快訊

陳建仁確診緊急取消行程 行政院：在家休養實施0+n

預防肌少症就要把肌肉練多 骨科醫詳解做什麼運動才能增肌

悠遊卡「嗶」沖繩半年僅賺幾千元 柯「了不起成就」挨轟打腫臉充胖子

高市府女性首長 職場分享

聯合新聞網／ 高雄畫刊
(左)高雄市政府行政暨國際處長張硯卿。(中)高雄市政府研究發展考核委員會主委蔡宛芬。(右)高雄市政府觀光局長高閔琳。(左：圖片提供/高市府行政暨國際處；中：攝影/Carter；右：攝影/曾信耀)
(左)高雄市政府行政暨國際處長張硯卿。(中)高雄市政府研究發展考核委員會主委蔡宛芬。(右)高雄市政府觀光局長高閔琳。(左：圖片提供/高市府行政暨國際處；中：攝影/Carter；右：攝影/曾信耀)

【◎文/王亭云、林子涵 ◎攝影/Carter、曾信耀 ◎圖片提供/高市府行政暨國際處】

　　《高雄畫刊》本期邀訪為了高雄市政案牘勞形的女性首長們，包含行政暨國際處長張硯卿、研究發展考核委員會主任委員蔡宛芬，以及觀光局長高閔琳，從「女力」出發，分享她們在職場中的點滴與心法。

行政暨國際處長張硯卿：「保持彈性，持續學習」

　　擁有電視台記者、主播資歷，高雄市政府行政暨國際處長張硯卿，為目前市府最年輕的局處首長。為高雄全力推展城市外交，外表清新、談吐大方的她認為，女性心思細膩且觀察力強，在人際溝通、團隊合作等方面，都能有很好的發揮。

高雄市政府行政暨國際處長張硯卿，曾是電視台記者、主播，為目前市府最年輕的局處首長。(圖片提供/高市府行政暨國際處)
高雄市政府行政暨國際處長張硯卿，曾是電視台記者、主播，為目前市府最年輕的局處首長。(圖片提供/高市府行政暨國際處)

積極與國際互動 跨局處共拚高雄城市外交

　　許多人好奇，「行政暨國際處」究竟是負責甚麼業務？張硯卿表示，先前行政暨國際處稱為「秘書處」，主要負責市府行政作業、後勤支援及城市國際交流，爾後於2018年更名，將「國際」加入，宣示高雄市政府對於國際事務的重視。對內，行政暨國際處加強跨局處的橫向聯繫，統整不同單位的經驗、資源；對外則更加推進城市外交，其他業務還包括完善消費者保護機制、維護行政中心運作並落實節能減碳等。

行國處重要任務包含城市國際交流，處長張硯卿在2023年高雄燈會，迎接4個姐妹市及友好夥伴城市代表團造訪。(圖片提供/高市府行政暨國際處)
行國處重要任務包含城市國際交流，處長張硯卿在2023年高雄燈會，迎接4個姐妹市及友好夥伴城市代表團造訪。(圖片提供/高市府行政暨國際處)
　　今年疫情趨緩，國際恢復實體交流，張硯卿表示，「持續強化和姊妹市及友好夥伴城市的實質交流與互動！」高雄市1月迎來日本熊本縣市聯合訪團，市府團隊也迅速在3月回訪，雙方互動密切；2023年高雄燈會，也是高雄睽違三年迎來4個姐妹市及友好夥伴城市代表團，由「行政暨國際處」安排走訪壽山動物園、內惟藝術中心、亞洲新灣區等地，向外國友人介紹近年市政建設成果。

　　「我們不只積極協助高雄各項國際活動，更主動邀約各國訪賓，努力創造與國際城市間更多交流互動。」張硯卿分享，3月底的智慧城市展，市府主動邀請並安排重點交流城市的訪賓在高雄進行參訪。像是愛丁堡議長搭乘文化遊艇就非常喜歡駁二的氛圍，在駁二一待就是五、六個小時；立陶宛克萊佩達市長在衛武營參訪的時候，則即興拿出迷你小號和民眾合奏，也讓大家驚艷不已！

行國處長張硯卿帶著各國訪賓走訪高雄知名景點，為高雄全力推展城市外交。(圖片提供/高市府行政暨國際處)
行國處長張硯卿帶著各國訪賓走訪高雄知名景點，為高雄全力推展城市外交。(圖片提供/高市府行政暨國際處)

肯定女性團隊合作優勢 永遠在職場上保持謙虛

　　作為一名職業女性，張硯卿認為，女性在職場上的挑戰，較多還是來自長久以來的女性刻板印象，不過女性的優勢，在於對情緒的感知、觀察力比較強，在團隊合作或處理人際關係的溝通上，更為細心與細膩，能以較柔軟的方式進行，有助於經營團隊、鼓勵士氣與凝聚向心力。

