六龜心靈SPA之旅 尋找深藏山中的瑰寶

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee ◎圖片提供/清涼山護國妙崇寺提供】

許多人用「地靈人傑」來形容六龜，從荖濃溪兩岸分佈的寺廟數量來看，似乎真有這一回事。神威天臺山道場的金黃宮殿、美術館般的諦願寺、清涼山護國妙崇寺的景泰藍壁畫、氣勢磅礡的六龜大佛，一殿一世界，佛像壁畫各有特色。

城市逐漸步入熱情盛夏，是時候按下忙碌生活的暫停鍵，朝六龜山城前進，覓一日消暑清涼，尋一方心靈澄淨。

金色琉璃瓦搭配白牆，金碧輝煌宮殿建築，營造出金色城樓氣勢。(攝影/Cindy Lee) 從朝聖門進入，羅漢菩薩在綠色隧道間夾道相迎，開啟靜心之旅的第一步。(攝影/Cindy Lee) 山林環抱金黃聖殿 神威天臺山道場

隱藏在新威森林公園後方，佔地三百多公頃，神威天臺山道場為東南亞規模最大的一貫道道場。山巒疊翠簇擁莊嚴華美的宮殿建築，猶如山林間等待有緣人探索的黃金城。

前殿白陽聖殿供奉彌勒佛，色彩綺麗的彩玉壁雕由100位四川匠人合力、共花1年半的時間才完成。(攝影/Cindy Lee) 建築格局分為前、中、後殿，金色琉璃瓦搭配白牆，代表「黃中通理」以及彌勒古佛應運的白陽時期。踏入高大雄偉的「朝聖門」，首先帶來視覺震撼的是白陽聖殿，彌勒古佛端坐正中，身後巨幅彩玉壁雕描繪兜率天情景，不同色澤的天然玉石組合鑲嵌於整片玉璧上，細緻生動，令人驚嘆。

中殿為祖師聖殿，青斗石雕九龍圖騰鋪設階梯中央，靈動騰躍，營造金色城樓的氣勢，殿內三尊祖師聖像由重達38~40公噸的漢白玉雕刻而成，溫潤玉質表現祖師慈眉低垂、照拂眾生的神韻。後殿為結構獨立的皇母聖殿，殿內供奉10800尊彌勒佛圍繞20公尺高的漢白玉石碑，滿室金碧輝煌，更勝於前。

金與白貫穿道場全區，祖師聖殿內更顯金光璀璨，祖師聖像皎白光潔，與周圍貼上金箔的木雕神佛、白玉繪金的圖樣相互輝映。(攝影/Cindy Lee) 離開道場前，再次仰望山門，耀眼奪目的金字書寫「心安門」，想到方才導覽解說的江道親和藹邀約，「進來道場就是家人，以後歡迎常回家。」原本僅為氣勢恢宏建築折服，這才發現，不知不覺中已得心神安穩。

諦願寺 集大師之作的佛教美術館

穿越六龜山城，道路指向一片蔥鬱幽靜，荖濃溪轉彎之處，「諦願寺」居高臨下，面迎蜿蜒溪水、坐擁連綿青山。站在大雄寶殿前的「接引拜亭」眺望開闊山水，清風徐徐，鳥叫蟲鳴，清淨幽靜之感油然而生。

敬定上人期望將諦願寺打造成佛教藝術殿堂。(攝影/Cindy Lee) 外圍草地上，配置五百羅漢朝禮諸佛菩薩，每尊羅漢神態各異，栩栩如生。(攝影/Cindy Lee) 諦願寺是高雄圓照寺的別院，由敬定上人創建於民國80年。讓諦願寺與眾不同的並非風景，而是建築藝術。寺院為中國北方宮殿式建築，迴廊和拜亭的屋簷梁柱皆以佛教圖像彩繪裝飾，由已故薪傳獎傳統彩繪大師李漢卿先生及其團隊執筆，以敦煌佛像的雅緻色調，結合臺灣寺廟活潑生動的畫風，表現敬定上人構思的佛法意涵。接引拜亭樑坊上的「擂金畫」仿唐代銅雕，描繪佛陀降生和修行的事蹟，也是精緻細膩的佳作。沿著外廊一路走向正殿，只見歇山重檐、瓊樓玉宇，彷彿穿越到佛教輝煌鼎盛的唐宋時期。

