看不廢醫師 妙手回春之術
【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter、曾信耀 ◎ 圖片提供/蘇爸玩具醫院、小家電診所】
你有心愛玩具或家電損壞，仍捨不得丟掉的經驗嗎？快向「不廢醫師」求診。從電子公司退休，為孩童披上醫師袍的「蘇爸玩具醫院」，專科醫治故障玩具；穿梭高雄各地義診的「小家電診所」，專治找不到店家修理的小家電。許多求助無門的民眾，總是找上他們幫忙，滿滿的維修物件背後有不少感動故事，幫人把回憶找回來，成為他們最大的成就與快樂。
玩具總動員 玩具醫生出診中
推了推老花眼鏡，仔細研究玩具內部構造，從電子公司退休的蘇顯榮，6年多前偶然一次機會，修好孫子壞掉的玩具，當時念頭興起：「有沒有可能幫其他孩童修玩具？」在全家人鼓勵下，一同設計LOGO、架設網站與維修流程，「蘇爸玩具醫院」迅速開張，穿起胸前繡有「蘇爸玩具醫院」的白袍，不是幫人看病，而是修復每個乘載回憶的玩具。
原本在汽車電子公司負責研發設計的蘇爸，憑藉過去經驗，研究每樣玩具的結構，一步步測試，查出零件毀損的位置，他表示，市面上玩具種類多達千種，每種玩具的電路都不同，需耗費時間研究，因此店家維修意願低。
從2017年至今，蘇爸已維修1500多件玩具，他將多年的維修紀錄分門別類收在資料夾裡，是維修時的「武功秘笈」。記得第一個接到的維修案件是「兒童智慧型語言學習讀卡機」，內部設計精密、有各式各樣小零件，原廠不僅售價昂貴，維修不易且收費也高，讓許多家長都來求診，蘇爸花了1週時間完成任務，讓客人直呼蘇爸是貴人，帶給他滿滿的信心。
談起難忘的維修經驗，蘇爸回憶，曾有位爸爸將已故父親送給孫子的玩具送修，希望一輩子保存爺爺疼愛孫子的心意，藉此睹物思父；也有媽媽把女兒兒時最愛的彈珠臺玩具託付蘇爸診治，準備當作26歲女兒的生日驚喜；還有女孩在網路購買朝思暮想的限量版日本東京鐵塔模型，因故障無法順利亮燈，又遇日本原廠已停產不再維修，最終在蘇爸手中卻神奇地重現光明。
一向不收急診案件的蘇爸，也曾為星兒（肯納症）破例。原來是孩子十分倚賴的玩具壞了，媽媽遍尋不著能維修的店家，好不容易輾轉找上蘇爸，拜託他儘快幫忙，得知背後原因後，蘇爸立即加班趕工，成功讓玩具有了新生命，孩子也重拾久違的笑容。
「我們終究會長大，但那些美好從不會消失！」如同《玩具總動員》裡的經典台詞，蘇爸玩具醫院的初衷，除了落實環保理念，更希望留住美好回憶。「為什麼不取名為維修中心，而是醫院？」蘇爸笑答：「因為玩具就像人，人生病要去看醫生，而玩具也是一樣！找回玩具與主人間的情感回憶，讓我的退休生活變得更豐富有意義。」蘇爸玩具醫院在鳳山清潔隊義診，一年約有6場次，也不定期參與活動擺攤，或配合相關活動開辦基礎維修課程。
蘇爸分享保養玩具小技巧：
1.有40％的玩具是電池漏液導致故障，建議超過兩週未使用，電池應該拔掉。
2.若電池彈片些微生鏽，可使用棉花棒沾去漬油擦拭或以砂紙磨掉。
3.當玩具無法使用，先全部替換全新電池測試，新舊電池請勿混用。
小家電診所 專治沒人修的小家電
由一群熱愛維修的志工所組成的「小家電診所」，在高雄各地免費幫人維修，旗山、美濃也能看見他們的身影，滿滿的待修物件除了有找不到店家維修的「家電孤兒」，也有乘載著珍貴回憶的物品。3年多來，上千上萬件的小家電，從他們手中起死回生，除了興趣與熱情，也蘊藏傳承回憶與環保使命。
拿著螺絲起子細心打開底座，為小零件汰舊換新，小家電診所召集人黃武就，輕鬆搞定電鍋，拯救它被丟棄的命運。他任教於楠梓國小，因認同歐洲「維修咖啡館」的理念，加上本身對維修電器感興趣，便到社區大學學習維修技術，學成後與3個志同道合的同學，憑藉一股熱情，開始免費維修小家電。
「最初技術不純熟，總是到處拜託朋友提供故障電器給我們維修！」他笑著說。為避免修壞別人的東西，回收廠成為「最佳練功場」，拿廢棄物來修理、互相交流技術。成立3年來，除了地方據點主動邀約及不定期參與活動擺攤外，目前美濃、旗山與鳳山有固定據點，定時提供服務，志工從4人，到現在擴增近60人，經手的物件大多是利潤低、店家沒有提供維修服務的家電，他表示，若只是因為一個小零件壞了就被丟棄，不但可惜也很浪費。
黃武就說：「每天總有修不完的家電，但重要的是，人的觀念需要改變！」在維修時，他們希望送修者留在現場參與維修過程，藉此了解他們的使用習慣，傳授照顧與保養小家電的訣竅。黃武就說，目前維修物件以電風扇最多，修復率高達八成，若遇到電扇不動，很多時候只要潤滑一下就能解決。
「小家電診所」成立於「興趣」，營運維繫於「使命」。修理家電不僅是修復，更是為送修者傳承回憶。小家電診所曾修過一件70多年的古董金屬電扇，提起來沈甸甸的，除了重量，還有心意，電扇上寫著10幾個名字，原來這件是眾人集資所送的新居落成賀禮，即使無法使用仍捨不得丟。當電扇修復、再次運轉的瞬間，小家電診所團隊如同達成重要任務一般，既開心又有成就感。
「越是找不到地方修的東西，越是我們存在的價值！」黃武就說，曾有佛桌的燈具不亮，是送修者母親年輕時訂製，非常有紀念意義，卻沒有電器行肯修理，佛燈經過檢查，原來是開關故障，更換幾十塊錢的小零件後，5分鐘就順利再次點亮佛燈。
小家電診所的志工們，多數是已退休的前輩，資深維修志工吳煥然指出，偏鄉居民比較節儉惜舊，他修過很多傳承三代以上的大同電扇，也常接到40年以上的傳統卡式錄放收音機，看著送修者抱著自己熟悉的小家電愉快地回家，心中也獲得滿足與快樂。
懷著服務社會的心，維修小家電不收工錢，只收零件費用，他們一點也不覺得辛苦，黃武就表示，每次出勤都很快樂，能與一群同好交流技術，遇到問題一起研究，加上助人的成就感，大家都自願利用業餘時間出來服務，而且未來還會持續下去。小家電診所是南方修理聯盟的一員，與學術機構長期合作，目前有志工在社區大學開設家電維修課，協助地方培養在地維修人才。
【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.07】
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