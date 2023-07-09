快訊

科技廠老闆嘆年輕人沒志氣，只想開咖啡館……他反而認為這是件好事

探索-2°C的高雄

聯合新聞網／ 高雄畫刊

　　夏日高雄魅力無限！暑期限定「海洋派對」盛大登場，整個7月週週都有主題活動，快相約好友恣意遊樂、享受清涼。打開《高雄畫刊》消暑地圖，前進室內樂園彈跳放電，玩累了，再嘗一口在地鮮果雪花冰，讓凍感沁入心脾，補充能量同時體驗盛夏-2°C的美好。

　　行道樹綠葉成蔭，春夏兩季綻放的樹花，為城市套上浪漫濾鏡，也送來陣陣「涼感」；同時「讓路給風走」的，還有超過14萬戶的「高雄厝」通風透光，滿室綠意與街巷樹海連成一片；居家種植造型多變的鹿角蕨，或開闢一畝開心農場，人人都可以是綠手指，讓療癒的種子在生活中發芽。

　　搭乘便捷的大眾運輸或全綠能共享電動車，輕鬆開啟一日綠色觀光；跟著綠能玩家YouTuber教學，能源自主不是夢；減塑、零廢的環保理念正蔓延，透過職人巧思，水庫淤泥也能變身令人驚喜的質感小物。各種生活新思維，「淨零高雄」正逐步落實。

　　感動故事正在城市永續傳遞，人間國寶「良伯」蘇清良匠師用超過70年的歲月助老屋重生；「蘇爸玩具醫院」、小家電診所專治沒人修的玩具或家電，不僅推廣環保理念，也修復人與人之間的回憶，讓情感延續。

　　準備好了嗎？讓我們一起擁抱夏日，探索高雄的精彩！

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.07】

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