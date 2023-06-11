天然冷氣房森呼吸 藤枝國家森林遊樂區

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee ◎圖片提供/藤枝國家森林遊樂區】

有「南臺灣小溪頭」之稱的藤枝國家森林遊樂區，年均溫約攝氏18~21度，杉林蒼翠挺拔，為高雄知名的避暑後花園。2021年重新對外開放實施入園人數總量管制，需事先申請憑證，自今年4月21日起改採現場購票，考慮園區用水量及遊憩品質，每日開放800人入園。

地址：高雄市桃源區寶山里寶山巷150號

電話：(07)689-3118

時間：8:00~17:00

網站：藤枝國家森林遊樂區

瞭望臺所在地為小百岳之一的東藤枝山，設有三等三角點，從前為林火通報功能，展望視野極佳，冬季時常可見雲海。(攝影/Cindy Lee) 五星級步道的自然生態課

車子轉進荖濃溪東岸上山的道路，行經布農族部落，一路蜿蜒迂迴爬升。打開車窗，不插電的天然冷氣猛然灌入，平地的艷陽與燥熱早已被遠遠甩開，來到蔥鬱翠綠與山脊交界處，位於桃源區寶山里的藤枝國家森林遊樂區（以下簡稱藤枝）。從高雄市區出發，僅需2小時車程，就能大口呼吸中海拔森林的沁涼清新。

藤枝國家森林遊樂區「樹海步道」。(攝影/Cindy Lee) 藤枝總面積約770公頃，森林遊樂區的範圍座落於1500~1800公尺的雲霧帶，天氣變化多端，前一刻豔陽高照，下一秒雲霧繚繞，充沛水氣形成罕見的熱帶高山闊葉霧林。植物種類豐富，天然闊葉林以樟科和殼斗科為主，人工林有臺灣杉、柳杉、雲杉、巒大杉、紅檜、樟樹、臺灣櫸等，提供動物多樣性的棲息地與食物，幸運的話，有機會在步道上遇見野生動物。屏東林區管理處六龜工作站洪主任分享，有次例行性步道巡查，看見樹上掉落不明物體，竟然是兩隻大赤鼯鼠的小孩。藤枝工作站的賴明慶也聊起他的日常，他說：「休園期間，有同事在樹海步道看見黑熊，我也曾在停車場遇過山羊。」

天氣晴朗時，瞭望台及鄰近區域可眺望清晰的山稜線。(攝影/Cindy Lee) 步道是生態豐富的自然教室，每個季節都有不同的驚喜。(攝影/Cindy Lee) 森林遊樂區內共有各具特色四條步道，最具代表性的是「秋海棠步道」，潮濕氣候適合秋海棠生長，藤枝的原生秋海棠佔全臺近半，有武威、出雲山、巒大、臺灣秋海棠等，更有以藤枝命名的「藤枝秋海棠」。步道和緩爬升，整齊的柳杉林逐漸被野性原生林取代，林下是蕨類和秋海棠王國，5~7月為藤枝秋海棠花期，綠葉間不時冒出粉白或粉紅色小花，像調皮的山中精靈。步道終點為1804公尺的瞭望臺，天氣晴朗時，遠方山稜線清晰展開，東方的溪南山、石山、小關山，東南的出雲山、見晴山、卑南主山，南方的大武山和西南方的大關山，層層疊疊、連綿不絕。

藤枝國家森林遊樂區「雲杉步道」。(攝影/Cindy Lee) 瞭望臺可續接「雲杉步道」或「西施花步道」下山，完成一個Ｏ型路徑。「雲杉步道」路程較短，隨之字形木階梯一路向下，筆直高聳的雲杉縫合天空縫隙，途中可見昔日山上搬運樹木的木馬道示範區。

「西施花步道」與「六龜警備道」部分重疊，日治時期的石砌駁坎、駐在所和石砌排水涵洞和木炭窯依然留在山林間，低喃過往歷史。(攝影/Cindy Lee) 藤枝國家森林遊樂區「西施花步道」中段巨大牛樟樹頭。(攝影/Cindy Lee) 「西施花步道」以沿著山脊生長的西施花命名，步道前段與「六龜警備道」重疊。六龜警備道是日治時期南部興建的第一條警備線，當時主要為防堵原住民出草阻礙日治時期政府發展樟腦事業，設置隘勇線及通電鐵絲網保護採樟腦的工人及日人，沿線共設置53座駐在所，「藤枝」即為當時的駐在所名稱。「西施花步道」路程較長，景觀變化性也較大，踩著柔軟有彈性的落葉地毯，看樹影婆娑落在斑駁的石砌駁坎和駐在所遺址上，角落裡驚喜發現水晶蘭的蹤跡，繼續前行，步道中段的巨大牛樟樹頭，有如大自然的雕塑，而終點的苦扁桃葉石櫟，板根高度近2公尺，令人驚嘆稱奇。

5月雨後容易在樹下發現水晶蘭，5~7月是藤枝秋海棠花期，盛開的四照花如翩翩白蝶，也相當可愛。(攝影/Cindy Lee) 「西施花步道」與「樹海步道」銜接，可經此返回園區入口。「樹海步道」是園區內最平易近人、老少咸宜的步道，寬闊平坦的碎石路兩邊，茂密柳杉組成綠色屏障，風自遠而近輕拂台灣杉和柳杉樹梢，窸窸窣窣的聲響宛若森濤，冠羽畫眉、小彎嘴畫眉的清脆叫聲此起彼落，合奏自然的交響曲。

「樹海步道」寬闊平坦的碎石路兩邊，茂密柳杉組成綠色屏障。(攝影/Cindy Lee) 森濤再現 上山避暑趣

藤枝原為布農族人居住地，日治時代屬於日本京都大學的演習林，作為教育研究用途。戰後林務局接管為國有林班地，當時為快速發展經濟，砍伐各地山區原生林，改種經濟價值高、生長速度快的日本柳杉，藤枝也因應林業政策變更林相，大量種植日本柳杉、台灣杉、紅檜等樹種。所幸，藤枝的柳杉林尚未歷經大面積伐林時，森林保育觀念已逐漸抬頭，遂於1983年轉型為國家森林遊樂區。

有「南臺灣小溪頭」之稱的藤枝國家森林遊樂區。(攝影/Cindy Lee) 2009年莫拉克風災重創南臺灣山區，藤枝唯一聯外林道嚴重崩塌。經過12年休園重整，2021年5月重新開園，奈何8月又因豪雨導致部分路基下陷，道路再次中斷而休園。相關單位努力搶修後，終於在同年年底二度重啟，只是入園路線不同以往，目前需先將車子停放在16.5K的櫻花公園停車場，步行至18K道路坍方處，經林下步道步行1公里至園區入口，或是從櫻花公園搭乘部落經營的接駁車至入口處。了解藤枝的過去，更加珍惜這得來不易的森林秘境。

(圖片提供/藤枝國家森林遊樂區) 目前遊客中心僅提供簡易餐飲，洪主任表示，18K的坍方路段正進行道路高架工程，通車後遊覽森林遊樂區將更方便。未來也將與寶山部落的返鄉青年合作，引進部落特色餐飲、提供當地種植的臺灣山茶和咖啡等，促進部落經濟發展，同時提升遊客的五感體驗。