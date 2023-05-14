高市府女性首長 職場分享

【◎文/王亭云、林子涵 ◎攝影/Carter、曾信耀 ◎圖片提供/高市府行政暨國際處】

《高雄畫刊》本期邀訪為了高雄市政案牘勞形的女性首長們，包含行政暨國際處長張硯卿、研究發展考核委員會主任委員蔡宛芬，以及觀光局長高閔琳，從「女力」出發，分享她們在職場中的點滴與心法。

行政暨國際處長張硯卿：「保持彈性，持續學習」

擁有電視台記者、主播資歷，高雄市政府行政暨國際處長張硯卿，為目前市府最年輕的局處首長。為高雄全力推展城市外交，外表清新、談吐大方的她認為，女性心思細膩且觀察力強，在人際溝通、團隊合作等方面，都能有很好的發揮。

高雄市政府行政暨國際處長張硯卿，曾是電視台記者、主播，為目前市府最年輕的局處首長。(圖片提供/高市府行政暨國際處)

積極與國際互動 跨局處共拚高雄城市外交

許多人好奇，「行政暨國際處」究竟是負責甚麼業務？張硯卿表示，先前行政暨國際處稱為「秘書處」，主要負責市府行政作業、後勤支援及城市國際交流，爾後於2018年更名，將「國際」加入，宣示高雄市政府對於國際事務的重視。對內，行政暨國際處加強跨局處的橫向聯繫，統整不同單位的經驗、資源；對外則更加推進城市外交，其他業務還包括完善消費者保護機制、維護行政中心運作並落實節能減碳等。

行國處重要任務包含城市國際交流，處長張硯卿在2023年高雄燈會，迎接4個姐妹市及友好夥伴城市代表團造訪。(圖片提供/高市府行政暨國際處) 今年疫情趨緩，國際恢復實體交流，張硯卿表示，「持續強化和姊妹市及友好夥伴城市的實質交流與互動！」高雄市1月迎來日本熊本縣市聯合訪團，市府團隊也迅速在3月回訪，雙方互動密切；2023年高雄燈會，也是高雄睽違三年迎來4個姐妹市及友好夥伴城市代表團，由「行政暨國際處」安排走訪壽山動物園、內惟藝術中心、亞洲新灣區等地，向外國友人介紹近年市政建設成果。

「我們不只積極協助高雄各項國際活動，更主動邀約各國訪賓，努力創造與國際城市間更多交流互動。」張硯卿分享，3月底的智慧城市展，市府主動邀請並安排重點交流城市的訪賓在高雄進行參訪。像是愛丁堡議長搭乘文化遊艇就非常喜歡駁二的氛圍，在駁二一待就是五、六個小時；立陶宛克萊佩達市長在衛武營參訪的時候，則即興拿出迷你小號和民眾合奏，也讓大家驚艷不已！

行國處長張硯卿帶著各國訪賓走訪高雄知名景點，為高雄全力推展城市外交。(圖片提供/高市府行政暨國際處)

肯定女性團隊合作優勢 永遠在職場上保持謙虛

作為一名職業女性，張硯卿認為，女性在職場上的挑戰，較多還是來自長久以來的女性刻板印象，不過女性的優勢，在於對情緒的感知、觀察力比較強，在團隊合作或處理人際關係的溝通上，更為細心與細膩，能以較柔軟的方式進行，有助於經營團隊、鼓勵士氣與凝聚向心力。

至於女性在職場上，需要具備甚麼特質或條件？她與我們分享，倒不見得與性別有關：「保持彈性非常重要！保有謙虛、學習的心態，這些沒有性別之分。」保持彈性能讓我們面對新環境、突發狀況或臨時任務時，快速調整好心態，順利完成任務，透過不斷學習新知、接受新的刺激，看到職涯更多可能，而人與人之間的相處「人和」也很重要，要耐心傾聽、以開放的態度溝通。

「挫折就是養分」 研考會主委蔡宛芬：珍惜練就能力的每個機會！

「像玩手遊打怪一樣，一關一關過！」高雄市政府研究發展考核委員會主任委員蔡宛芬，以活潑的比喻，鼓勵參與公共事務的女性越挫越勇。擔任研考會主委工作，每天需面對的是高雄市政府的內部風險控管、各項工作進度、智慧城市的打造與市民滿意度等，在條理分明的大數據背後，正向積極的她，對於性別平等的追求，有著極大的熱情。

