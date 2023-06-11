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山野好食 來自大地的豐富盛宴

聯合新聞網／ 高雄畫刊
梅子蘋果雞以放山雞加入梅子醬熬煮而成，自製梅醬風味濃郁，雞肉和蘋果鳳梨搭配，既增色也提升口感。(攝影/Naru)
梅子蘋果雞以放山雞加入梅子醬熬煮而成，自製梅醬風味濃郁，雞肉和蘋果鳳梨搭配，既增色也提升口感。(攝影/Naru)

【◎文/Naru ◎攝影/Naru】

　　入選2023年米其林指南的原味餐廳「阿香的廚房」，以及使用自家農園食材的「清逸軒香草庭園餐廳」，靠著口碑與好手藝吸引顧客紛至沓來。山中名廚們採擷新鮮蔬果，從祖先和大自然的智慧醞釀料理靈感，在餐盤上呈現季節的禮讚。

為了品嘗米其林認證的好手藝，許多顧客遠道而來。 (攝影/Naru)
為了品嘗米其林認證的好手藝，許多顧客遠道而來。 (攝影/Naru)
阿香的廚房

　　「阿香的廚房」位在美濃客家菜大本營，賣的卻是原住民創意台菜，敞亮的店內以白色桌椅搭配綠植牆，戶外還有一座小花園，森林系網美風賞心悅目。布農族主廚阿香過去在藤枝開餐廳與民宿，由於八八風災重創家園，與家人搬遷至美濃重起爐灶，她精心演繹原住民料理，在美味基礎上帶來耳目一新的味覺創意。

部落傳統的小米粽做成壽司形狀，加上櫻花蝦讓視覺與味覺更加分。馬告則和孜然、胡椒等香料混合，作為烤黑豬肉的獨門醃料。(攝影/Naru)
部落傳統的小米粽做成壽司形狀，加上櫻花蝦讓視覺與味覺更加分。馬告則和孜然、胡椒等香料混合，作為烤黑豬肉的獨門醃料。(攝影/Naru)
　　「其實我不會做菜。」在原民部落長大，阿香笑說過去只會烤東西和煮湯，她說：「因為先生身體不好，我們回部落種有機蔬菜，開始摸索怎樣煮比較健康。」從參加廚藝教室開始，阿香煮出心得，還拿到餐飲比賽全國冠軍，赴中國學習八大名菜，加以融會貫通到原民菜色中。

「梅汁豆腐」使用3年陳釀紫蘇梅，剁碎後加入梅汁熬煮1小時，再加入青梅精，搭配雞蛋豆腐恰到好處。(攝影/Naru)
「梅汁豆腐」使用3年陳釀紫蘇梅，剁碎後加入梅汁熬煮1小時，再加入青梅精，搭配雞蛋豆腐恰到好處。(攝影/Naru)
　　每桌必點的人氣招牌「梅子蘋果雞」，使用肉質有彈性的跑山雞，煸炒後與寶來產的頂級紫蘇梅燉出膠質，每塊雞肉都包覆酸甜梅香，起鍋前加入鳳梨和蘋果甩鍋爆炒，創造油潤濃郁、酸甜爽脆的風味層次；「梅汁豆腐」使用3年陳釀紫蘇梅，剁碎後加入梅汁熬煮1小時，再加入青梅精，搭配雞蛋豆腐恰到好處。阿香說：「我想要把山上的味道突顯出來，用刺蔥、馬告、地瓜等做出好吃料理」。「特製香料醃烤豬肉」使用馬告、孜然、胡椒混合。另外，把傳統小米粽做成壽司造型，搭配櫻花蝦醬，用鮮味讓小米的清香更突出。

「阿香的廚房」由阿香負責掌廚，兒子則負責空間設計，把故鄉藤枝的草木綠意帶進店裡。(攝影/Naru)
「阿香的廚房」由阿香負責掌廚，兒子則負責空間設計，把故鄉藤枝的草木綠意帶進店裡。(攝影/Naru)
　　山上種植的野菜、香料、山茶等變身盤中佳餚，阿香的廚房融合山野自然氣息，也傳遞部落的深厚文化，每一口都是幸福的原味覺醒。

