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保育解說員/消防員/領犬員的工作挑戰 女性職人這樣說

聯合新聞網／ 高雄畫刊
消防工作雖然辛苦，但鄭繡敏覺得聽到民眾一句感謝時，就會很有成就感。(攝影/Carter)
消防工作雖然辛苦，但鄭繡敏覺得聽到民眾一句感謝時，就會很有成就感。(攝影/Carter)

【◎文/王亭云 ◎攝影/Carter】

　　不論是為遊客講解海岸線的故事，或揹著20公斤裝備行走煙霧瀰漫的火場，又或是與搜救犬一同成長、參與訓練，本期訪問於特殊場域工作的女性職人，和讀者分享她們身為保育解說員、消防員以及領犬員的職場與生活，不管是在山林、火場或急流中，勝任工作的共同祕訣，就是不斷充實自己、保持抗壓性與體力。

國家自然公園管理處黃雅婷 樂於挑戰、不斷充實自己

　　戴上帽子、揹起背包，國家自然公園管理處保育解說員黃雅婷，帶領我們走進壽山，一路上聊著關於臺灣獼猴的小知識，隨後走入遊客中心分享壽山的人文歷史；經常得面對全新挑戰，是這份工作最有趣的地方，也促使她不斷充實自己，一點也不覺得累。

黃雅婷聊著關於臺灣獼猴小知識，背後剛好有隻臺灣獼猴也來當聽眾。(攝影/Carter)
黃雅婷聊著關於臺灣獼猴小知識，背後剛好有隻臺灣獼猴也來當聽眾。(攝影/Carter)
　　黃雅婷自小熱愛大自然與動物，大學選讀生命科學系，曾於臺北市立動物園實習、也在新竹林區管理處工作過，現在她任職國家自然公園管理處保育解說科，負責保育研究與解說教育，前者主要為委託專家學者做研究、處理流浪犬問題等，後者包含環境教育、舉辦活動、設計展示、撰寫出版品與媒體公關等。

國家自然公園遊客中心裡的展示設計，不論在規劃主題、解說看板文案等，都是黃雅婷的工作範圍。(攝影/Carter)
國家自然公園遊客中心裡的展示設計，不論在規劃主題、解說看板文案等，都是黃雅婷的工作範圍。(攝影/Carter)
　　「要不停精進自己，且一直會有新挑戰！」她說，本身不喜歡做重複的事情，剛好與這份工作一拍即合，工作10年以來，她學習策展、設計繪本、上臺演講、帶導覽、做影片等，始終興致勃勃、充滿熱情，她甚至曾為了遊客中心展示的歷史內容，特別在職進修研讀歷史，預計今年底將出版高雄自然史類的圖文書籍。

　　假日經常得上班的她，看在別人眼裡吃力不討好，她卻樂在其中地說，看到有很多人來參加活動，就會很開心。談到如何在工作與生活中找到平衡點？她坦言「的確不容易」，會在下班時段盡量享受個人時間，或透過攀岩等戶外活動放鬆身心。對於想進入國家公園工作的人，她認為，首要條件是要對自然環境、遊客與持續學習保有熱情，將維護自然生態的理念推廣出去。

黃雅婷負責國家自然公園保育研究與解說教育，經常要面對新挑戰，促使她不斷充實自己、樂此不疲。(攝影/Carter)
黃雅婷負責國家自然公園保育研究與解說教育，經常要面對新挑戰，促使她不斷充實自己、樂此不疲。(攝影/Carter)
　　黃雅婷曾外派美國1個月，參加國家公園從業人員基礎訓練，體驗到美國截然不同的職場文化。她表示，臺灣普遍視公務員為鐵飯碗，在美國的公務員儘管被視為穩定職業，仍然要用一生去累積自己的履歷表，「鐵飯碗真正的含意是，憑藉自己的能力到哪裡都有飯吃！」

鼎金消防分隊鄭繡敏 服務民眾獲得成就感

　　在煙霧瀰漫中什麼都看不見，只能摸著牆行走，仔細聽聲辨位、用身體感受溫度，鼎金消防分隊隊員鄭繡敏，回想起第一次踏入火場，仍然記憶猶新。她是消防員也是一名單親媽媽，當初為了穩定收入而報考警消，任職14年來，養育孩子與服務民眾是她最大的動力，即使這份工作再辛苦、危險，她也覺得充滿意義。

厚重的消防裝備，讓鼎金消防分隊隊員鄭繡敏體認到體能很重要，下班後都會固定運動健身。(攝影/Carter)
厚重的消防裝備，讓鼎金消防分隊隊員鄭繡敏體認到體能很重要，下班後都會固定運動健身。(攝影/Carter)
　　如同電視劇《火神的眼淚》一般，協助載送患者到醫院、火場救災、防火宣導等，都是消防員的工作範圍。「經常得面對未知挑戰，最辛苦！」她說，每場火警狀況各不相同，目前任職以來，遇過最大的火警是城中城火警。當時得知需派遣大量人車前往，知道即將迎來的是一場硬仗！在火勢猛烈、環境嚴峻的現場，當天她負責載送患者，同時也擔心著火場裡同事的安危。

