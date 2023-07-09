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綠能玩家YouTuber「龍哥」 生活電力智慧王

聯合新聞網／ 高雄畫刊
電池專賣店老闆、網紅「龍哥」同時也經營YouTube頻道「在戶外跌倒Falling Outdoors」。(攝影/Carter)
電池專賣店老闆、網紅「龍哥」同時也經營YouTube頻道「在戶外跌倒Falling Outdoors」。(攝影/Carter)

【◎文/王亭云 ◎ 攝影/Carter】

幽默帶觀眾玩能源也節能

　　手機充電、吹電扇、開燈照明等生活個個環節都需要用電，現代人幾乎無法沒電過日子，但你瞭解自己究竟需要用多少電嗎？在高雄開設電池專賣店、同時也經營YouTube頻道「在戶外跌倒Falling Outdoors」的網紅「龍哥」說，「開始玩太陽能，就開始注意自己用了多少電。其實2片太陽板，一天就能有2至3度電力，晚上用來吹電扇與用電腦，還綽綽有餘！」

　　說起話來幽默風趣的龍哥，在安全規範下嘗試各種動手改造，將太陽能運用在生活中，一步步教大家瞭解能源，「更重要的是好玩！」頻道主題包含頂樓建節能花園、太陽能露營車改造等。龍哥直言「臺灣電價相對低，所以大家比較不重視能源，電工服務的價格也不高，所以多數人普遍不懂得如何施工。」相較於國外，民眾對能源的運用與理解較普遍，他希望能透過頻道，幫助大家解決部分能源恐慌，也享受能源自主的開心。

店內銷售琳琅滿目的商品，光是太陽能板就有硬式太陽能板、軟式太陽能板與折疊式太陽能板等種類。(攝影/Carter)
店內銷售琳琅滿目的商品，光是太陽能板就有硬式太陽能板、軟式太陽能板與折疊式太陽能板等種類。(攝影/Carter)
　　舉例來說，多數人用完即丟的廢棄汽、機車電池，雖然已無法讓車輛發動，但其實還可為一般家電供電。「當作居家儲能設備就夠了！」經由太陽能儲能、轉換成110V，汽車電池可讓電風扇持續吹6至7個小時，機車電池可點亮LED小燈或讓手機充飽5至6次，停電時非常好用！他曾利用廢棄汽車電池DIY製成正規的太陽能儲能系統，僅需花費幾千元，也將整個過程拍成影片，是一般民眾可自行在家嘗試看看的入門款，但他也提醒在使用上，還是必須遵守用電各項規範，才能避免發生危險、確保安全。

龍哥認為最簡單的居家太陽能運用，是將太陽能板作為採光罩或雨遮。(圖片提供/高市府工務局)
龍哥認為最簡單的居家太陽能運用，是將太陽能板作為採光罩或雨遮。(圖片提供/高市府工務局)

太陽能板便攜 變身頂樓儲能小花園

　　龍哥觀察，臺灣仍有電力無法到達的地方，太陽能提供用電多一種選擇。「一般人都把電想得很困難，但現在的科技，其實只要350瓦的太陽能板，已可供應許多電力需求。」龍哥分享，有些污水、環保監測計劃，監視設備基本上屬於低功耗，最經濟的方式是以太陽能搭配電池，就能讓監控設備獨立運作3至5年，滿足研究需求。在偏鄉或漁船上等電力較難取得的地方，他也都規劃過類似解決方案。

網紅龍哥的電池專賣店，經常幫客人組裝電池，依照客人需求去搭配設備。(攝影/Carter)
網紅龍哥的電池專賣店，經常幫客人組裝電池，依照客人需求去搭配設備。(攝影/Carter)
　　對一般民眾而言，最簡單的太陽能運用，即是將太陽能板作為採光罩或雨遮等設備使用。「停電的時候，這裡就有一個不受影響的庭園小屋！」龍哥近期在自己岳母家、50年透天厝頂樓搭設一座「節能庭園」，並拍攝紀錄整個過程，坐在庭園椅上一面欣賞綠意，還能挖掘藏在頂樓儲能小花園的各種細節。龍哥提醒，太陽能發電效率以平均值計算，高雄平均日照時數約3.5至4個小時，太陽能板裝設時要注意日照方向，有些地方照不到，可以參考日照地圖，做最有效率的配置。

龍哥分享常見Q&A

1.我有一臺餐/攤車，能以太陽能板來解決用電問題嗎？

A：車頂面積太小，裝設太陽能發電量遠不及高耗能的營業器具，且考量實際情況，要充電需要在陽光下，但這樣擺攤時又很熱；陰天時則可能沒電，有點不實際。

2. 太陽能板是否需要擦拭？會影響功率嗎？

A：如果裝設位置在非工業區或落塵量不大的地方，其實不太需要擦拭。

• 在戶外跌倒

• 太陽光電智慧建築

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.07】

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