主殿大雄寶殿外的梁枋彩繪配上工法繁複且較少見的「擂金畫」做點綴，更顯建築藝術之美。(攝影/Cindy Lee) 大雄寶殿是融合中韓臺佛教藝術的殿堂。前中供奉地藏王菩薩、後中供奉釋迦牟尼佛，左右分別為阿難尊者和迦葉尊者，四周彩玉雕刻《地藏經》及《華嚴經》的內容。(攝影/Cindy Lee) 大雄寶殿內的佛像群以敦煌莫高窟為藍圖，上人為此曾三度帶領繪師實地考察，並委託韓國藝術學院的教授創作，融合敦煌壁畫和韓國當代彩繪藝術的工法繪製成；此外，殿內天花由李漢卿先生所繪，四周大型彩玉雕刻則來自中國匠人之手。敬定上人認為：「寺院是一所學校，教育眾生彩繪與美感。」大雄寶殿兼容中、韓、臺的彩繪技藝，兼具傳統與創新，堪稱佛教藝術的典範。

臥佛殿內有東南亞最大的樟木雕刻臥佛，長7.5公尺、深1.9公尺、重7公噸。(攝影/Cindy Lee) 雅石藝術大師王仁義典藏的奇珍異石，他巧妙地運用形色各異的石頭，創作出幾可亂真的料理，令人嘖嘖稱奇。(攝影/Cindy Lee) 諦願寺內另設有藝石館，展出雅石藝術大師王仁義典藏的奇珍異石。 (攝影/Cindy Lee) 「我想將佛教藝術留在臺灣。」敬定上人解釋，藝術能感動每個人，突破藩籬、代代相傳，無論未來時局如何變遷，透過這些值得保存的藝術，佛法得以長遠流傳。

清涼山護國妙崇寺 沉浸景泰藍佛國世界

繼續向更深的山裡前進，跨越荖濃溪，抵達位於藤枝林道下方的「清涼山護國妙崇寺」，山區午後鳥語不絕，薄霧瀰漫，五葉松沾染一層清新水氣，立即體會寺名中「清涼」之意。

妙崇寺為中國城堡式宮殿建築，石雕城牆高聳堅固，得引師父說八八風災時還曾擋下藤枝林道走山崩塌的土石，阻擋大量泥流堵塞河道。(攝影/Cindy Lee) 妙崇寺依中國城堡式宮殿建築為藍圖，採傳統唐宋佛教寺院的伽藍七堂形式，開山闢荒，歷時二十餘年，才於2007年竣工，從建築規劃、材質、經變圖內容、到配色等細節，均由宏安上人所構思。集精華於一身者，首推毘盧殿（大雄寶殿），殿內華美繽紛、雄偉瑰麗，銅鑄鍍金的毘盧遮那佛端坐千葉寶蓮台上，莊嚴耀眼，天花是樟木雕刻並由義工協助彩繪的五方佛壇城，四周8.8米高的牆面均飾以景泰藍壁畫，色彩層次豐富、潤澤飽滿，如瓷之細緻，散發玉之溫潤光輝。

毘盧殿即是大雄寶殿，位居寺院的中軸核心，重檐廡殿式屋頂、飛簷翹角和花崗岩圓柱展現唐宋宮殿的典雅華美。(攝影/Cindy Lee) 欣賞景泰藍藝術不用千里迢迢飛到北京，毘盧殿、圓通寶殿和文殊殿內的景泰藍全景壁畫，世上絕無僅有。(攝影/Cindy Lee) 宏安上人認為景泰藍的釉料豐富多彩，不受氣候潮濕影響而褪色，可維持千百年無損，最適合描繪佛經故事。然而景泰藍製程繁複，從紫銅製胎、銅線掐絲、燒焊、點釉、鍍金等步驟，到最後經1200度高溫燒製，共需23道主工序，一般僅用在藝術品或器皿，甚少出現於建材。以平面銅片燒製的難度相當高，伴隨導覽的得引法師回憶：「剛開始試做時，一塊60公分見方的景泰藍，花了5年才試驗成功，過程歷經種種困難，而上人為將佛教的建築藝術留在六龜，鍥而不捨的精神令人折服，所以上人曾說建寺就是在修行，也就是道的考驗與淬鍊。」妙崇寺內包含毘盧殿、圓通寶殿和文殊殿的壁畫，以及金剛寶座和五百羅漢大圓柱，皆為景泰藍作品，前後歷時12年完成，為當今世上佛寺首創。