高雄市政府研究發展考核委員會主任委員蔡宛芬，長期關注性別議題，她認為「性別這條路還要努力很久！」希望一代比一代更好，大家要一起努力。（攝影/Carter） 從性別NGO組織出身，蔡宛芬分享，接任研考會主委2年多以來，常被誤認為是主委的秘書或主任。「多數人的刻板印象，會認為政務官應該是男性！」她舉例，最近研考會資訊中心於3月辦理「智慧城市展」，蔡宛芬與一位國外來的社長溝通佈展事宜，發言的是蔡宛芬，但這位社長「仍然是看著我斜後方的男性在講話」。在這個眼神的小動作中，其實就可以觀察到，有許多人還是不知道該如何面對一位女性首長。

高雄市政府研究發展考核委員會主委蔡宛芬，為市府進行內部風險控管，打造高雄成為智慧治理之都。（攝影/Carter） 「這可看成缺點，也可以是一個優點！」蔡宛芬認為，相對於男性，女性發言較不被重視的狀況仍存在，但也因此讓從事公共事務的女性，懂得以更柔軟的身段、或更堅強的論述，來讓自己的發言被接受，造就了更多元且豐富的能力。

蔡宛芬認為，高雄市政府很支持女性首長，也肯定女性首長的能力，給了很大的空間發揮，蔡宛芬沒有照顧責任的壓力，相對可以花較多心力在工作上，但她也觀察到，社會上普遍還是認為女性是主要的家庭照顧者，女性要在職場上維持不輸給男性的成績，其實壓力是更大。

研考會主委蔡宛芬說，透過性別統計，可以看見各樣事物的確存在性別差異，在推動智慧城市工作之時，她也特別留意女性、長輩等族群的權益。（攝影/Carter） 「工作家庭兩頭燒」的狀況，雖然已經改善不少，但以她做為主管的經驗，她認為還是應該給予女性更多支持，在衡量職場表現時，將她身為家庭照顧者的角色放進去思考、體諒，關懷女性職場與生活的整體面貌。

「世界上的性別歧視永遠不會消失，只能說讓現況從0分、2分、4分到6分一直進步，一步一步來」，蔡宛芬認為，要達到性別平等，過程都必須以10年計，但沒有努力，就不會有成果。「現在參與公共事務的女性，擁有了前輩在性別平等路上努力的果實，我們也要帶給別人果實，要做的事情實在非常非常多！」

重視性別平權 觀光局長高閔琳：「力推高雄成為國際城市」

從議員轉換跑道的高雄觀光局長高閔琳，過去就常為性別平等議題發聲，接任高市府觀光局局長後，她也將性別平等、LGBT多元性別觀念，放進「觀光」的各項業務中，如在2023高雄燈會中設置有性平觀念的燈飾，或者打造風景區性別友善廁所、推動性別友善旅館，讓高雄能全力朝更友善、更國際的觀光大城市發展。

高雄市政府觀光局長高閔琳，過去就常為性別議題發聲，如今在觀光領域，她也致力推動性別友善及平權。（攝影/曾信耀）

國內、外雙管齊下全力行銷 推動高雄旅遊

隨著疫情解封，高雄市政府觀光局積極行銷高雄旅遊，高局長說：「對國內旅客，要讓他們每次來高雄都有不同感受；對國際旅客，要加強高雄的知名度。」近期觀光局大力推動那瑪夏螢火蟲季等山城觀光，也剛與日本旅行業者合作洽談行銷高雄，更輔導受疫情影響的餐飲、旅宿業者等，以各樣特色活動活絡地方商圈。

高雄市政府觀光局長高閔琳積極推動高雄旅遊，針對國內或國外旅客客群，擬定不同的行銷策略。（攝影/曾信耀） 和同仁投注大量精力拚觀光，上任後第一個任務「2023高雄燈會」連續獲獎得到國際肯定；去年重新開放的壽山動物園參觀人次也已達50萬人以上，高閔琳局長仍馬不停蹄，持續為高雄觀光投注心力。 她表示：「高雄就是臺灣第一，高雄是國際一線大城市，我們已經做好準備！」重視細節的她，會從指標、摺頁、翻譯各面向考量，高雄觀光是否夠友善？而對於性別友善的推動，她也同樣用心。

高雄市政府觀光局長高閔琳，推動高雄成為國際大城市，對於性別友善的推動，她也同樣用心。（攝影/曾信耀）

高雄 各種性別都能自在的城市

高局長要求所轄的各風景區，條件許可下要設置性別友善廁所，也在高雄觀光景點、旅宿等提供女性生理用品，關注「月經貧窮」議題，她說「不要歧視、尊重包容、平等機會」是原則， 期待所有的人都能提升性別敏感度。

她認為高市府相當重視性別平權，像是成立性別平等辦公室，以專責單位去跨局處處理性平議題；也有高比例的女性首長，都能凸顯出生活在高雄其實很自由，各種性別的人都能被尊重。

「每個人都是獨立個體、特質都不一樣」，高閔琳局長持續在自己的位置上，將性別平等的價值傳遞出去，建構一個友善的國際城市。