　　至於女性在職場上，需要具備甚麼特質或條件？她與我們分享，倒不見得與性別有關：「保持彈性非常重要！保有謙虛、學習的心態，這些沒有性別之分。」保持彈性能讓我們面對新環境、突發狀況或臨時任務時，快速調整好心態，順利完成任務，透過不斷學習新知、接受新的刺激，看到職涯更多可能，而人與人之間的相處「人和」也很重要，要耐心傾聽、以開放的態度溝通。

「挫折就是養分」 研考會主委蔡宛芬：珍惜練就能力的每個機會！

　　「像玩手遊打怪一樣，一關一關過！」高雄市政府研究發展考核委員會主任委員蔡宛芬，以活潑的比喻，鼓勵參與公共事務的女性越挫越勇。擔任研考會主委工作，每天需面對的是高雄市政府的內部風險控管、各項工作進度、智慧城市的打造與市民滿意度等，在條理分明的大數據背後，正向積極的她，對於性別平等的追求，有著極大的熱情。

高雄市政府研究發展考核委員會主任委員蔡宛芬，長期關注性別議題，她認為「性別這條路還要努力很久！」希望一代比一代更好，大家要一起努力。（攝影/Carter）
高雄市政府研究發展考核委員會主任委員蔡宛芬，長期關注性別議題，她認為「性別這條路還要努力很久！」希望一代比一代更好，大家要一起努力。（攝影/Carter）
　　從性別NGO組織出身，蔡宛芬分享，接任研考會主委2年多以來，常被誤認為是主委的秘書或主任。「多數人的刻板印象，會認為政務官應該是男性！」她舉例，最近研考會資訊中心於3月辦理「智慧城市展」，蔡宛芬與一位國外來的社長溝通佈展事宜，發言的是蔡宛芬，但這位社長「仍然是看著我斜後方的男性在講話」。在這個眼神的小動作中，其實就可以觀察到，有許多人還是不知道該如何面對一位女性首長。

高雄市政府研究發展考核委員會主委蔡宛芬，為市府進行內部風險控管，打造高雄成為智慧治理之都。（攝影/Carter）
高雄市政府研究發展考核委員會主委蔡宛芬，為市府進行內部風險控管，打造高雄成為智慧治理之都。（攝影/Carter）
　　「這可看成缺點，也可以是一個優點！」蔡宛芬認為，相對於男性，女性發言較不被重視的狀況仍存在，但也因此讓從事公共事務的女性，懂得以更柔軟的身段、或更堅強的論述，來讓自己的發言被接受，造就了更多元且豐富的能力。

　　蔡宛芬認為，高雄市政府很支持女性首長，也肯定女性首長的能力，給了很大的空間發揮，蔡宛芬沒有照顧責任的壓力，相對可以花較多心力在工作上，但她也觀察到，社會上普遍還是認為女性是主要的家庭照顧者，女性要在職場上維持不輸給男性的成績，其實壓力是更大。

研考會主委蔡宛芬說，透過性別統計，可以看見各樣事物的確存在性別差異，在推動智慧城市工作之時，她也特別留意女性、長輩等族群的權益。（攝影/Carter）
研考會主委蔡宛芬說，透過性別統計，可以看見各樣事物的確存在性別差異，在推動智慧城市工作之時，她也特別留意女性、長輩等族群的權益。（攝影/Carter）
　　「工作家庭兩頭燒」的狀況，雖然已經改善不少，但以她做為主管的經驗，她認為還是應該給予女性更多支持，在衡量職場表現時，將她身為家庭照顧者的角色放進去思考、體諒，關懷女性職場與生活的整體面貌。

　　「世界上的性別歧視永遠不會消失，只能說讓現況從0分、2分、4分到6分一直進步，一步一步來」，蔡宛芬認為，要達到性別平等，過程都必須以10年計，但沒有努力，就不會有成果。「現在參與公共事務的女性，擁有了前輩在性別平等路上努力的果實，我們也要帶給別人果實，要做的事情實在非常非常多！」

重視性別平權 觀光局長高閔琳：「力推高雄成為國際城市」

　　從議員轉換跑道的高雄觀光局長高閔琳，過去就常為性別平等議題發聲，接任高市府觀光局局長後，她也將性別平等、LGBT多元性別觀念，放進「觀光」的各項業務中，如在2023高雄燈會中設置有性平觀念的燈飾，或者打造風景區性別友善廁所、推動性別友善旅館，讓高雄能全力朝更友善、更國際的觀光大城市發展。

高雄市政府觀光局長高閔琳，過去就常為性別議題發聲，如今在觀光領域，她也致力推動性別友善及平權。（攝影/曾信耀）
高雄市政府觀光局長高閔琳，過去就常為性別議題發聲，如今在觀光領域，她也致力推動性別友善及平權。（攝影/曾信耀）

