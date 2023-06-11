最「粽」意的好味道 免沾醬香Q粽 經典水煮菜粽
【◎文/陳婷芳 ◎攝影/Carter】
端午節腳步越來越近，正在尋找好吃的粽子嗎？本期《高雄畫刊》介紹融合金門特色、海味鮮明的肉粽，以及獲2022年米其林必比登推介的銅板美食菜粽，不同口味皆讓人回味無窮。
網路宅配超熱賣：龐家肉粽
來到龐家肉粽工作室，滷香四溢，一進門只見工作檯阿姨們雙手不停歇重複包粽動作，只為端午節大量訂單加足馬力。
「親像阿嬤包的好滋味」是龐家肉粽的slogan，也是第一代龐魏富傳承給下一代的家鄉味。龐奶奶出生於金門，與祖籍廣西的龐爺爺龐雲雄一起避難到臺灣，最後定居岡山。廚藝了得的她從水餃、年糕、蘿蔔糕到肉粽樣樣精通，尤其金門肉粽口味獨到、海味鮮明，成為龐家特色。
最初龐家肉粽只有古早味肉粽，後來陸續推出臺灣紅藜黑米肉粽、栗香櫻花蝦大干貝肉粽、三鮮頂級海味鮑魚粽及養生猴頭菇紅藜素粽等口味，龐家肉粽第三代龐碩沅說：「我們算是南部粽，也就是水煮肉粽的方式，但因為長糯米須先用機器炒過，所以也擷取了北部粽一部分作法」。
龐家肉粽相當有份量，源自於對初心的堅持，無論是自己炸的豬板油及油蔥酥，或嚴選雲林北港花生、新社冬菇、臺灣小農有機紅藜、東港櫻花蝦、貢寮鮑魚、阿根廷魷魚、日本北海道北勝干貝等食材，粒粒飽滿的肉粽每一口盡是精華，糯米在壓力鍋中吸飽家傳醬汁，完全不用沾醬就能吃到滿口濃郁的鹹香Q軟。
龐碩沅繼承家業後，不但建置品牌網站主攻宅配市場，同時導入標準化的SOP製程，甚至斥資採用工業級用的真空包裝機，每顆肉粽獨立包裝，用心讓在地好味道持續飄香。
• 水煮法、電鍋蒸法：在煮鍋或電鍋內鍋放入鐵網，加600c.c.飲用水（如用電鍋，外鍋也要加水），水滾後關小火悶30分鐘即可。
• 微波爐熱法：準備兩個碗，碗內加水，蓋上蓋子，中火5至10分鐘即可食用。
備註：肉粽不退冰
• 龐家肉粽
工作室地址：高雄市岡山區後紅路37巷8弄122號（僅供預約取貨）
電話：0917-365-929
網址：龐家肉粽
米其林必比登推介：高雄菜粽李粽店
榮獲2022年米其林必比登推介美食，開業已76年的菜粽李粽店再度成為熱門話題，實際上老店超人氣數十年如一日，「只賣菜粽這一味」是一本初衷的堅持。「基本上，菜粽就是南部粽的特色」菜粽李粽店第三代李文盛及高紫桂夫妻倆熟練地綁著菜粽，一邊說明菜粽的代表性。
有別於肉粽配料堆疊出的豐富口感，菜粽僅以長糯米及北港花生組成，味道簡單，因此粽葉香氣尤為關鍵，從早期使用桂竹葉，近年則以百葉來替代。李家獨創三角形包粽法，堅持粽葉必須裁切整齊、先以熱水煮過，把葉片纖維質地煮軟，讓顏色褪出來，每顆菜粽都會用到三張葉片，新舊混合使用。
菜粽在水煮過程中，花生和粽葉香氣自然融入糯米，先以大火煮熟，再以小火燜滾，糯米花生口感Q軟又有飽足感，正符合所謂「呷粗飽」。高紫桂回憶，以前菜粽李僅備有決明子茶，後來才開始提供花生粉與味噌湯增加口味變化，「那個年代一顆菜粽、一杯茶就很容易滿足客人」，簡單到極致，其實是品嚐一種回憶的滋味。
• 水煮法：（必須有粽繩）冷凍狀態下，同冷水一起煮，大火滾15分鐘即可。
• 電鍋蒸法：外鍋1杯水，內鍋0.5杯水，加熱完畢繼續悶10分鐘即可。
備註：菜粽不退冰
• 菜粽李粽店
地址：高雄市苓雅區成功一路159號
電話：（07）331-3086
時間：06：30～18：30
【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.06】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言