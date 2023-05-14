前鎮加工區女性身影 藍色制服下的花樣年華

過去加工出口區上班時間，數萬名騎機車和自行車通勤的員工擠滿道路，萬頭攢動的盛況。(翻拍/Naru) 【◎文/Naru ◎攝影/翻拍/Naru ◎圖片提供/高雄市勞工博物館、劉美珠、黃秋雪、阮蘭英、陳美貞、葉素卿】

「那一天早晨，在前鎮加工區工作趕著上班的她們，害怕遲到而領不到全勤獎金，於是全擠上了一艘從旗津通往前鎮的渡輪…...」聽著高雄市勞工博物館推出互動式劇場《揮灑青春～女孩站起來！》訴說著「二十五淑女事件」，慢慢地揭開那段塵封已久往事，心中也泛起一陣陣漣漪。

高雄市勞工博物館保存高雄勞動文化與勞工歷史，常設展中展示加工出口區女工的制服、縫紉機以及老照片。(攝影/Naru) 1966年12月，全世界第一座加工出口區在高雄前鎮區成立，傳統型勞力密集產業公司進駐，大量勞力需求吸引周邊許多求職者前來應徵，成為打卡上班的工薪階級，用青春換取家中的經濟改善，女性勞動力在70年代支撐起臺灣經濟動能，更在工作與家庭雙重角色中轉換，展現無比堅韌且璀璨的生命力。

圖片為當時的基層與管理幹部，帽緣有三條橫槓的是工作教練。劉阿姨(右2)和同事們過去在前鎮加工出口區服務超過25年，個個從基層做到管理職，見證前鎮加工出口區的興盛與轉變。(圖片提供/劉美珠)

女性撐起加工產業一片天

「我16歲初中畢業就到前鎮加工出口區打工，當時朋友的姐姐到加工區上班，我就跟著去應徵。」陳阿姨說，所以就和村裡其他女孩一起從屏東通車到高雄。訪談中，阿姨們紛紛憶起多年前的往事，黃阿姨說當時社會重男輕女的普遍現象，許多家庭只供哥哥或弟弟讀書、升學，她們則進入當時美商在臺開設的「高雄電子」，每天去加工區上班，一做就是25年直到退休。

早年加工出口區女性從業員佔大多數，可說是女性勞動者撐起了加工出口區的一片天。(圖片提供/黃秋雪) 在經濟尚未起飛的年代，臺灣在高雄前鎮創立世界第一座加工出口區，吸引外商來臺設廠，除了將紡織成衣、電子、汽車等未完成商品或零件進行加工外，劉阿姨指出當時的產業也有香港柚木，專做馬靴的製鞋廠以及雨傘工廠等，這些加工鏈經由女性勞工們的巧手，產品完成後再轉運到世界各個角落。

每天清晨6點鐘，甚至天還未亮就整裝出門，一天6至8小時投入加工生產線。前為陳阿姨、後為阮阿姨。(圖片提供/阮蘭英、陳美貞) 她們的精巧手藝創造好口碑，讓加工出口區產值快速成長，越來越多女孩們和劉阿姨一樣，從各縣市蜂湧到加工區工作，據高雄勞工博物館資料顯示，1976年前，園區從業人員中女性就佔了5分之4，可說撐起加工產業一片天，是臺灣經濟起飛的推手。

曾在加工區工作過的阿姨及叔叔們回憶，在70年代全盛時期，這裡的生產線一天三班隨時待命，當時還沒實施週休二日，機器與人力幾乎24小時都輪轉個不停。加工區每天湧入十幾萬人，通勤時萬頭攢動的盛況，讓曾在這工作的老員工到現在都記憶猶新。聊到通車經驗，劉阿姨她說：「最早期上下班時擠公車，或騎腳踏車，有機車的是少數。之後公司成立了很多條線路的交通車，遠至屏東麟洛、左營，楠梓，交通就方便許多！在那之前有人形容上下班時交通擁擠的情形，就像處在槍林彈雨中。」陳阿姨更笑說：「上下班時就像是螞蟻雄兵，路上滿滿的都是機車。」為了照顧眾多員工，許多工廠在內部設置了餐廳、福利社，甚至還有公園和郵局，儼然形成一座小社區。

高雄加工出口區女子宿舍啟用典禮。(圖片提供/葉素卿) 每天清晨6點鐘，甚至天還未亮就整裝出門，一天6至8小時投入加工生產線，為了通勤方便，有些人也會在加工區鄰近的前鎮市場合租宿舍共同生活，讓彼此有個照應，一直到加工區女子宿舍啟用。劉阿姨的老同事阮阿姨回憶說：「一開始就是很想家，每天打電話回去都會哭。」覺得這樣的生活辛苦嗎？她們搖搖頭，笑說：「那時候大家都很努力賺錢，沒想到辛不辛苦，只想說能不能多加班、多賺點錢。」早期工廠的薪水每個月大概480到540元，對家裡來說不無小補。

雖處辛苦年代，但我們是幸運的一群

聽著她們訴說著往事，在一般人眼裡，每日早出晚歸、長時間通車，幾乎沒有時間休息，日復一日全神貫注的投入生產線，才能達到精準高效率，更遑論結婚生子後還要照顧家庭，簡直蠟燭兩頭燒。問她們平時這麼忙碌，有時間安排休閒活動嗎？劉阿姨笑說：「我們那時候很愛加班，還有人一個月加班200小時，拿到薪水很開心，就跑去大新百貨、光復路逛街買衣服。」工廠白色無塵的罩袍下，她們裝扮時尚不輸雜誌明星！也有許多女孩報名夜間部在職進修，投資自己累積專業知識，或者跟劉阿姨一樣，在工廠遇見自己的另一半，攜手共組家庭。

高雄勞工博物館推出勞動劇場《揮灑青春～女孩站起來》，由志工演員重現1970年代加工區女性勞動者職場及家庭的故事。(圖片提供/高雄市勞工博物館) 曾擔任工會常務理事為員工爭取權益，也和女性勞工們站在一起，同甘共苦半輩子的胡叔叔說：「其實我們是幸運的一群，雖然是辛苦的時代。」年紀輕輕就進入加工區，中年退休後紛紛展開精彩的第二人生，有些人經營公司，從勞方轉戰資方，發展出興趣開設花藝工作坊，或轉職到幼稚園，也有些投身公益照顧弱勢族群，或者是遊山玩水走遍世界各地，退休後生活精采無比。

這群女性勞工們就像是孕育加工出口區的母親，造就了高雄城市發展。高雄市勞工博物館為重現加工出口區的黃金年代，即日起至12月31日止推出互動式劇場《揮灑青春～女孩站起來！》定目劇，透過影像交織以及紡織工廠的場景意象，從另一種角度，深入貼近她們的生命故事。

•《揮灑青春～女孩站起來！》定目劇

演出時間：即日起至12月31日止每月演出一場次(劇長40分鐘)，

詳情請上勞工博物館官方網站查詢