滑板運動夯 挑戰極限超熱血

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter】

隨場地恣意滑行，展現跳躍、翻轉等動作，酷炫暢快的滑板運動吸引越來越多人投入參與。橋頭區青埔滑板場甫於今（2023）年初啟用，規劃從初學者到專業級玩家皆適合的多樣設施，成為板友們練技挑戰的聖地。

青埔滑板場中也常可見到許多孩童與少年玩家練習的身影。(攝影/Carter) 週末午後，紅線捷運青埔站高架橋下的滑板場內，聚集許多滑板運動愛好者，年輕好手配合音樂節奏施展動作，互相切磋交流技巧。幼齡學童雖個頭小，滑行、轉向、踢踏等技巧卻毫不含糊，幾個較年長的孩子身手尤其矯健，還能帶板高飛跳過三角錐障礙，就像身懷輕功一樣輕巧帥氣！

葉家成是高雄滑板文化發展協會的理事長，同時也是富有經驗的滑板教練，曾到偏鄉教學推廣滑板運動。(攝影/Carter) 「自從東京奧運新增滑板項目以後，有越來越多年紀很小的朋友開始玩滑板，家長也樂於讓小孩子從幼稚園就加入滑板運動，有些家長自己也跟著學。」滑板教練葉家成說，他同時也是高雄滑板文化發展協會的理事長，致力於推廣滑板運動與教學。

高雄滑板文化發展協會的理事長葉家成曾到偏鄉教學推廣滑板運動。(攝影/Carter) 滑板運動日益風行，高市府運動發展局向教育部體育署爭取補助，量身打造全新青埔滑板場，原則採開放式使用管理，民眾於開放時間可自由進入練習。4,274平方公尺的寬敞滑板場內，設置階梯斜臺斜桿、馬蹄形碗池、quarter-pipe J臺、斜面轉向、平杆、Funbox、A字型斜臺斜桿、Mini-Ramp等設施，從初學、中階至專業級，玩家們可進行各種技巧練習。

許多玩家會專程到青埔滑板場體驗。(攝影/Carter) 滑板場內最有特色的設施，板友們一致推薦馬蹄型碗池。「青埔的碗型平臺是馬蹄鐵的形狀，可以利用重心和速度去繞行，再發揮想像力創造更多動作。」葉家成說。許多南部縣市玩家，會專程到青埔滑板場體驗，享受繞行「洗碗」時獨特的速度感。另外，葉家成也推薦斜面、A字臺等三種高度平臺的組合，從初階到高階的動作都可以練習。」

青埔滑板場位於捷運高架下方占地寬廣，擁有多項極限運動設施，採開放式管理。(攝影/Carter) 「玩滑板很危險」的刻板印象，在滑板列入奧運正式項目後漸漸有了轉變，並帶動滑板學習熱潮。葉家成表示，玩滑板可以訓練身體協調能力與平衡性。「滑板是充滿創造性的運動，發揮想像力做出各種動作。」他補充說：「練習動作的時候雖然會一直失敗，成功只有零點幾秒，但在哪裡跌倒，就在哪裡站起來，玩滑板的人不會輕言放棄。」而在運動以外，滑板也是許多潮文化的載體，與塗鴉藝術、音樂、攝影、潮流設計等息息相關，這也是令葉家成等玩家樂此不疲的原因之一。

學習滑板可訓練身體的平衡度以及協調性，在動作訓練的過程中，也可以啟發創造力與不放棄的精神。(攝影/Carter) 青埔滑板場是高雄第一座專屬練習場，運動發展局表示南高雄未來也將規畫另一座滑板場，讓更多愛好者可以盡情練習、做好準備在賽事場上發揮表現。葉家成也強調有興趣接觸滑板運動的初學者或玩家，練習時除了務必要戴頭盔、護腕、護肘、護膝、專業滑板鞋等整套護具，更不要輕易嘗試能力所不及的動作，避免意外發生，尤其初學者一定要在具有國家級認證的專業教練指導下練習，才能夠掌握住技巧，安全地享受滑板樂趣。

• 想學滑板看這裡

滑板店通常會有課程訊息，購買滑板時也可向店家諮詢。滑板是國際關注的新興運動，目前中華民國滑輪板委員會針對教練提供國家級認證講習，民眾挑選課程時，除授課內容外，選擇一位擁有專業證照的滑板教練，更能確保學習品質。

• 青埔滑板場使用管理須知

• 高雄市滑板文化發展協會

IG：高雄市滑板文化發展協會

FB：高雄市滑板文化發展協會