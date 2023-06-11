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家鄉人情味 質感伴手傳遞山城故事

聯合新聞網／ 高雄畫刊
甲仙地區農會轄區範圍包含那瑪夏、桃源與甲仙地區，種植總面積1100多公頃，平均年產量達6000至7000公噸，是臺灣青梅產量之冠。(攝影/Carter)
甲仙地區農會轄區範圍包含那瑪夏、桃源與甲仙地區，種植總面積1100多公頃，平均年產量達6000至7000公噸，是臺灣青梅產量之冠。(攝影/Carter)

甲仙地區農會推出的梅子系列商品，前年透過新生代設計師，將整體包裝改頭換面。(攝影/Carter)
甲仙地區農會推出的梅子系列商品，前年透過新生代設計師，將整體包裝改頭換面。(攝影/Carter)
【◎文/王亭云 ◎ 攝影/Carter】

「甲仙出雲」風格品牌 濃縮產地故事

　　高雄市甲仙區以出產香味濃郁的芋頭、爽脆可口的竹筍及清香開胃的梅子聞名，還是臺灣青梅最大產區。甲仙地區農會長年與在地農民合作，推出多元的梅子加工製品，以品質打出口碑；然而原有包裝缺乏品牌識別度，高雄市政府農業局攜手農會及新生代設計師，並邀請農民共同參與討論，將產地故事濃縮在包裝設計，打造「甲仙出雲」全新風格品牌，以高質感搶攻伴手禮市場。

　　甲仙地區農會轄區範圍涵蓋那瑪夏、桃源及甲仙等地，梅子種植總面積約1100多公頃，平均年產量達6000至7000公噸，產量居全臺之冠。農會秘書李漢明表示，在地栽種的品種為二青種，果實較小、酸度足，特別適合製成蜜餞，「嚐一口，就會讓人忍不住眼睛瞇起來！」民國76年，甲仙地區農會成立有機加工廠，向農友收購梅果進行加工製成梅精、梅精錠、梅精糖及梅醋等產品販售，目前市面上產品多達20種，合作的有機梅農也從一開始的5人，至今已有300多人。

甲仙地區農會長年與在地農民合作，推出多元的梅子加工製品，以品質打出口碑。(攝影/Carter)
甲仙地區農會長年與在地農民合作，推出多元的梅子加工製品，以品質打出口碑。(攝影/Carter)
　　「這裡的梅子是『靠天吃飯！』」李漢明說，由於山區地勢陡、難有灌溉設施，大多數是粗放生長。清明前後是收成的時節，手採的梅子大多製成梅精或脆梅，清明節過後則採「桿打」，以桿子敲樹落果後以網子收集，此時的梅子適合拿來製作蜜餞、梅醋或梅酒。

　　儘管產品優質，要在消費市場上搶攻一席之地，亮眼的包裝設計不可少。甲仙地區農會參與高雄市政府「高雄農業再設計」計畫，透過新生代設計師提案，「甲仙出雲」全新品牌宣告誕生。「甲仙出雲」以梅子產地「出雲山」為靈感，諧音「出運」相當討喜，品牌LOGO看似「出」字，也像飄浮的雲朵，象徵梅子在世外桃源生長，以圖像訴說產地故事；禮品包裝部分，甲仙地區農會以品牌格局的高度勇於創新，以深如梅精的黑色搭配螢光綠，打造新穎的視覺形象，同時傳達產地故事，一推出就極受注目，在伴手禮市場大受好評。

梅醋製作步骤。(製圖/MOOK)
梅醋製作步骤。(製圖/MOOK)
• 甲仙地區農會

地址： 高雄市甲仙區中正路26號

電話：（07）675-1001

營業時間：週一～週五 08：00～16：30

官方網站：甲仙地區農會

FB：高雄市甲仙地區農會

那瑪夏家在南沙魯 一期一會「梅」好滋味

　　每到4月梅子收穫時節，「家在南沙魯」品牌主理人林春成一家人就特別忙碌。走進梅園，清香撲面而來，當初因莫拉克風災重建家園而成立的品牌，堅持無毒栽種，手工製作出自己也敢吃的梅子醃漬品，透過手工採梅、以古法製作脆梅及梅果醬，不知不覺已走過14個年頭。

以胭脂梅製成的梅果醬，酸度稍高，每年產量約200罐。(攝影/Carter)
以胭脂梅製成的梅果醬，酸度稍高，每年產量約200罐。(攝影/Carter)
　　「Mindangkaza Nansalu（南沙魯，站起來！）在八八風災中受到重創的南沙魯部落，要用自己的雙手與熱情把部落慢慢重建回來。」臉書粉絲專頁寫著林春成創立「家在南沙魯」的初心。他回憶，當年自己在外地工作，風災過後燃起返回那瑪夏幫忙的念頭，碰巧朋友詢問團購他們家的自製脆梅，就此開啟創業之路。

林春成一家人透過手工採梅、以古法製作脆梅及梅果醬。(攝影/Carter)
林春成一家人透過手工採梅、以古法製作脆梅及梅果醬。(攝影/Carter)
　　「酸酸甜甜、口感清脆，吃起來『很吵』！」他笑著說，梅樹從祖父年代就存在，自己母親製作出的脆梅，過去僅是做來分送親友，創立品牌後更加重視品質，與妻子在醃漬方面費盡苦心，花了近4年時間研發出果粒飽滿、清脆爽口又不過於甜膩的產品，家中長輩才終於放心。

