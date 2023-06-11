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穿越時光300年 登左營「見城之道」眺美景

聯合新聞網／ 高雄畫刊
「見城之道」為「見城計畫」重點工作之一，重現左營舊城的輪廓位置。(圖片提供/高市府文化局)
「見城之道」為「見城計畫」重點工作之一，重現左營舊城的輪廓位置。(圖片提供/高市府文化局)

【◎文/Naru ◎攝影/Naru、黃敬文 ◎圖片提供/高市府文化局】

　　位於左營蓮池潭邊、龜山腳下的「見城之道」今年3月正式啟用，以舊城內的見城館為起點，連接大小龜山既有步道，最後銜接至北門，全長770公尺步的空中步道沿著舊石城興建，重新縫合被勝利路切斷的大小龜山，讓許多左營耆老感嘆：「左營的靈龜終於復活了！」

步道跨越勝利路，將百年來被截斷的龜山重新縫合，重現舊城300年歷史風華。(攝影/黃敬文)
步道跨越勝利路，將百年來被截斷的龜山重新縫合，重現舊城300年歷史風華。(攝影/黃敬文)
見城之道長770公尺，可以從見城館旁附近階梯，或從北門、蓮池潭入口進入。(攝影/黃敬文)
見城之道長770公尺，可以從見城館旁附近階梯，或從北門、蓮池潭入口進入。(攝影/黃敬文)
　　踏上左營「見城之道」，空中步道於老榕枝椏間蜿蜒，勾勒出左營舊城輪廓。遊客藉由平緩易行的步道，穿梭高雄建城的前世今生，一覽古城連接山、湖之間的地理特色，對許多老左營人而言，見城之道的啟用，更有縫合百年龜山風水的意義。

舊城北門名為「拱辰門」，落成於1826年，城牆、雉堞、射孔、門洞等結構保存完整。(攝影/Naru)
舊城北門名為「拱辰門」，落成於1826年，城牆、雉堞、射孔、門洞等結構保存完整。(攝影/Naru)
　　左營舊城所在位置左倚龜山、右連蛇山、面臨蓮池潭，過去就被視為是風水寶地。1722年，鳳山知縣經朱一貴糾眾起兵抗清後，於左營興築鳳山縣土城，一時官吏、商賈雲集，左營成為打狗政治與經濟中心。1786年林爽文事件發生，起事者攻破土城，鳳山縣治遷至「下埤頭街(今鳳山區)」，稱為「新城」，左營自始稱為「舊城」。年久失修的舊城土城牆，在1826年完成重建，堅固石牆圍繞龜山，並延伸至蓮池潭，為臺灣第一座石城。

見城之道步道護牆採用玻璃帷幕，文字解說與實景巧妙結合，歷經滄桑的舊城牆頓時又鮮活起來。(攝影/Naru)
見城之道步道護牆採用玻璃帷幕，文字解說與實景巧妙結合，歷經滄桑的舊城牆頓時又鮮活起來。(攝影/Naru)
　　「見城之道規劃目的，是要讓民眾看見左營城。」高雄市舊城文化協會理事長郭吉清說：「走在城門的高度，和城牆保持一些距離，才能清楚看見舊城的樣貌。」從步道眺望古拙的舊城牆，步道護牆採用玻璃帷幕，文字解說與實景巧妙結合，歷經滄桑的舊城牆頓時又鮮活起來。

　　1940年代太平洋戰爭期間，日本政府為打造左營軍港，強制遷出舊城聚落，「龜頸」也因開設戰備道路（即現今勝利路）而遭截斷。戰後中華民國政府延續左營軍港功能，大批國軍與家眷遷入左營舊城，建立起數座眷村。「你看，那邊的（房屋）有開窗的城牆。」郭吉清指著一排荒廢老屋，城牆竟與民宅的牆面融為一體。他說，昔日舊城空間有限，安家落戶的軍人就地取材，在西門城牆就有將砲台挖空後再加個屋頂，就是一座現成的房子，歷經時代更迭，舊城牆與居民生活徹底融合，成為「城中有宅，宅中有城」的特殊景觀。

沿步道走上龜山觀景台，左側龍虎雙塔佇立，蓮池潭風光盡收眼底。(上：攝影/Naru；下：攝影/黃敬文)
沿步道走上龜山觀景台，左側龍虎雙塔佇立，蓮池潭風光盡收眼底。(上：攝影/Naru；下：攝影/黃敬文)
　　散步於見城之道，微風輕拂樹梢，舊城輪廓映入眼簾，穿過勝利路進到「龜首」，制高點設有觀景平台，蓮池潭瀲灩美景盡收眼底，巍峨龍虎雙塔虎虎生風，池中蓮花一片淡粉，壯闊美景如同風景明信片一般。

　　繞過龜首，高架橋後的道路與原有自然步道結合，綠蔭濃密、生機盎然。郭吉清指向牆緣內的筆直竹林，說道：「這種刺竹枝幹上長了許多長刺，清代除舊城防禦，還種植許多刺竹用來抵禦入侵。」古老城池借龜山之勢築成，在當年具有鎮守地方、護衛家園的重要功能。

770公尺長的步道以見城館為起點，沿舊城牆往北穿越勝利路，銜接大小龜山既有步道後，再延伸至北門。(攝影/黃敬文)
770公尺長的步道以見城館為起點，沿舊城牆往北穿越勝利路，銜接大小龜山既有步道後，再延伸至北門。(攝影/黃敬文)
　　步道以北門為終點，北門外的聚落清代就有了，彷彿瞥見百年前的生活光景。「十字路口人孔蓋下，其實是一口井……城門上過去曾住著居民…」多年來鑽研舊城歷史，郭吉清對城牆內外故事如數家珍，陪伴訪客細數左營舊城300年來珍貴的時光軌跡。

從高處瞭望夜間的見城之道，彷彿一道跨越天際的銀河。(上：圖片提供/高市府文化局；下：攝影/Naru)
從高處瞭望夜間的見城之道，彷彿一道跨越天際的銀河。(上：圖片提供/高市府文化局；下：攝影/Naru)
　　為重現「臺灣第一石城」歷史場景，見城之道的啟用為「見城計畫」串接舊城的第一個篇章，未來見城之道將延伸至東門、南門，將可穿接舊城三座城門，完整呈現舊城風華。有機會到左營蓮池潭一遊，除了欣賞湖畔風光，不妨步上見城之道漫步天際，順道參觀北門城牆、東門護城河及西門遺址公園，其中左營舊城東門，城牆外長達500公尺的護城河，2020年引蓮池潭水，護城河也終於恢復通水，重現高雄獨特的歷史現場。

左營舊城東門，城牆外長達500公尺的護城河，2020年引蓮池潭水，護城河也終於恢復通水。(攝影/Naru)
左營舊城東門，城牆外長達500公尺的護城河，2020年引蓮池潭水，護城河也終於恢復通水。(攝影/Naru)
• 見城之道

地址：左營區勝利路海光停車場

時間：全天開放

網址：見城計畫

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.06】

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