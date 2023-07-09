冰鎮炎夏 大口品嚐－2℃的酷涼

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/皇冠冰城】

少了大口吃冰的痛快，如何度過炎炎夏日？本期網羅高雄4家特色冰店，用手工自製冰品配料解身體的熱，換一「夏」透心涼。

招牌麻糬燒冷冰可以一口氣品嚐麻糬的軟糯、芋圓粉圓的Ｑ、紅豆的綿密和仙草的滑溜等多重口感，最適合什麼都想要來一點的選擇障礙者。(攝影/Carter)

原汁原味的冰火相遇

前鎮老社區街上，「圓知圓味」的純白門面搭配淺木紋門窗，分外吸引目光。室內空間明淨舒適，點綴勾人食慾的冰品圖片，翻轉臺式冰店傳統印象，猶如清爽的無印風咖啡館。

「圓知圓味」以麻糬燒冷冰打出名號，圓形冰柱被快滿出盤子的配料包圍，堆疊沾花生粉的燒麻糬，再淋上煉乳，冰與火的溫差、爽脆與軟糯的口感在湯匙上交會。自製燒麻糬除了花生、芝麻等常見口味，獨創沾裹麵茶粉和OREO餅乾碎片吃法，搭配雪花冰和剉冰又有不同滋味。

吧台琳瑯滿目的八寶配料，幾乎都由闆娘手工熬煮。(攝影/Carter) 闆娘李惠怡有感於食安問題，自己研究製作芋圓、地瓜圓和粉粿的方式，不放多餘添加物，只有原汁原味、真材實料的心意。凡事親力親為，不用市售豆類罐頭，店內紅豆、綠豆、薏仁、大豆、蜜芋頭等配料也都堅持手工熬煮，她自信地說：「店裡所有冰品甜品，我們都放心讓孩子食用。每次不小心做錯，他們就特別開心，（因為）又有冰可以吃了！」

去年底進行店面改裝，呈現清爽簡約的日系風格，價格依然親民。(攝影/Carter) 季節鮮果冰也是店內招牌，夏季人氣王非金黃色的芒果莫屬，「在欉黃」的愛文芒果新鮮現切，自然熟成的香甜豐盈。可搭配抹茶雪花冰、牛奶雪花冰、芒果牛奶剉冰、OREO燒麻糬等，多樣化選擇讓呷涼客們吃得好「芒」心「花」開。

• 圓知圓味手作甜品＆冰品

地址：高雄市前鎮區公正路174號

電話：0905-339769

時間：12:00~21:30（售完為止）

FB：圓知圓味手作甜品＆冰品

IG：圓知圓味手作甜品冰品

自製薄煎餅壓成花朵碗型，擠入減糖低脂無負擔的水果霜淇淋，多吃幾種口味也不會產生罪惡感。(攝影/Carter)

零罪惡感鮮果霜淇淋

雖然店址遠離市中心，小港區大坪頂的「皇冠冰城」卻是間超人氣冰店，吸引無數外縣市旅客專程到訪，還曾有香港旅人剛落地臺灣，立刻從小港機場搭計程車前來吃冰。

霜淇淋現點現做，原料只有冰淇淋和急速冷凍的新鮮水果，使用自己種的樹葡萄和桑椹，還有親戚在枋山種的愛文芒果。(攝影/Carter) 「皇冠冰城」拉起健康與美味的連線，主打低脂鮮果霜淇淋。黃老闆自信地將製作過程和原料攤在陽光下讓消費者檢視，急速冷凍保存新鮮水果風味，加入自製低脂冰淇淋，使用霜淇淋機現點現做，少女粉、亮彩黃、胭脂紫等吸睛色彩，皆來自水果天然原色。因應現代人注重養生的飲食習慣，降低基底冰淇淋的甜度，混合水果的自然甜味，口感綿密、清爽不膩，餘留滿口消暑果香。

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做成夾心冰淇淋的一口冰和各種口味枝仔冰，均使用新鮮水果製作，此外，造型冰淇淋蛋糕和可愛的小狗造型冰棒也相當受歡迎。(上：攝影/Carter；下：圖片提供/皇冠冰城) 打開菜單，口味多到令人驚嘆，還有許多市面上不常見的特殊口味，例如：紅心芭樂、樹葡萄、波羅蜜、桑椹、火龍果、紫蘇梅西瓜、蝶豆花等選項，喜歡挑戰各種水果可能性的黃老闆說：「我就是比較搞怪啊！」除了火焰外形的霜淇淋，枝仔冰棒、可愛爆表的狗狗冰棒和小巧迷你的一口冰也都使用新鮮水果製作，攜帶方便，把解放罪惡感的消暑配方帶回家。