「家在南沙魯」的品牌主理人林春成，因莫拉克風災重創家園，決定返鄉協助重建。(攝影/Carter)
「家在南沙魯」的品牌主理人林春成，因莫拉克風災重創家園，決定返鄉協助重建。(攝影/Carter)
　　林春成分享，收穫時節真的很忙！除平時定期砍草之外，每年清明節前後10天，全家人忙於手採梅子下山，陸續進行挑選、滷梅、敲梅、泡鹽水、泡糖水等工作。最辛苦的工序是「滷梅」──搓揉除去梅子的胎毛，過去必須跪地手工以粗鹽揉梅，近年購入滷梅機後輕鬆不少；「敲梅」是為了果肉有裂痕，透過鹽水、糖水帶走梅子的苦澀味。產品部分，除了最受歡迎的脆梅，也有外表、口味類似桃子的胭脂梅，多用以製成梅果醬，酸度稍高的果醬適合搭配白斬肉或海鮮，或作為氣泡水或果茶基底也相當受歡迎。

林春成堅持無毒栽種梅子，現在約一甲地的梅樹，是從阿公年代就留下來。(攝影/Carter)
林春成堅持無毒栽種梅子，現在約一甲地的梅樹，是從阿公年代就留下來。(攝影/Carter)
　　一年只產一次梅，「家在南沙魯」臉書粉專這時候特別熱鬧，每年限量推出的脆梅及梅果醬超搶手，「這幾年來已有了固定回頭客，每到這個時候他們就會記得回來找我們，是對我們的信任，彷彿一年一次互相約定！」他們會繼續在家鄉努力，將用心製作的美味送到每位客人手中，讓自家好味道繼續傳承下去。

林春成創立「家在南沙魯」品牌，透過手工採梅、以古法製作脆梅及梅果醬，不知不覺走過14個年頭。(攝影/Carter)
林春成創立「家在南沙魯」品牌，透過手工採梅、以古法製作脆梅及梅果醬，不知不覺走過14個年頭。(攝影/Carter)
• 家在南沙魯

FB：家在南沙魯

揉進六龜風土 「福龜餅」在地食材驚喜入味

　　將獨家米糠菜脯製成糕點，讓刺蔥巧遇芋頭， 位於六龜的Wish興旺烘焙創意滿滿，推出的產品總讓客人驚喜不斷。主理人林茂興4年前運用在地山茶及梅子入味，發明有祝福意涵的「福龜餅」，如今研發更多創新口味，並重新包裝設計，決心要做六龜最具代表的質感伴手禮。

「福氣歸來禮盒」有著祝福之意，包裝主打環保風，以可重複使用的包巾呈現，搭配素雅外盒，開拓年輕族群市場。(攝影/Carter)
「福氣歸來禮盒」有著祝福之意，包裝主打環保風，以可重複使用的包巾呈現，搭配素雅外盒，開拓年輕族群市場。(攝影/Carter)
　　2009年的莫拉克風災，六龜區為重災區之一，原本為職業軍人的林茂興一度與家人失聯，經歷過的忐忑不安促使他返鄉創業，不再與家人分離。回到家鄉，他決定從烘焙興趣著手，考證照、當學徒，累積多年經驗後，Wish興旺烘焙就此誕生。

　　透過在地食材呈現糕點創意與美味，揉進陪伴家鄉再次復興的真心，店裡的主力商品「福龜餅」，創始口味有山茶麻糬及梅子兩種，前者取自六龜在地山茶，加入麻糬增加口感層次，咀嚼後茶香滿溢；後者以寶來梅子醬及鮮切鳳梨一起熬煮，結合豆沙創造出酸酸甜甜的內餡，滋味絕妙。

Wish興旺烘焙主理人林茂興，從軍職退伍後，返回六龜開創烘焙事業。(攝影/Carter)
Wish興旺烘焙主理人林茂興，從軍職退伍後，返回六龜開創烘焙事業。(攝影/Carter)
　　懷抱對家鄉的深厚情感，林茂興尋找新食材時，特別喜歡背後的故事。福龜餅新推出兩款限量口味亦是如此，以「米糠菜脯」為例，加入美濃代代相傳的客家傳統滋味，經過一整年醃漬後滋味甘甜、不死鹹，他特別將這一味融入豆沙，「希望透過糕點去紀錄，傳承這個味道、並讓更多人知道！」另一款限量口味「刺蔥芋頭」，則是取自桃源的刺蔥，搭配香氣濃郁的芋頭，兩種滋味意外契合；還有，季節限定的芒果口味，結合金煌芒果的口感與愛文芒果的香氣，香氣特別突出。

「福龜餅」山茶麻糬口味，材料為六龜珍貴山茶，入口茶香滿溢，麻糬增加層次口感。(攝影/Carter)
「福龜餅」山茶麻糬口味，材料為六龜珍貴山茶，入口茶香滿溢，麻糬增加層次口感。(攝影/Carter)
　　「福氣歸來禮盒」內福龜餅蘊含祝福之意，「歸」音同六龜的「龜」，希望到六龜的遊客，能夠福氣歸來，也象徵帶給家鄉重新站起來的力量。嶄新的伴手禮包裝主打環保風，以可重複使用的包巾呈現，搭配素雅外盒，開拓年輕族群市場。

　　當初憑一股熱忱投入創業，林茂興回憶創業路上困難不曾減少，但他一步步構築夢想，為家鄉創造就業機會外，也期待凝聚返鄉青年力量，以創意分享六龜的在地美味，讓更多人認識家鄉的美好。

• Wish興旺烘焙

地址：高雄市六龜區義寶里太平路61號

電話： 0955-655-639

FB：Wish興旺烘焙

• 六龜餅及相關禮盒商品，請先來電洽詢、預購。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.06】

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