國內、外雙管齊下全力行銷 推動高雄旅遊

　　隨著疫情解封，高雄市政府觀光局積極行銷高雄旅遊，高局長說：「對國內旅客，要讓他們每次來高雄都有不同感受；對國際旅客，要加強高雄的知名度。」近期觀光局大力推動那瑪夏螢火蟲季等山城觀光，也剛與日本旅行業者合作洽談行銷高雄，更輔導受疫情影響的餐飲、旅宿業者等，以各樣特色活動活絡地方商圈。

高雄市政府觀光局長高閔琳積極推動高雄旅遊，針對國內或國外旅客客群，擬定不同的行銷策略。（攝影/曾信耀）
高雄市政府觀光局長高閔琳積極推動高雄旅遊，針對國內或國外旅客客群，擬定不同的行銷策略。（攝影/曾信耀）
　　和同仁投注大量精力拚觀光，上任後第一個任務「2023高雄燈會」連續獲獎得到國際肯定；去年重新開放的壽山動物園參觀人次也已達50萬人以上，高閔琳局長仍馬不停蹄，持續為高雄觀光投注心力。 她表示：「高雄就是臺灣第一，高雄是國際一線大城市，我們已經做好準備！」重視細節的她，會從指標、摺頁、翻譯各面向考量，高雄觀光是否夠友善？而對於性別友善的推動，她也同樣用心。

高雄市政府觀光局長高閔琳，推動高雄成為國際大城市，對於性別友善的推動，她也同樣用心。（攝影/曾信耀）
高雄市政府觀光局長高閔琳，推動高雄成為國際大城市，對於性別友善的推動，她也同樣用心。（攝影/曾信耀）

高雄 各種性別都能自在的城市

　　高局長要求所轄的各風景區，條件許可下要設置性別友善廁所，也在高雄觀光景點、旅宿等提供女性生理用品，關注「月經貧窮」議題，她說「不要歧視、尊重包容、平等機會」是原則， 期待所有的人都能提升性別敏感度。

　　她認為高市府相當重視性別平權，像是成立性別平等辦公室，以專責單位去跨局處處理性平議題；也有高比例的女性首長，都能凸顯出生活在高雄其實很自由，各種性別的人都能被尊重。

　　「每個人都是獨立個體、特質都不一樣」，高閔琳局長持續在自己的位置上，將性別平等的價值傳遞出去，建構一個友善的國際城市。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.05】

延伸閱讀

高雄警暗夜攔黑影 兄弟倆都通緝哥哥已逃捕7年

「米其林指南」5月入選餐廳 高雄再有3家進榜

全球半導體大廠英特格落腳高雄 全球最大製造基地啟用

影／被點名選立委 黃捷：不排除加入民進黨

相關新聞

「警覺、蒐證、求助」3招 拒絕數位親密關係暴力！

「我已經定位你的GPS，怎樣都逃不出我的手掌心！」「你要是敢跟我分手，我就把親密照片放到網路上流傳！」曾經的親密伴侶變成恐怖情人，暴力威脅因濫用網路科技而變本加厲，「數位親密關係暴力」成為防範家暴的首要議題。

前鎮加工區女性身影 藍色制服下的花樣年華

「那一天早晨，在前鎮加工區工作趕著上班的她們，害怕遲到而領不到全勤獎金，於是全擠上了一艘從旗津通往前鎮的渡輪…...」聽著高雄市勞工博物館推出互動式劇場《揮灑青春～女孩站起來！》訴說著「二十五淑女事件」，慢慢地揭開那段塵封已久往事，心中也泛起一陣陣漣漪。

科技女力報到 AI驅動企業數位轉型

全球掀起AI聊天機器人ChatGPT討論熱潮，讓AI語意分析技術更廣為人知！「立捷數據整合」產品同樣應用AI人工智慧，透過「AI文件探勘技術」管理海量資料，能夠幫助使用者在龐大的數據庫中迅速找到所需要的文件並進行精準分析，目前客戶包含大、小企業與律師事務所等，讓企業在科技浪潮潮中不落人後，走得更久、更遠。

奈良美智《朦朧潮濕的一天》十年巡展從內惟啟程

橘色長髮的女孩，在暖黃背景中張大雙眼，多種色彩從衣服延伸至髮梢渲染交織，在朦朧中傳遞著溫暖和煦的能量。這幅由日本當代藝術大師奈良美智創作的《朦朧潮濕的一天》（Hazy Humid Day）來到高雄了！

臺、日、越家常美食 暖胃更暖心

高雄最美味的飲食，隱藏在看似平凡的日常。沒有華麗的裝潢，也沒有儀式感的浮誇擺盤，只有闆娘滿滿的用心與愛心，端出用料實在、健康無添加的在地必嚐美食。

高市府女性首長 職場分享

《高雄畫刊》本期邀訪為了高雄市政案牘勞形的女性首長們，包含行政暨國際處長張硯卿、研究發展考核委員會主任委員蔡宛芬，以及觀光局長高閔琳，從「女力」出發，分享她們在職場中的點滴與心法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