品味山城初夏旬果 木瓜、紅肉李正甜

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter】

多彩寶石點掛枝頭 桃源紅肉李酸甜多汁

高雄桃源區地處高海拔，日夜溫差大，特別適合李子生長。平時經營專業烤全豬團隊的噠嗨，在祖先留下來的土地栽種有機紅肉李、黃肉李與白水蜜李，栽種工作邁入第三年，正規劃推出李子果醬及釀酒，走出更寬廣的道路。

天然健康的紅肉李表皮有一層淡淡白粉，是天然生成的果粉，作用為保護果實。(攝影/Carter) 隨噠嗨腳步走進深山裡的果園，群山環繞、空氣清新，果實高掛枝頭，有紅、有綠也有黃，顏色鮮豔如寶石般討喜，一口咬下胖嘟嘟的紅肉李，酸甜滋味在口中滿溢。他說，李子表皮白粉是天然生成的果粉，能保護果實，且越是天然健康的李子，白粉越均勻，食用前不必特別擦拭。

果園目前栽種紅肉李400多棵、黃肉李約60棵，比較新的品種白水蜜李約40棵，其中，紅肉李品種為大紅，果肉較鮮紅、甜度較高，各式李子採收期約在5至6月，果園也開放民眾預約採果，品嘗親自採摘的美好滋味。放眼望去，李樹如一列列隊伍般排列整齊，他熱情分享栽種心法──「每棵樹要有足夠的生長空間，避免枝幹過度密集或重疊，才能長得更好。 」

噠嗨利用祖先留下來的土地栽種有機李子，收成漸漸穩定，有了成就感，也認為不會愧對祖靈。(攝影/Carter) 對家鄉的愛化為行動力 異業結盟開拓市場

「能將祖先留下來的土地物盡其用，至少不會愧對祖靈！」噠嗨原本在高雄客運旗山站擔任行政職，退休後開啟不一樣的田園事業。他說，剛種植的李樹要特別照顧，有機栽培也必須花更多時間管理，當遇到白蟻等病蟲害，則使用樟腦油或辣椒水驅趕，一切忠於天然。雖然一開始比較辛苦，但現在果樹收成逐漸穩定，讓他有滿滿的成就感。

果園也開放民眾預約採果，歡迎親自採摘品嘗美好滋味。(攝影/Carter) 紅肉李具有市場潛力，除了直接食用，還能製作紅肉李酒、果醬等加工品，噠嗨表示，近年因降雨量少導致果實變小，產量只達過去6成，提升產品附加價值及發展觀光旅遊，有助農民突破看天吃飯的困境。為了推廣原鄉農產，噠嗨抓緊機會開拓通路，正與全國知名冰品連鎖店洽談合作，希望將紅肉李果醬結合冰品，讓消費者一嘗來自高山的美味；他也積極凝聚在地共識，策畫成立原生產業策略聯盟，並申請為合作社，與家鄉一起共好發展。

果園地址：高雄市桃源區復興里

營業時間：08：00~17：00

• 噠嗨．伊斯立端

電話：0912-999-501

嘗一口甜蜜滋味 返鄉種木瓜圓滿人生

杉林區是瓜果之鄉，栽種木瓜、南瓜、苦瓜及絲瓜等農作物頗負盛名，棄土木從農的李王勝返鄉種植木瓜，一手創立的「桃旺農園」取自於父母親的名字，象徵與家鄉連結的根，主要栽種木瓜與小番茄。以網室栽培出的「紅孩兒」木瓜是杉林區超人氣產品，品種為台農二號，紅通通的果肉香甜可口，口感滑順是主要特色。

「紅孩兒」木瓜是杉林農會自有品牌。台農二號為「泰國種」和「日陞種」雜交育成，為台灣目前最主要之經濟栽培品種。(攝影/Carter) 李王勝本來是個全臺跑透透的工地主任，眼看父母年邁、小孩出生，他決定為四處遷徙的土木人生劃下句點，回到家鄉承接父母的務農事業，戴起斗笠、拾起鋤頭，一步一腳印打造屬於自己的農園。他在農業課程聽到老師說「若種的好，木瓜就像是ATM！」從定植到採收僅需9個月，於是請教資深農友，一邊採取友善環境耕作的方式種植，不僅獲得好口碑，還得到百大青年農民殊榮。近年他努力讓果園達到生態平衡，降低使用農藥頻率，2年前也導入產銷履歷，提供消費者安全保障。

「桃旺農園」主理人李王勝，曾獲得百大青年農民殊榮，也努力為果園達到生態平衡。(攝影/Carter) 「杉林區日夜溫差大，是種出好吃木瓜的最重要條件！」李王勝一邊巡視木瓜一邊說道。臺灣一年四季都產木瓜，盛產期在4至7月，最怕遇到蟎類和秀粉介殼蟲，必須時時巡視果園，細心觀察果實生長狀況，就像照顧自己的孩子；為方便採收及預防風吹傾倒，還得適時矮化木瓜樹，每次採收完後還得幫樹「坐月子」，等待下一次開花結果。

挑選好吃木瓜的秘訣，可選擇表皮呈現「五溝黃」，顏色越深代表成熟度越高、風味越佳。(攝影/Carter) 以前的工作賺得多，但犧牲陪伴家人的時間，「想要多陪陪家人，是返鄉的初心。」他回想創業歷程，一路走來並不輕鬆，但在家鄉腳踏實地工作，心裡感到踏實與成就感，對他而言，豐收的不只是木瓜，還有與家人在一起的珍貴時光。

木瓜拿去冰箱冰一陣，果肉更好吃。(攝影/Carter) 木瓜的美味秘訣

★木瓜削皮去籽之後，先拿去冰箱冰一陣，會讓風味提升，果肉更好吃。

★購買木瓜建議挑選表皮呈現「五溝黃（表面有五塊轉為橙黃或橘紅色）」，顏色越深代表成熟度越高、風味越佳。

• 桃旺農園

FB：桃旺農園

地址：高雄市杉林區司馬路15之5號