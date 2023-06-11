從六龜郵差杜偉明視角 看見鄉里人情

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter】

騎著綠色檔車，笑容靦腆的杜偉明，在六龜郵局負責投遞寶來至桃源一帶信件，一天長達90公里路程，在蒼翠蜿蜒山路穿梭，看一樣的山陵、騎一樣的路線，彎進街坊巷弄，走進居民日常，體會到的是不一樣的溫暖人情。

日騎90公里 不只送信更送人情味

「米呼米尚！（mihumisang）」一句布農族語簡單問候，言談間不時發出爽朗地笑聲，原在外地工作的他，回鄉擔任郵差已邁入第6年，一開始進入六龜郵局工作，看著前輩們工作好像輕鬆，沒想到輪到自己獨立作業，卻經歷一番挫折。

山區門牌號碼沒有按順序，郵局提供前輩留下的手繪地圖，讓新手上路的郵務士熟悉負責的送信區域。(攝影/Carter) 回自己家鄉送信，乍聽認為應該可以很快上手，但山區門牌號碼沒有按順序編列，即使有前輩傳授手繪地圖可輔助，再認真排信仍經常送錯。他說，第1年摸索期，幾乎全身包緊緊，怕被認識的人認出，面臨「自家人還送錯信」的尷尬。

六龜郵局郵務士杜偉明，騎著綠色野狼檔車穿越大街小巷，走進每一戶人家，將信送到居民手裡。(攝影/Carter) 六龜郵局負責外勤投遞工作共有9名郵差，每人分配路線不同，每月輪班一次。採訪這月杜偉明負責區域，是投遞六龜區寶來里中正路到桃源區桃源里北進巷信件，最遠還曾到桃源區最北端的梅山，一日騎90公里，幾乎是快到嘉義的路程，對他而言都是家常便飯。以前看電影《海角七號》男主角阿嘉送信自由自在，但他可不這麼認為，笑稱「海角七號是誤導啦！」

六龜郵局郵務士杜偉明，這個月負責區域，從寶來到桃源區高中里，最遠到桃源區最北端的梅山，一天路程長達90公里。(攝影/Carter) 送信使命必達！颳風下雨也不例外

「送信就是使命必達！颳風下雨也不例外！」想起有次雨天路滑摔車，機車上包裹重摔在地，腦海中閃過的第一個念頭，不是自己有沒有受傷，而是「包裹會不會壞掉」，心中的使命感與責任心，是從多年郵務工作培養而來，而這一幕剛好被包裹收件人看到，不責怪還趕緊上前攙扶，著急詢問他有無受傷。

住在桃源區的阿布斯阿姨，每次看到郵務士杜偉明都熱情招呼。(攝影/Carter) 「喀啦！喀啦！」聽到遠方傳來打檔聲，住在桃源區高中里的阿布斯阿姨說，她會出來看看是不是偉明來了，就像等待家人回家般，關心他吃飽沒？熱情招呼留下來一起吃飯。幾年下來，他發現郵差這份工作，「可以僅止於是一份工作，送完信就走，也可以轉個念，當作看看老朋友，互相寒暄或開個玩笑！」兩種思維截然不同，對他來說，信件上頭的地址及姓名不再是冰冷文字，而像是幫家人傳遞問候。

一日郵差體驗 先學會與貓狗「搏感情」

採訪這天，我們跟著杜偉明騎上蜿蜒山路，一個轉彎忽然停下車，只見他默默拿出一個裝滿飼料的透明罐，蹲下靜靜等待，這時一隻玳瑁色的貓探出頭，躡手躡腳出來吃著地上飼料，彷彿與主人相約般熟悉、自然，這罐「神奇飼料」也收服不少沿路上的小狗。原來，郵局不只處理郵務業務，還會另外準備貓狗飼料，讓他們攜帶在路上與貓狗「搏感情」，這些工作外點滴，既紓壓又有趣，一點也不厭倦。

六龜郵局另外提供貓狗飼料，讓郵差們攜帶在路上與貓狗「搏感情」。(攝影/Carter) 他說，由於六龜郵局所負責區域較偏遠，有時會順道幫行動不便的獨居長者拿藥、繳費或買日常用品，熱心民眾也會分送自家種的木瓜、蓮霧、金煌芒果、紅肉李、龍鬚菜等在地蔬果到郵局辦公室，這種互惠精神及發自內心的關懷，仰賴於長期建立的信任感，這份「是郵差，也不只是郵差」的工作，不只在送信的路途體驗到濃濃人情味，也重新認識自己的家鄉。