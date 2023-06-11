高雄399通勤月票上路 大眾運輸無限搭

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高市府交通局】

通勤族看過來！史上最強搭車神票，每月竟然只要399元！高雄捷運、輕軌、公車、渡輪、YouBike、公路客運與公車式小黃，持「MeN Go」實體卡或QR Code掃碼，從偏鄉到市區暢行無阻，搭「月」多省「月」多、「月」搭「月」划算！

隨著高雄公共運輸路網日益完善，無論是連結都會的捷運或輕軌、往返於港灣的渡輪，或是低碳環保的電動公車與改善交通末端旅運需求的公車式小黃等運具，便捷、舒適與安全，讓越來越多民眾樂當通勤族，除免受各種風吹、日曬、雨淋外，也免除塞車和遍尋不著停車位之苦。

即日起推出399元「交通月票」，通勤族直呼賺到了！(攝影/Carter) 為減輕通勤族交通支出負擔，並持續提升民眾利用大眾運輸意願，在中央挹注經費下，高市府交通局將原本1250元的交通月票，一口氣調降至399元，幾乎是近3折的超值優惠，讓通勤族直呼省很大，真的很有感！民眾購買後，自啟用日起算30日內，可無限次數搭乘高雄市內捷運、公車、輕軌、渡輪、公路客運，還能前30分鐘免費騎乘YouBike，預計7月還會再加入台鐵高雄區間列車、也同步推出南高屏全區999通勤月票，滿足一票在手、一日生活圈暢行無阻的需求。

399元「交通月票」可用於捷運、輕軌、公車、渡輪、客運和YouBike，持卡民眾一票到底無限搭乘，省下可觀費用。(攝影/Carter) 「399月票可以無限搭乘高雄市境內所有公共運輸，換算相當於每天只要13元，每天通勤只要搭一站捷運就回本！」交通局表示，並指出包含油耗、保險、耗材汰換、停車費等在內，計算出民眾騎機車的每個月交通成本約500元、駕駛汽車的成本約3,000元，使用399月票不但划算，移動也更為安全輕鬆。另外，公路客運、「公車式小黃」和「幸福共享高雄GO」也加入使用行列，遍及各區域和偏鄉路網，交通局表示：「對中、長途通勤的乘客來說，月票搭越久、省越多，吃到飽搭乘會讓市民荷包絕對『很有感！』」

399元月票納入公路客運、公車式小黃、幸福共享高雄GO，提升偏鄉居民公眾運具的使用率，並有效減輕旗美 9 區、北高雄民眾通勤負擔。(攝影/Carter) 「我以前到大學進修上課，必須先搭快線公車到市區再轉捷運，來回一趟就要一百多塊，現在用399月票，只要來回4趟就回本了。」住在美濃的張小姐表示，每週3天必須往返市區大學上課，使用月票後省下大筆交通費，也讓她感到城鄉之間的距離似乎變得更短了，很值得推薦給身邊的朋友。另一位也是通勤族的范先生則說，他打算充分利用399月票吃到飽的優惠，平常日搭公車上、下班外，週休二日就搭捷運或輕軌去高雄各大商圈購物血拼，或坐公路客運到旗山、美濃等觀光景點拍照打卡、逛老街，他坦言更期待「南高屏全區999通勤月票」，到時候每個月都可以坐火車到臺南和屏東，找大學同學和朋友們聚會，吃遍各種在地美食小吃。

5成民眾選擇QR Code綁定月票，乘車免找卡，輕鬆掃碼扣款。(攝影/Carter) 這張高雄搭車神票讓你心動了嗎？只要下載「MeN Go APP」交通整合平台，不限高雄市民，通通能輕鬆買到。399月票採「實體卡」與「虛擬QRcode」兩種方案，提供民眾做選擇，後者只要於MeNGo 平台，完成會員註冊後，在線上付費購買，並選擇QR Code綁定即可。虛擬QR Code不用再翻找錢包內的票卡，只要拿出手機輕輕「嗶」一下即可，交通局統計，購買月票的民眾中，目前有5成選擇虛擬QR Code。

高雄399元通勤月票怎麼買：

虛擬卡購票：註冊MeN Go會員，選擇QR Code綁定，購買399元通勤月票。(圖片提供/高市府交通局) 實體卡購票：註冊MeN Go會員，綁定一卡通學生證或實體MeN Go卡，再於MeN Go平台線上購買399元通勤月票。使用前需前往至高捷各車站服務台或7-11 ibon過卡。(圖片提供/高市府交通局) 現場購票：前往高雄捷運車站服務台辦理。實體卡費用100元，限綁定MeN Go實體卡或學生證。(圖片提供/高市府交通局) 399元通勤月票掃碼提醒事項（提供/高市府交通局） 「通勤月票自4月27日販售以來，近一個月時間銷售約成長3倍、月票活躍用戶3.7萬人，公共運具的使用人數也有成長。」交通局表示。民眾踴躍搭乘公眾運輸，可以降低私人運具造成市區道路壅塞、空氣污染及交通事故等問題，市府下一步計畫聯合臺南市與屏東縣政府，共同推出「南高屏全區999通勤月票」跨縣市方案，讓南部生活圈更為緊密便捷，通勤、出遊大眾運輸爽爽搭。

高雄市區399通勤月票 Q&A