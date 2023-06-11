啜飲一口山林仙氣 尋找原生六龜茶

【◎文/Naru ◎攝影/Naru】

在疊嶂群山之間層層繞轉，沿著曲折產業道路蜿蜒上行，終於在雲霧繚繞中，來到六龜孕育原生山茶的故鄉。

山坡上茶樹經過雨水滋潤紛紛抽出嫩芽，茶廠裡老師傅馬不停蹄將鮮採茶葉烘乾、揉捻，空氣中瀰漫出陣陣茶香，尋訪隱藏在高山綠林裡的原生山茶，來自原始自然的野香和甘醇，滋潤著味蕾與心靈。

近年在拍賣市場上廣受矚目的「六龜茶」，是臺灣原生的喬木大葉山茶，分布於海拔400至1600公尺間的六龜、藤枝地區部分較高海拔區域，在88風災後政府獎勵種植及摘採下，六龜成為全臺最大山茶產區。野生山茶仰賴時間與土壤自然孕育，產量相當稀少，茶葉也必須由製茶師悉心呵護，才能釋放蘊藏其中的林野茶氣，可說是臺灣茶界精品。

野生山茶需仰賴時間與土壤自然孕育，產量相當稀少。(攝影/Naru) 來到海拔1100公尺的山茶園，這裡沒有阡陌連綿的矮茶樹，而是在山坡地上與梅樹、蕨類等共同生長，葉子也較大片，和一般茶園印象不同。新發社區發展協會經理王裕欽說：「我們一般喝的烏龍茶、阿薩姆紅茶是灌木，而野生山茶是多年生喬木可長到8公尺，且常生長在有『山羊路』之稱的陡峭的山勢，茶農必須爬樹採能摘取茶菁。」

高雄六龜山區的原生山茶屬於喬木型的百年茶樹，有別於一般茶園採摘不易，產量相對稀少，也保留了山茶的野香和芳醇。(攝影/Naru) 2019年以國有林野生茶獲得法國AVPA世界茶葉大賽獎項，人稱「阿華師」的華興製茶廠製茶師劉文華說，茶園裡的茶樹不施肥、不灑農藥，以野放方式自然成長。

近年茶農從山林引種，將山茶種在半遮光的淺山坡地上，而六龜產的山茶多為友善耕作，與山林共存。(攝影/Naru) 每逢山茶採收季節，茶農們爬高走低，雙手不停忙著採收，問他們辛苦嗎？其中一個奶奶笑說：「快樂採就不覺得累！」接著還熱情分享採茶預防中暑秘訣，她說：「以前長輩說過，太陽大的時候可以咬茶葉半小時，不只可防中暑，咬完茶葉喝水嘴巴還會甜甜的。」

山茶故事館內設置茶席，事先預約茶席體驗，可在現場品嘗3種山茶。(攝影/Naru) 紅茶(前)色澤最深，帶蜜香與焦糖香味；青茶(中)帶焦糖、蜜香與花香；白茶(後)色澤最淺，且帶甘甜的甘蔗香味及花香。(攝影/Naru) 將新鮮採摘的茶菁送至六龜新發社區製茶，台27線兩旁製茶廠林立，是社區裡最主要的製茶街，因此新發社區發展協會在此打造「六龜山茶故事館」，結合各茶廠推動品牌「六龜茶」，事先預訂不僅能品茶、製作茶包等體驗，還可品嘗到在地的山茶便當。

使用當地野蔬食材的山茶便當，搭配加入山茶熬滷的茶葉蛋和排骨、雞腿主食，內容豐富帶有清爽茶香。(攝影/Naru) 打開故事館提供的山茶便當，3道由當地生產的季節菜色，搭配雞腿或排骨，以及一顆茶葉蛋，細細咀嚼當地奶奶做的手工酸菜，或是先炸後滷再加入山茶增添風味的排骨，還有吸飽茶香的茶葉蛋，都可以吃出廚師們的用心，簡單樸實卻讓人難以忘懷。

在故事館裡參加茶席體驗，透過茶席老師親自傳授，教導如何泡出一壺好茶，見證一杯好茶的誕生，品茗享閒情；也可參與親子手作體驗彩繪茶包樂趣，將茶葉磨細後放入茶包中，再以色筆發揮創意，製作獨一無二的彩繪茶包袋，藉由有趣體驗一起認識六龜山茶的美好。

• 山茶製作過程

人工採菁後，經過室內萎凋，讓茶葉產生化學變化，散發香氣及味道。(攝影/Naru) 透過炒青程序，讓茶葉中的酵素被高溫停止氧化作用，接著倒入布巾擠壓水分整形。(攝影/Naru) • 六龜山茶故事館

地址：高雄市六龜區和平路223號

電話：（07）679-1668

FB：六龜山茶故事館

＊可預約山茶茶席、DIY、餐食與導覽