　　若要進入火場，必須穿上重達20公斤的消防裝備，「體力」是消防員最大挑戰。過往連跑步都會感到吃力的她，認知到體能非常重要，下班後固定運動健身，放假則喜歡與同事爬山、露營，在大自然中放空自己，同時維持體能，為工作每一項勤務做準備。

是消防員也是一名母親，鼎金消防分隊隊員鄭繡敏認為，養育孩子與服務民眾，是她最大的動力。(攝影/Carter)
是消防員也是一名母親，鼎金消防分隊隊員鄭繡敏認為，養育孩子與服務民眾，是她最大的動力。(攝影/Carter)
　　上班時要往火裡衝、往水裡去，下班後則要照顧兒子的生活起居，她說，母親加上消防員的雙重身份，看似辛苦，但很欣慰的孩子非常獨立自主，也感謝隊上長官與同仁都能適時給予協助與體諒。這份工作一直讓她很有成就感，聽到民眾一句感謝，心頭總是暖暖的。

　　以往消防工作以男性為主，現在女性隊員逐漸增加，她認為，女性得付出更多努力彌補先天體力上的差異，在團隊中，女性可運用專長發揮自我價值，比如，女性心思細膩，善於與患者、家屬溝通，在災害搶救現場，嬌小身軀也會特別派上用場，「不再像以前只是內勤辦公室的消防員，而是可以與夥伴一起衝火場的消防員！」

特搜中隊領犬員鄭莛芸 與狗狗共同成長中獲得動力

　　搜救犬Aka靈活地走過水平梯、迅速穿過長隧道，來到高雄市政府消防局領犬員鄭莛芸面前，她摸了摸牠的頭、給點零食以示獎賞，這位有最會游泳稱號的女消防員，從游泳選手轉戰消防，於民國99年成為高雄市第一名外勤女消防員，目前也是全臺少數女性領犬員之一，去年3月她所訓練的Aka順利通過「高級搜救犬」認證，讓她感動不已。

市府消防局特搜中隊領犬員鄭莛芸，認為能與她訓練的狗狗一起成長，是工作最大的動力與成就。(攝影/Carter)
市府消防局特搜中隊領犬員鄭莛芸，認為能與她訓練的狗狗一起成長，是工作最大的動力與成就。(攝影/Carter)
　　她從小開始游泳，大學就讀體育系，體育老師或游泳國手都曾是她未來職業的選項，直到後來對消防員產生興趣，職涯發展大轉彎，她認為，「沒想過成為消防員很辛苦，什麼工作都很辛苦，但這份工作需要有強大抗壓性，才能面對突如其來的災難！」

高雄市政府消防局領犬員鄭莛芸，原為游泳選手後來轉戰消防，目前為全臺少數女性領犬員之一。(攝影/Carter)
高雄市政府消防局領犬員鄭莛芸，原為游泳選手後來轉戰消防，目前為全臺少數女性領犬員之一。(攝影/Carter)
　　也因為游泳這項專業，讓她在消防領域展露頭角，於「世界警察消防運動會(World Police and Fire Games)」為國爭光，第16屆榮獲2金2銀2銅、第17屆榮獲3金7銀。她也具有內政部消防署急流救生教練資格，是臺灣唯一急流女性教官，協助學員急流訓練，種種事蹟讓她獲選為臺灣警察專科學校傑出校友。

　　目前她是市府消防局搜救犬隊的一員，當有重大災難發生時，她與所訓練的拉布拉多搜救犬Aka就必須出動！搜救犬於救災現場時的表現，仰賴平時領犬員的訓練，她表示，每隻狗的個性不同，沒有一定的訓練方法，每年背負考試壓力，如果自己帶的狗沒通過考試，就得不斷嘗試，壓力真的超級大！不過能與狗一起成長，是鼓舞她繼續努力的最大動力。

市府消防局領犬員鄭莛芸所訓練的搜救犬Aka靈活地走過水平梯，去年3月順利通過高級搜救犬認證。(攝影/Carter)
市府消防局領犬員鄭莛芸所訓練的搜救犬Aka靈活地走過水平梯，去年3月順利通過高級搜救犬認證。(攝影/Carter)
　　她表示，在這時代的工作少有男女分別，在消防工作上必須學習堅強，很多時候得獨當一面，且反應速度要夠快，「面對災難時不能顯露私人情緒，不知不覺成為了很理性的人！」她笑說。工作重心都放在訓練犬隻和救人救災，對她來說，是個充滿了正能量的職場。

【完整內容請見《高雄畫刊》2023年No.05】

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