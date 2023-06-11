啜飲一口山林仙氣 尋找原生六龜茶
【◎文/Naru ◎攝影/Naru】
在疊嶂群山之間層層繞轉，沿著曲折產業道路蜿蜒上行，終於在雲霧繚繞中，來到六龜孕育原生山茶的故鄉。
山坡上茶樹經過雨水滋潤紛紛抽出嫩芽，茶廠裡老師傅馬不停蹄將鮮採茶葉烘乾、揉捻，空氣中瀰漫出陣陣茶香，尋訪隱藏在高山綠林裡的原生山茶，來自原始自然的野香和甘醇，滋潤著味蕾與心靈。
近年在拍賣市場上廣受矚目的「六龜茶」，是臺灣原生的喬木大葉山茶，分布於海拔400至1600公尺間的六龜、藤枝地區部分較高海拔區域，在88風災後政府獎勵種植及摘採下，六龜成為全臺最大山茶產區。野生山茶仰賴時間與土壤自然孕育，產量相當稀少，茶葉也必須由製茶師悉心呵護，才能釋放蘊藏其中的林野茶氣，可說是臺灣茶界精品。
來到海拔1100公尺的山茶園，這裡沒有阡陌連綿的矮茶樹，而是在山坡地上與梅樹、蕨類等共同生長，葉子也較大片，和一般茶園印象不同。新發社區發展協會經理王裕欽說：「我們一般喝的烏龍茶、阿薩姆紅茶是灌木，而野生山茶是多年生喬木可長到8公尺，且常生長在有『山羊路』之稱的陡峭的山勢，茶農必須爬樹採能摘取茶菁。」
2019年以國有林野生茶獲得法國AVPA世界茶葉大賽獎項，人稱「阿華師」的華興製茶廠製茶師劉文華說，茶園裡的茶樹不施肥、不灑農藥，以野放方式自然成長。
每逢山茶採收季節，茶農們爬高走低，雙手不停忙著採收，問他們辛苦嗎？其中一個奶奶笑說：「快樂採就不覺得累！」接著還熱情分享採茶預防中暑秘訣，她說：「以前長輩說過，太陽大的時候可以咬茶葉半小時，不只可防中暑，咬完茶葉喝水嘴巴還會甜甜的。」
將新鮮採摘的茶菁送至六龜新發社區製茶，台27線兩旁製茶廠林立，是社區裡最主要的製茶街，因此新發社區發展協會在此打造「六龜山茶故事館」，結合各茶廠推動品牌「六龜茶」，事先預訂不僅能品茶、製作茶包等體驗，還可品嘗到在地的山茶便當。
打開故事館提供的山茶便當，3道由當地生產的季節菜色，搭配雞腿或排骨，以及一顆茶葉蛋，細細咀嚼當地奶奶做的手工酸菜，或是先炸後滷再加入山茶增添風味的排骨，還有吸飽茶香的茶葉蛋，都可以吃出廚師們的用心，簡單樸實卻讓人難以忘懷。
在故事館裡參加茶席體驗，透過茶席老師親自傳授，教導如何泡出一壺好茶，見證一杯好茶的誕生，品茗享閒情；也可參與親子手作體驗彩繪茶包樂趣，將茶葉磨細後放入茶包中，再以色筆發揮創意，製作獨一無二的彩繪茶包袋，藉由有趣體驗一起認識六龜山茶的美好。
• 山茶製作過程
• 六龜山茶故事館
地址：高雄市六龜區和平路223號
電話：（07）679-1668
FB：六龜山茶故事館
＊可預約山茶茶席、DIY、餐食與導覽
【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.06】
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