清逸軒香草庭園餐廳主打健康家常菜。(攝影/Naru)
清逸軒香草庭園餐廳主打健康家常菜。(攝影/Naru)
清逸軒香草庭園餐廳

　　是位在六龜不老溫泉附近的「清逸軒香草庭園餐廳」，許多顧客在踏進玻璃圍繞的斜頂屋舍前，會先被綠意盎然的庭院吸引停下腳步。農園大約一分地，種植甜菠菜、馬齒莧、薑黃等菜市場較少見的蔬菜，還有結實累累的番茄、李子，以及薄荷、甜菊、迷迭香等將近80種的蔬果與香草，沐浴在高山的清爽空氣中，欣欣向榮。

陳羿伶與陳志榮夫婦創立的「清逸軒香草庭園餐廳」由家族共同支援經營，兒子陳柏丞負責掌杓製作季節菜色。(攝影/Naru)
陳羿伶與陳志榮夫婦創立的「清逸軒香草庭園餐廳」由家族共同支援經營，兒子陳柏丞負責掌杓製作季節菜色。(攝影/Naru)
　　陳羿伶與陳志榮夫妻在25年前開設清逸軒庭園餐廳，莫拉克風災後開始種植香草，研發香草茶以及香草料理，食材大多來自園內種植的新鮮野菜，從產地到餐桌零距離。累積多年口碑，掌杓任務由兒子陳柏丞接手，依田裡的季節食材設計無菜單料理。風味養生餐包括開胃前菜、花草茶，4至5道菜色搭配一個鍋物，內容以蔬食為主，卻十分豐盛富變化。陳柏丞說：「我們的菜是用當地盛產的食材去發揮，依照不同季節呈現菜色」。

自製香椿醬以芝麻、花生油、素蠔油混合熬煮，淋在嫩豆腐上香氣逼人。(攝影/Naru)
自製香椿醬以芝麻、花生油、素蠔油混合熬煮，淋在嫩豆腐上香氣逼人。(攝影/Naru)
　　梅子雞使用的梅醬，是經過十幾年來不斷添加再熬煮而成的陳年老醬，味道醇厚回甘；看似簡單的筍子，加入自家薑黃和魚腥草提味後，散發有個性的淡雅辛香氣。菜園裡俗稱「醜豆」的粉豆結成一串串，摘下來和甜菠菜清炒，天然清甜讓人越吃越順口。彈牙山豬肉或猴頭菇搭配田園野菜拌炒，不論是菠菜、萵苣或白鳳菜，都呈現了味覺的多重宇宙。

山豬肉炒蔬菜為配合季節食材的變化料理。主廚使用薄片帶皮山豬肉和醜豆搭配，打造爽脆口感。(攝影/Naru)
山豬肉炒蔬菜為配合季節食材的變化料理。主廚使用薄片帶皮山豬肉和醜豆搭配，打造爽脆口感。(攝影/Naru)
　　簡單又美味，是許多常客一再回訪清逸軒的原因，料理中各種拍案叫絕的美妙搭配，足見主廚陳柏丞對農園食材的精準掌握。呼吸山間清新空氣，嘗一口來自大地豐盛的饗宴，返璞歸真的田園滋味真實而滿足。

• 阿香的廚房

地址：高雄市美濃區中山路二段635號

時間：11：00〜14：00、17：30〜19：30，週二休

電話：（07）681-7212、0911-332-467

FB：阿香的廚房ibu Kitchen

inline線上預約：https://inline.app/booking/ibu_kitchen/ibu_kitchen

• 清逸軒香草庭園餐廳

地址：高雄市六龜區新開路90號

電話：（07）679-1699、0972-009-063

FB：清逸軒創意料理

採預約制，請上網或電話預約

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.06】

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