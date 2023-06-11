「萬山岩雕群」神秘圖騰 深藏4大未解之謎

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高市府文化局】

是誰在巨岩上刻鑿神秘圖騰？這些圖騰又代表什麼意義呢？位於茂林區的「萬山岩雕群」國定考古遺址，地處人跡罕至的深山，發現至今逾40多年，仍有許多未解謎題，都為遺址增添神秘色彩，勾動許多人的好奇心，想要一探究竟。

第一號岩雕「孤巴察峨」，在80餘平方公尺的岩石表面上，佈滿人像紋、百步蛇狀紋、人面蛇紋等，具有高度的藝術研究價值。（圖片提供/高市府文化局） 第二號岩雕「祖布里里」共有兩座，以岩體上的「足印紋」最為著稱。（圖片提供/高市府文化局） 走入神話之山 認識「孤巴察峨」有紋樣的石頭

曾聽過茂林萬山舊部落流傳的「吃蛇的女人」故事嗎？傳說一位異族女子嫁入魯凱族萬山社，趁家人下田工作，招引大批蛇類，並將百步蛇與甘藷一同燜煮食用。對萬山人而言，百步蛇是守護祖靈崇敬不可褻瀆的象徵，女子此舉被家人發現後，不被諒解而被逐出家門，臨走前與丈夫約定於孤巴察峨（Gubatsaeh）大石處相見，並深信丈夫會依約前往，便在大石旁等待，等待期間以手指在岩塊上雕刻作畫，類似的故事幾乎部落每個人從小都曾聽長輩說過，故事中的石頭，據說即為「萬山岩雕群」第一號岩雕「孤巴察峨」。

第三號岩雕「莎娜奇勒娥」由兩塊砂岩所構成，紋樣除了在正面中段有一類「目」字形符號外，還有蜷曲線條及密佈的點狀紋。（圖片提供/高市府文化局） 1978年，任職屏東師專的高業榮教授，在萬山族人的帶領下踏上解秘之旅，首次發現第1、2號岩雕「孤巴察峨」及「祖布里里」；1984年又發現第3處岩雕，並命名「莎娜奇勒娥」， 1989年內政部將這3處岩雕指定公告為第3級古蹟—「萬山岩雕」。直至2002年，又再度發現第4號岩雕「大軋拉烏」，是萬山岩雕群中數量最多且密集的區域，2008年正式指定為「國定萬山岩雕群考古遺址」，成為全臺唯一一處岩雕考古遺址。

第四號岩雕「大軋拉烏」紋樣多是抽象符號，推測岩雕製作人在此逗留時間不長，而留下即興式的圖像和符號。（圖片提供/高市府文化局） • 祖布里里環景

• 莎娜奇勒娥環景

• 大軋拉烏環景

「孤巴察峨」萬山語為「有紋樣的石頭」之意，是萬山岩雕群中紋飾最豐富且最完整的一座，在80餘平方公尺佈滿青苔的岩石表面，依稀可見人像紋、人臉紋、同心圓、圈狀紋、游渦紋等紋飾，具有高度的藝術研究價值。擔任部落巡守隊長曾銘輝說：「在岩雕公諸於世之前，部落長輩都知道岩雕的存在，小時候常跟著他們在這處岩雕附近打獵、取水，只是當時大家並不知道其重要性。」

臺灣現今唯一岩雕遺址 仍有四大未解謎題

「萬山岩雕」為臺灣史前文化藝術研究開啟了新契機。國立台北藝術大學建築與文化資產研究所助理教授許勝發表示，萬山岩雕證明臺灣史前族群屬於環太平洋周邊岩雕文化圈脈絡的一環，都利用刻畫岩雕紀錄生活過的痕跡。較特殊的是「為什麼全臺僅有此處發現岩雕，其他地區尚未發現？且臺灣以外的岩雕或岩畫，大多有動物紋樣，但萬山岩雕的紋樣除了蛇紋之外並沒有其他動物樣貌？增添了萬山岩雕紋樣意涵解讀的難度。」

部落巡守隊長曾銘輝回憶說，小時候常跟著長輩在第一號岩雕處「孤巴察峨」打獵、取水，在岩雕公諸於世之前，部落長輩都知道岩雕的存在。(攝影/Carter) 許勝發進一步表示，至今仍有許多未解謎題待研究，包含「哪一群人創作、確切的創作年代、創作動機與圖騰意義」。因岩雕位置距離萬山舊部落不遠，且可辨識的人像、蛇紋等，與現今魯凱族、排灣族裝飾紋樣相似，目前僅能推測，兩者可能屬於同一文化群體。

部落巡守隊於2021年成立，在乾季期間每月2次上山巡查，得跋山涉水4天，巡視4處14顆岩體。（圖片提供/高市府文化局） 茂林區的「萬山岩雕群」地圖。（圖片提供/高市府文化局） 自己的圖騰自己守護！部落巡守隊每月跋山涉水巡查

深藏在原始森林中的萬山岩雕，想看到真面目，得跋山涉水4天才能到達！為維護全臺唯一且獨特的文化資產，主管機關文化部委託高市府文化局協助管理維護工作，並於2021年成立部落巡守隊，乾季期間每月上山巡查2次，以巡視4處共14顆岩體是否遭人為或自然破壞做紀錄，為全臺第一處與部落共管之國定考古遺址。

萬山發展協會理事長范武吉（左圖）說，萬山岩雕是部落的資產，除了要一起守護，未來將規劃朝部落深度旅遊發展。(左：攝影/Carter；右：圖片提供/高市府文化局) 「這是萬山的資產，自己的圖騰要自己守護！」部落巡守隊長曾銘輝說，鼓勵部落青年一起參與，帶他們認識、保護岩雕，傳承山林經驗並培養年輕一輩對家鄉的認同感。萬山發展協會理事長范武吉說，在部落裡已形成共識，要一起守護萬山岩雕，同時逐步建置營地等設備，並培訓部落嚮導與導覽人才，未來將朝部落深度旅遊發展。

文化局提醒，目前萬山岩雕群已列為巡查重點區域，並非一般大眾登山路線，若想深入探訪，須先經過申請，另因登山路徑不明且多有崩塌情形，需具備一定登山經驗及風險評估，強烈建議另聘專業部落嚮導領路，如遇未經申請之登山者，將依法勸離或通報開罰。

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