、文創、DIY、咖啡餐飲等，互動式展覽等，適合親子同遊。

高雄在地藝術家Croter發揮創意，將穀物文化和品牌歷史畫成童趣繽紛的插畫。(攝影/Carter) 穀物之旅從5樓的「馬玉山故事館」出發，一踏出電梯即可透過環形玻璃空橋觀看隨身包的產線和包裝流程，穿越穀豆與十二生肖結合的星空隧道，高雄在地藝術家Croter發揮創意，將穀物文化和品牌歷史畫成童趣繽紛的插畫；穀物知識區介紹數種常見穀物，讓大、小朋友一起觀察穀物外觀，認識其妙用和小趣事。

館內安排許多互動設施，可選顆穀物飲品復刻抱枕，走進巨大馬克杯內拍照，或陪孩子沿路蒐集紀念章，兌換神秘小禮物。(攝影/Carter) 循參觀動線來到3樓「金磚製造所」，看一顆顆鳳梨酥冒出輸送帶排隊包裝，相當療癒，接著抵達2樓超過90坪的大空間，穀倉藝文邀請國內、外新銳藝術家聯合策展，打造以穀物為創作主題的藝術空間。目前「我的穀倉樂園」聯展，穿越藝術家們天馬行空的穀倉異想，探索熱鬧奇幻的穀倉樣貌。

轉動石臼研磨三種穀物，加上基底米漿粉，體驗製作專屬隨身沖泡包，無論大人小孩都樂在其中。(右圖：攝影/Carter；左圖：圖片提供/紅頂穀創穀物文創樂園) 最後一站來到孩子們最期待的「磨榖樂DIY」，可體驗穀物飲品製作流程，透過觀察、觸摸、轉動石臼，聽見穀豆被研磨的聲音、聞到磨成粉末的穀物香等步驟，體驗過程將穀物樂園深深地烙印在記憶中。玩了大半天後稍感疲累，在一樓的穀倉咖啡則提供各項飲品餐點，在英式穀倉氛圍中補充體力，為旅程劃下美味句點。

「穀倉藝文」現正展出「我的穀倉樂園」藝術共創聯展，走進藝術家畫筆下的奇異穀倉，與充滿童話想像的藝術創作互動拍照。(攝影/Carter) • 紅頂穀創穀物文創樂園

地址：高雄市左營區民族一路709號

電話：（07）346-0333

時間：觀光工廠週二至週日9：00~17：00，穀倉咖啡每日10：00~18：00

網站：紅頂穀創穀物文創樂園