圓通寶殿內供奉8公尺高的千手千眼立像觀世音菩薩，由整塊台灣檜木雕刻而成，法相慈悲、淡彩秀雅。(攝影/Cindy Lee) 朝拜完文殊菩薩後，轉動108個祈福經輪，祈求平安順遂。(攝影/上圖-Cindy Lee、下圖-清涼山護國妙崇寺提供) 文殊殿獨立於堅固厚實的城牆之外，開山祖殿遭八八風災的土石流沖毀，2013年重建落成，以花崗岩建造。朝拜完文殊菩薩，至戶外迴廊眺望翠綠青山間的橘黃琉璃瓦，轉動108個祈福經輪，日常煩惱似乎也隨著轉動的咒語消散無蹤。

彩虹山大佛 壯觀雄偉的六龜地標

荖濃溪沿岸最醒目的地標，非六龜大佛莫屬。青斗石精雕的九龍梯指向草坡頂端，高聳莊嚴的大佛面對荖濃溪，背倚中央山脈，垂眉閉目，寧靜安詳盤坐天地山河之間。

六龜大佛高20公尺，約7層樓高，使用167噸銅鑄造而成(攝影/Cindy Lee) 開山創辦人參拜東京鎌倉大佛時，深受其文化及歷史感動，發願興建鑄銅大佛。選址時，現今大佛位置的後方山脈出現一道彩虹，整片山麓金光燦爛，於是決定在此地興建大佛，2000年成立彩虹山宗教基金會，進行籌備工作，命名「彩虹山六龜大佛」。2009年八八風災，高屏山區許多村落遭受嚴重損害，大佛下方的新開村安然無恙，傳為佳話。

站在六龜大佛下更顯得壯觀雄偉。(攝影/Cindy Lee) 佛像前特別鑄造一比一的「天下第一手：佛手」交疊放置地面，供信徒拍照留念。(攝影/Cindy Lee) 踏上121階的九龍梯，走過香爐後方雕刻佛陀成佛過程的「八相成道」，站在高20公尺，使用167噸銅鑄造而成大佛跟前，崇敬與震撼更強烈，轉身回望，六龜的壯闊山水在眼前開展，似乎也能些許同感大佛接納百川萬物的胸懷。

彩虹山六龜大佛內部堅固的鋼骨架構。(攝影/Cindy Lee) 彩虹山六龜大佛的「鎮山之寶」重達6892公斤的緬甸翡翠玉石。(攝影/Cindy Lee) 走進大佛身體，可看到內部堅固的鋼骨架構，地下室則安置一塊「鎮山之寶」重達6892公斤的緬甸翡翠玉石。來訪時，別忘了繞到大佛身後，找到迴廊中與自己生肖對應的金剛菩薩，祈願平安健康。

• 神威天臺山道場

地址：高雄市六龜區三民路81之6號

電話：（07）687-2107

時間：6：00~17：00

網址：神威天臺山道場

• 諦願寺

地址：高雄市六龜區紅水坑19-1號

電話：（07）689-1688

時間：8：00~17：00

網址：諦願寺

• 清涼山護國妙崇寺

地址：高雄市六龜區興龍里舊潭3-3號

電話：（07）689-2259

時間：8：00~16：30

網址：清涼山護國妙崇寺

• 彩虹山六龜大佛

地址：高雄市六龜區新開路27-1號

電話：（07）679-1133

時間：8：00~17：00

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.05】