最「粽」意的好味道 免沾醬香Q粽 經典水煮菜粽

【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】

端午節腳步越來越近，正在尋找好吃的粽子嗎？本期《高雄畫刊》介紹融合金門特色、海味鮮明的肉粽，以及獲2022年米其林必比登推介的銅板美食菜粽，不同口味皆讓人回味無窮。

網路宅配超熱賣：龐家肉粽

來到龐家肉粽工作室，滷香四溢，一進門只見工作檯阿姨們雙手不停歇重複包粽動作，只為端午節大量訂單加足馬力。

龐家肉粽堅持純手工製作每一顆肉粽。(攝影/Carter) 「親像阿嬤包的好滋味」是龐家肉粽的slogan，也是第一代龐魏富傳承給下一代的家鄉味。龐奶奶出生於金門，與祖籍廣西的龐爺爺龐雲雄一起避難到臺灣，最後定居岡山。廚藝了得的她從水餃、年糕、蘿蔔糕到肉粽樣樣精通，尤其金門肉粽口味獨到、海味鮮明，成為龐家特色。

最初龐家肉粽只有古早味肉粽，後來陸續推出臺灣紅藜黑米肉粽、栗香櫻花蝦大干貝肉粽、三鮮頂級海味鮑魚粽及養生猴頭菇紅藜素粽等口味，龐家肉粽第三代龐碩沅說：「我們算是南部粽，也就是水煮肉粽的方式，但因為長糯米須先用機器炒過，所以也擷取了北部粽一部分作法」。

龐家肉粽對食材要求高，紅燒三層爌肉、鹹鴨蛋、新鮮蝦米、雲林北港花生、新社冬菇、東港櫻花蝦、貢寮鮑魚、阿根廷魷魚、日本北海道北勝干貝，一字排開相當壯觀。(攝影/Carter) 龐家肉粽相當有份量，源自於對初心的堅持，無論是自己炸的豬板油及油蔥酥，或嚴選雲林北港花生、新社冬菇、臺灣小農有機紅藜、東港櫻花蝦、貢寮鮑魚、阿根廷魷魚、日本北海道北勝干貝等食材，粒粒飽滿的肉粽每一口盡是精華，糯米在壓力鍋中吸飽家傳醬汁，完全不用沾醬就能吃到滿口濃郁的鹹香Q軟。

龐家肉粽第三代龐碩沅堅持古法，將龐家金門肉粽60年飄香滋味傳承下去。(攝影/Carter) 龐家肉粽。(攝影/Carter) 龐碩沅繼承家業後，不但建置品牌網站主攻宅配市場，同時導入標準化的SOP製程，甚至斥資採用工業級用的真空包裝機，每顆肉粽獨立包裝，用心讓在地好味道持續飄香。

• 水煮法、電鍋蒸法：在煮鍋或電鍋內鍋放入鐵網，加600c.c.飲用水（如用電鍋，外鍋也要加水），水滾後關小火悶30分鐘即可。

• 微波爐熱法：準備兩個碗，碗內加水，蓋上蓋子，中火5至10分鐘即可食用。

備註：肉粽不退冰

• 龐家肉粽

工作室地址：高雄市岡山區後紅路37巷8弄122號（僅供預約取貨）

電話：0917-365-929

網址：龐家肉粽

祖傳三代專賣菜粽，數十年如一日的堅持榮獲2022年高雄米其林必比登推介。(攝影/Carter) 米其林必比登推介：高雄菜粽李粽店

榮獲2022年米其林必比登推介美食，開業已76年的菜粽李粽店再度成為熱門話題，實際上老店超人氣數十年如一日，「只賣菜粽這一味」是一本初衷的堅持。「基本上，菜粽就是南部粽的特色」菜粽李粽店第三代李文盛及高紫桂夫妻倆熟練地綁著菜粽，一邊說明菜粽的代表性。

每顆菜粽都會用到三張葉片，中間為舊葉，旁邊二張為新葉。(攝影/Carter) 菜粽用料簡單，除了吃飽，還有一份回憶的滋味。(攝影/Carter) 有別於肉粽配料堆疊出的豐富口感，菜粽僅以長糯米及北港花生組成，味道簡單，因此粽葉香氣尤為關鍵，從早期使用桂竹葉，近年則以百葉來替代。李家獨創三角形包粽法，堅持粽葉必須裁切整齊、先以熱水煮過，把葉片纖維質地煮軟，讓顏色褪出來，每顆菜粽都會用到三張葉片，新舊混合使用。

菜粽採取水煮方式，是經典南部粽特色。(攝影/Carter) 菜粽李粽店第三代李文盛及高紫桂夫妻倆，攜手讓76年老店繼續薪火相傳。(攝影/Carter) 菜粽在水煮過程中，花生和粽葉香氣自然融入糯米，先以大火煮熟，再以小火燜滾，糯米花生口感Q軟又有飽足感，正符合所謂「呷粗飽」。高紫桂回憶，以前菜粽李僅備有決明子茶，後來才開始提供花生粉與味噌湯增加口味變化，「那個年代一顆菜粽、一杯茶就很容易滿足客人」，簡單到極致，其實是品嚐一種回憶的滋味。

從創辦人李神助1946年開始挑擔沿街叫賣，菜粽李名號流傳超過一甲子歲月。(攝影/Carter) • 水煮法：（必須有粽繩）冷凍狀態下，同冷水一起煮，大火滾15分鐘即可。

• 電鍋蒸法：外鍋1杯水，內鍋0.5杯水，加熱完畢繼續悶10分鐘即可。

備註：菜粽不退冰

• 菜粽李粽店

地址：高雄市苓雅區成功一路159號

電話：（07）331-3086

時間：06：30～18：30