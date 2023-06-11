山城悠遊漫步
高雄幅員遼闊、依山傍海，以港灣、海洋城市聞名，東高雄則是山城風光，高雄面積最大的行政區「桃源區」就緊鄰玉山，森林資源豐富，例如著名的「南橫天池」、近期免預約的「藤枝國家森林遊樂區」都是熱門景點。本期《高雄畫刊》介紹負責於六龜山區送信的郵務士，一日最遠需要騎90公里，「幾乎快到嘉義」，由此可以感受到高雄的遼闊，也讓我們看見這塊豐沛的土地上，蘊含豐富的自然人文寶藏。
往山城出發尋寶吧！國定考古遺址「萬山岩雕」地處深山，謎樣的圖騰紋路，吸引許多人投入解密、巡查，讓與山共存的內涵，更深化迴盪在文化中。近期入選2023年米其林指南，位於美濃「阿香的廚房」，精心演繹原住民料理，山野的滋味雖然簡單，卻能帶來大大的滿足。
高山的美味，還有酸甜可口的紅肉李、口感滑順的木瓜、濃縮在地故事的梅子與「福龜餅」等伴手禮，再啜一口六龜獨特的山茶，精品級的茶香韻味，令人回味無窮。
可無限搭乘境內公共運輸的「高雄399通勤月票」已上路，串起了高雄的山間與都會路網，不妨趁著仲夏時節，踏查左營「見城之道」見證300年的生活記錄，或在愛河灣水域玩水消暑，漫步高雄無極限。
【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.06】
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