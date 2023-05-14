高雄美力媽媽 讓生命充滿愛與溫暖

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter、曾信耀 ◎圖片提供/羅守蓁】

每年一度母親節美力媽媽推薦徵選活動，由市府社會局主辦，本期《高雄畫刊》邀請3名獲獎媽媽，分享她∕他們的故事。76歲的金陳貴美不辭辛苦，照顧中風丈夫與重度障礙女兒；單親爸爸蔡登揚，獨自撫養2名自閉兒，以及活力媽媽羅守蓁，全心投入公益活動。

「給力媽媽」金陳貴美 照顧中風丈夫、重度障礙女兒不喊苦

獲選「給力媽媽」的76歲金陳貴美，在社工們的眼中，是個熱情活潑又開朗的媽媽，很難想像她從42歲開始，同時照顧中風的丈夫與多重障礙重度的女兒，扛起家中經濟重擔，即使如此她從不喊苦，凡事心存感恩

76歲的金陳貴美獲選為「給力媽媽」，多年來照顧中風丈夫、重度障礙女兒不辭勞苦。(攝影/曾信耀) 金陳貴美與丈夫共育有四名孩子，生活在六龜地區，她深刻記得女兒在3歲時第一次癲癇發作，當時山區交通不方便，她與丈夫輪流揹女兒步行翻過3座山，經過一天路程，半夜才終於到旗山醫院急診室，被醫生診斷出有癲癇症狀，需持續就醫服藥。

30年來，她一人除了務農工作討生活，還得照顧父女倆人，每當需要回診或復健，不管路程有多遠，她都會親自陪同前往。直到民國105年申請居家服務，她才獲得喘息，女兒也開始在社福機構日間據點，有了固定作息與學習。

金陳貴美的丈夫4年前離世，如今女兒53歲，多重障礙重度，且有頑固性癲癇，自己的身體也因糖尿病導致眼睛病變，她擔心自己的狀況越來越差，但仍親力親為陪伴女兒。

現在最讓她開心的是，她的大兒子在外地生子，孫子也結婚生小孩，兒孫們每逢過節回家看她，祖孫們共享天倫之樂。她與鄰居感情和睦，大家相約母親節要一起擺桌慶祝。

「魔力媽媽」蔡登揚 陪伴2自閉兒正向面對人生

勇敢代母職的51歲單親爸爸蔡登揚獲選為「魔力媽媽」，在他的人生中，最艱難的時刻是，得知兩名兒子診斷為自閉症，以及妻子突然離世，這些年來他獨自照顧家庭、陪伴孩子復健、成長，他認為「遇到困難就是勇敢面對，腳步不停歇，總能繼續向前進！」

獨自撫養2名自閉兒的單親爸爸蔡登揚獲選為「魔力媽媽」，他認為遇到困難就是勇敢面對。(攝影/Carter) 蔡登揚曾在美國生活長達19年，與妻子育有兩名兒子，都被診斷為自閉症，迎面而來的龐大醫療費、生活照顧壓力，讓夫妻倆被壓得喘不過氣，決定搬回老家高雄生活。原以為有了家人、親戚支持與特教資源，能過著正常生活，未料妻子驟然離世，對他衝擊非常大，但仍在孩子面前表現堅強，因為生活還得繼續下去。

在家沒有人能訴說，情緒容易悶在心裡，他開始騎機車載著孩子外出兜風，感受風與陽光的溫度，為自己創造自由時光，也讓內心獲得抒發。也許是海軍退伍背景，蔡登揚特別喜歡親近大海，他說，與孩子一起到海邊時，他看海、聆聽海浪聲，孩子則奔跑、嬉鬧，彼此都能放鬆、充電，讓家人感情加溫。

獲選為「魔力媽媽」蔡登揚的大兒子，特別喜歡手作汽車。(攝影/Carter) 母親節即將到來，他想跟全天下的媽媽說：「不論是正常孩子或特殊小孩，大家都辛苦了！」回想一路走來，孩子已經不用24小時隨時看顧，且也熟悉他們的個性，當他們產生情緒時，也知道該如何因應。

症狀比較輕的弟弟懂得彼此是家人關係，吃東西時會與爸爸和哥哥分享，蔡登揚回憶，有一次他出門倒垃圾比較久未回家，弟弟還會跑出去呼喊爸爸，讓他有點感動，他笑著說：「至少他懂得擔心家人，會注意到爸爸的去向。」

「活力媽媽」羅守蓁 樂當社福橋梁奉獻社會

60歲的「活力媽媽」羅守蓁，兩名兒子都國外學成歸來，一家四口幸福美滿，她懷著知足感恩的心投入公益活動，樂於作為社福團體對外的橋梁，把資源串連起來，幫助真正需要幫助的人。

獲選「活力媽媽」的羅守蓁，鼓勵媽媽們行有餘力，能一起幫助社會。(圖片提供/羅守蓁) 「當媽媽很辛苦，說不辛苦一定是假的！」她談起過去，大兒子3歲時被判定有過動傾向，專注力不足、無法久坐，國中畢業後，便將他送往美國學習，現在已回到高雄生活，小兒子也從澳洲學成回來承接家族事業，談起孩子們各自成家立業，羅守蓁眼中閃爍著滿足的光芒。

羅守蓁熱心投入公益活動，圖為關懷漸凍人病友。(圖片提供/羅守蓁) 當家庭不再需要她操心，民國81年起，她加入志工行列、幫忙社福團體募款，活躍於各社團間，目前是高雄市榮譽觀護人協進會理事長，主要負責關懷吸毒、詐騙類的緩刑個案，透過每月訪視，協助個案適應社會。

幫助他人的過程中，幾乎是每天在外忙碌，但獲得的成就與快樂無可比擬，也遇到許多貴人。她常將「做公益」的理念與家人分享，鼓勵孩子一起參與。

現在社會上有許多負面事件，常常是源自於原生家庭的狀況。羅守蓁的座右銘是：「以服務改變人生，傳愛無悔！捨得做事，贏得是整個人生！」希望在能力許可範圍內，盡量幫助社會。