• 皇冠冰城

地址：高雄市小港區高坪十七街151號

電話：(07)890-2218

時間：10:00~20:00，週二公休

FB：皇冠冰城

桂花檸檬愛玉使用野生的那瑪夏愛玉手洗製成，口感清涼滑溜，與桂花蜜及檸檬相當速配。(攝影/Carter)

桂花飄香透心涼

老製冰廠前院凍結八月桂花香，挨著日治時期的古厝，吃一碗透心涼，頗有在鄉下吃冰的純樸古早味。

「泉捌月」供應的品項單純，以自製桂花糖蜜為主角，變化出四寶冰、檸檬愛玉、粉粿、奶酪和氣泡飲。開一間桂花蜜主題冰店，起源於老闆邱建翰對桂花香氣的喜愛，有一次吃到親戚從南庄帶回的桂花釀後，起心動念研究如何將桂花煮成適合當淋醬的糖漿，經反覆不斷嘗試，最後成功研發出「泉捌月」的靈魂。

堅持自煮四寶冰配料，減一分太淡、多一分太甜的程度，吃得到天然健康。(攝影/Carter) 能做到一招打天下，必定有其過人之處。邱建翰從中藥行買進品質優良的乾燥桂花，加入獨門配方，熬煮出一鍋澄澈金黃，桂花蜜淋在晶瑩冰花上，漫開清爽通透的淡黃色，點綴幾許乾燥桂花瓣，更添詩意。將檸檬拌入桂花清冰，淡雅舒爽的桂花香氣揉合檸檬清香溢散唇齒間，暑氣全消，只留幽香餘韻。

不加任何一滴桂花香精，以大量乾燥桂花熬煮出金黃色桂花蜜，淋在清冰上就很美味。(攝影/Carter) 簡單的桂花清冰已令人回味無窮，堅持純天然、不添加色素的八寶料更不能錯過。色彩繽紛的湯圓包含黃色栗子南瓜、綠色抹茶、紅色火龍果、黑色芝麻等口味，芋圓咬的到芋頭塊，以山梔子汁液為粉粿上色等，全是一吃就懂的手工自製，一起在店內忙進忙出的老闆媽媽說：「做吃的沒什麼訣竅，自己敢吃才能端出來給客人。」難怪「泉捌月」的客人都一試成主顧。

在阿公留下的老製冰廠旁開冰店，店名「泉」字取自阿公的名字，紀念當年活躍於地方，庇蔭家族的長輩。(攝影/Carter) • 泉捌月金木犀專賣

地址：高雄市前鎮區鎮賢街1號

電話：（07）831-5188

時間：12：00~21：00

「芋芋三重奏」為芋頭控最愛，包含芋泥球、芋泥醬和手工芋圓，三種不同口感，用濃郁的芋頭味緊緊纏繞味蕾。(攝影/Carter)

當古早味碰上新創意

「良品冰室」 位於鳳山熱鬧的中山路上 ，距離捷運鳳山站不遠，小店內明亮雅緻，乾淨整潔的吧臺台貼上湖水綠小方磚，營造第一眼的清爽涼感。有餐飲科系背景的老闆陳炯良是味覺主理，老婆則是美學總監，兩人求學時期在冰店打工認識，「良品冰室」是共同夢想的實踐。

「芒個布停」外型超霸氣，一座高高的愛文芒果山，放上光滑誘人的手作焦糖布丁，搭配Ｑ彈黑糖粉圓，再淋上自製芒果醬和煉乳，甜味堆疊得很有層次。(攝影/Carter) 很難為「良品冰室」明確定位，店內布置為臺日混搭，角落裝飾六、七年級生的童年回憶，吧臺點綴繽紛可愛的日系公仔；冰品則在經典中尋求創意，傳統甜點麵茶和粉粿重新站上冰店舞臺，變成受歡迎的「黑糖ＱＱ麵茶冰」，臺式芒果挫冰加上濃郁滑順的日式手工布丁，創造口感、味道多元的新體驗，陳炯良做了結論： 「一些新的元素，融入一些舊的東西，變成完全不一樣的風味，就是我們想要的感覺。」

「良品冰室」用心掌控味道和品質，味道很實在。(攝影/Carter) 「良品冰室」的冰品外型很浮誇，味道卻很實在，配料果醬幾乎都在店內自製，陳炯良說：「因為我們採少批量製作，可以好好控管品質，就像店名一樣，維持『良品』。」堅持不使用人工香料和化學添加物的心意，及用心掌控味道和品質的認真，讓這裡成為鳳山人的夏日小天堂，即使平日下午，店門才剛剛打開，已有不少人魚貫入坐。

「良品冰室」是鳳山區的熱門冰店，家庭客、情侶、學生、甚至在附近冰店工作的阿姨都會來光顧。(攝影/Carter) • 良品冰室Ho Jia

地址：高雄市鳳山區中山路249號

電話：0976-178-957

時間：週二至週五15：00~22：30，週六日13：00~22：30

FB：良品冰室