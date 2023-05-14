六龜的美味邀約 山城輕旅行

【◎文/Naru ◎攝影/Naru ◎圖片提供/交通部觀光局茂林國家風景區管理處、六龜鮮采蓮霧果園】

晴朗初夏季節，山城六龜捎來美味邀約，蓮霧樹的枝頭掛著成熟果實，碩大艷紅彷彿掛滿紅鈴噹，拜訪農家品嚐胡椒雞和鮮採蓮霧，濃厚的人情味與田園之樂盡在六龜的五月天。

新威天臺山道場數百棵花旗木綻放，美麗花海與中式庭園相映成趣。 (圖片提供/交通部觀光局茂林國家風景區管理處) 驅車悠遊於台27線蜿蜒山路，沿著荖濃溪拜訪六龜山城，一路上粉嫩花旗木夾道相迎，起伏有致的山巒和田野賞心悅目，心情也隨之開闊。

獅山胡椒園 大啖胡椒風味餐

來到六龜獅山胡椒園，這裡是臺灣規模最大的本土胡椒農園，1甲多的土地種植約1萬5千顆胡椒樹。「你看，這是胡椒花！」農場主人陳裕隆指著芒果樹下，展開綠色葉片的蔓生植物，枝椏間掛著幾串可愛的白色迷你花穗，旁邊還有結實累累的胡椒串，綠色渾圓的果實顆粒，像珍珠手鍊般排列有序。

結實累累的胡椒串，綠色渾圓的果實顆粒，像珍珠手鍊般排列有序。(攝影/ Naru) 芬芳香辣的黑胡椒(右)，是趁樹藤上果實成熟轉暗後採摘，以天然日曬乾燥而成；清新提味的白胡椒(左)則多了一道將果實泡水去皮的工序，再乾燥完成。(攝影/ Naru) 每天吃胡椒，還真沒見過胡椒樹本尊，而透過農場主人，才真正認識這個為料理增添風味的香料魔法師，也學習了胡椒的小知識：黑胡椒、白胡椒、紅胡椒和綠胡椒看似品種不同，其實只是果實的成熟度不同。芬芳香辣的黑胡椒，是將在樹藤上成熟轉暗的果實採摘後，以天然日曬乾燥而成；清新提味的白胡椒則多了一道將果實泡水去皮的工序，再乾燥完成；而綠胡椒則是趁胡椒尚未成熟時摘取，紅胡椒是在由綠轉紅階段摘取。在東南亞，新鮮綠胡椒常用來搭配海鮮或牛肉使用，紅胡椒則適合燒烤調味。

農場主人陳裕隆說，獅山胡椒園從上一代農場主人陳振山開始，在屏東農專協助下引進胡椒種植，距今超過一甲子，是臺灣規模最大的本土胡椒園。(攝影/ Naru) 獅山胡椒園研發各種美味的胡椒料理，遊客參觀胡椒園，還可預約品嘗胡椒雞、胡椒香腸、胡椒雞湯等風味大餐。(攝影/ Naru) 「胡椒就像是臺灣芒果一樣，因氣候因素生長期較長，香氣也特別濃郁。」陳裕隆說，本土胡椒的特色在於口感溫和不嗆，不論香氣與風味都是一流。為推廣自家胡椒，農場特別研發「招牌胡椒雞」，使用自家放養土雞，在雞身塗滿特製黑胡椒香料入鍋烘烤，流淌的雞汁與胡椒香氣融合，襯托出雞肉甜香，口味溫和不嗆辣；還有黑胡椒粒烹煮的「胡椒雞湯」，濃郁蒜香與胡椒香氣挑逗味蕾，十分夠味，令人胃口大開。

六龜鮮采蓮霧果園主要種植鳳山試驗所研發授權的黑糖芭比蓮霧外，還種植白玉、翡翠，以及小個頭通體碧綠的甘蔗蓮霧等多樣品種。(上：攝影/ Naru；下：圖片提供/六龜鮮采蓮霧果園)

尋找蓮霧界的LV 六龜鮮采蓮霧果園

品嚐完胡椒風味餐，接續尋找六龜另一項特產──「蓮霧」，在六龜鮮采蓮霧果園內「黑糖芭比蓮霧」正結實累累，如砲彈般長而飽滿、紅到發紫，號稱是蓮霧界的LV。由鳳山試驗所新研發的黑糖芭比蓮霧，是超市最受歡迎的頂級品種之一，不僅果實賣相佳，口感更是結實多汁，咬下會發出清脆聲響。

六龜地區早晚溫差大，受惠於荖濃溪水質，生產出的蓮霧水分多且甜脆多汁；右圖為體型較瘦小且長形的甘蔗蓮霧。(攝影/ Naru) 六龜鮮采蓮霧果園主人許煒宏與鄭淑君夫婦種植黑糖芭比多年，是許多評鑑比賽的常勝軍，今年3月贏得六龜區農會「112年度蓮霧品質評鑑競賽」黑糖芭比蓮霧冠軍，遊客來到果園除了購買新鮮蓮霧，也可以親自採摘，體驗蓮霧從蒂頭摘取時「啪」一聲的清脆暢快。在這裡還有機會吃到市場沒有的稀奇品種，像是通體瑩白如水梨般的「白玉蓮霧」，小個頭的「甘蔗蓮霧」，顏色碧綠的「翡翠蓮霧」等，味覺與視覺都讓人大開眼界，清爽甜脆一口接一口。

漫步林蔭綠意氛圍 新威森林公園

若想抓住花旗木季節的尾巴，來新威森林公園與神威天臺山道場走走是不錯的選擇，燦爛花海在春末夏初掀起粉色風暴。新威森林公園早期是全臺最大的苗圃之一，過去曾培育200多種熱帶林木，其中又以桃花心木、杉木及竹子最多。筆直的桃花心木隧道綠樹成蔭，隨四季遞嬗呈現不同風情，春季是赭紅色落葉、初夏則是生機盎然的嫩綠，浪漫歐風吸引許多新人前來拍攝婚紗照，留下永恆的紀念。走累了，遊客中心旁也有森思咖啡可稍作歇息，隨意入坐戶外露天座位，沉浸在漫天林蔭綠意氛圍中，品嘗六龜山茶的甘美及手洗梅子愛玉。

新威森林公園的地標「桃花心木大道」，筆直林蔭步道長約2公里，景色優美如畫。(攝影/ Naru) 森林公園占地廣大，設有咖啡廳、遊客中心等設施以及藝術造景，鏤空水景涼亭是熱門的美拍地點。(攝影/ Naru) 若還有些許時間，可順道前往新威天臺山道場。循著遊客中心旁指標往道場前進，步道落英繽紛，園區種植數百棵花旗木與中式樓閣、莊嚴佛像相映成景，彷彿置身於日本京都，別緻景象成為賞花必訪的熱門景點。

• 獅山胡椒園

地址：高雄市六龜區新發里獅山78號

電話：（07）679-1798

FB：獅山胡椒園

• 六龜鮮采蓮霧果園

地址：高雄市六龜區台27甲旁

電話：0915-327-822

FB：六龜鮮采蓮霧果園

• 新威森林公園

地址：高雄市六龜區新威171號

電話：（07）687-1234